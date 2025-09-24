【トーキッドホテル】6色展開のカラーピローケースが新発売。人気ルームウェアには新色も登場。
株式会社ホテルライクインテリア（代表取締役 清水葉子：東京都港区、URL：https://www.modernrattan.net）が展開するベッドリネンブランド「トーキッドホテル」より、カラーバリエーション豊富な6色展開の新作ピローケースが発売。さらに人気のルームウェアシリーズ「SUAVE」に新色も登場しました。
公式オンラインショップ：https://www.modernrattan.net/torchidhotel/
■新作アイテム紹介
遊び心のある色彩をベッドコーディネートに。やわらかな発色が魅力の、コットン100%のピローケースです。
既存のアイテムと自由に組み合わせることで、ベッドルームのコーディネートをさらに楽しんでいただけます。複数のカラーを組み合わせたり柄物を重ねたりすることで、多彩なベッドコーディネートが可能です。
カラーピローケース
ボートネックのカットソーとツータックパンツを、スムースな肌触りのジャージー生地で仕立てた人気のルームウェアセットです。
柔らかに広がる袖口や首元をすっきり見せるデザインで、リラックス感と上品さを兼ね備えています。動くたびに揺れるドレープも楽しめる一着です。
このたび、新色 「ブラッシュ × ネイビー」 が登場。既存のカラーリングでは、パンツにテーパードシルエットを採用していましたが、新色ではストレートシルエットに変更。自然体で落ち着いた大人の自由な着こなしに、さらに映える仕様となりました。
スアベ ボートネックプルオーバーパジャマセット
■「ニュウマン高輪」でも展開中
9月12日(金)に開業した「ニュウマン高輪」内、「ホテルライクインテリア / トーキッドホテル ニュウマン高輪店」でも、以上の新作アイテムを展開中です。
雰囲気の異なる2つのブランドが一堂に会し、幅広いラインナップをお楽しみいただける初の店舗です。ぜひ足をお運びください。
■「トーキッドホテル」について
ブランドコンセプト
豪華絢爛であることよりも、自分の感覚に素直であることの方が、本当の贅沢であるはず。
“ブティックホテル”は、規模や権威よりも独自の感性を重要視した都市型ホテルのこと。
一貫した好みや小さなこだわりが垣間見える、ブティックホテルのようなベッドルームを提案します。
▼公式オンラインショップ
▼店舗リスト
・ニュウマン高輪店（New Open）
▼SNS
