【トーキッドホテル】6色展開のカラーピローケースが新発売。人気ルームウェアには新色も登場。

株式会社ホテルライクインテリア（代表取締役 清水葉子：東京都港区、URL：https://www.modernrattan.net）が展開するベッドリネンブランド「トーキッドホテル」より、カラーバリエーション豊富な6色展開の新作ピローケースが発売。さらに人気のルームウェアシリーズ「SUAVE」に新色も登場しました。

公式オンラインショップ：https://www.modernrattan.net/torchidhotel/

■新作アイテム紹介

全6色

遊び心のある色彩をベッドコーディネートに。やわらかな発色が魅力の、コットン100%のピローケースです。

既存のアイテムと自由に組み合わせることで、ベッドルームのコーディネートをさらに楽しんでいただけます。複数のカラーを組み合わせたり柄物を重ねたりすることで、多彩なベッドコーディネートが可能です。

カラーピローケース

https://www.modernrattan.net/SHOP/thcpc04.html

ボートネックのカットソーとツータックパンツを、スムースな肌触りのジャージー生地で仕立てた人気のルームウェアセットです。

柔らかに広がる袖口や首元をすっきり見せるデザインで、リラックス感と上品さを兼ね備えています。動くたびに揺れるドレープも楽しめる一着です。

このたび、新色 「ブラッシュ × ネイビー」 が登場。既存のカラーリングでは、パンツにテーパードシルエットを採用していましたが、新色ではストレートシルエットに変更。自然体で落ち着いた大人の自由な着こなしに、さらに映える仕様となりました。

スアベ ボートネックプルオーバーパジャマセット

https://www.modernrattan.net/SHOP/suavepj.html

■「ニュウマン高輪」でも展開中

9月12日(金)に開業した「ニュウマン高輪」内、「ホテルライクインテリア / トーキッドホテル ニュウマン高輪店」でも、以上の新作アイテムを展開中です。

雰囲気の異なる2つのブランドが一堂に会し、幅広いラインナップをお楽しみいただける初の店舗です。ぜひ足をお運びください。

■「トーキッドホテル」について

ブランドコンセプト

豪華絢爛であることよりも、自分の感覚に素直であることの方が、本当の贅沢であるはず。

“ブティックホテル”は、規模や権威よりも独自の感性を重要視した都市型ホテルのこと。

一貫した好みや小さなこだわりが垣間見える、ブティックホテルのようなベッドルームを提案します。

▼公式オンラインショップ

・https://www.modernrattan.net/torchidhotel/



▼店舗リスト

・ニュウマン高輪店（New Open）

https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/53.html

▼SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/torchidhotel/

・YouTube：https://www.youtube.com/@TORCHIDHOTEL