こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
幼児食レトルト「NISHIKIYA KITCHEN キッズシリーズ」から新たに登場した「キッズ鍋・キッズおやつ」6品をアカチャンホンポで販売！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区https://www.akachan.jp）は、NISHIKIYA KITCHEN （以下、ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市）が手掛けるレトルト幼児食の「キッズシリーズ」から新商品「キッズ鍋」を5品と「キッズおやつ」1品を、2025年9月24日（水）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp/）で販売いたします。
寒くなる季節にうれしい「キッズ鍋」5種類が新登場
家族みんなで気兼ねなく鍋料理を楽しんでいただきたい──そんな想いから生まれました。
小さなお子さまがいるご家庭で鍋料理を楽しもうとすると、大人用の鍋の塩分量が気になったり、子ども用を別に用意する手間がかかったりします。この「キッズ鍋」シリーズは一人分を取り分けたようなイメージで、野菜や肉・魚をたっぷり食べられる鍋料理をお手本にしています。
年齢に合わせた塩分量に調節。しかもおいしく食べられる。
大人と同じ鍋を子どもに食べさせる時は薄める必要がありますが、ニシキヤキッチンの「キッズ鍋」はちょうどいい塩分量。出汁などに工夫しているので、薄味でもおいしく食べられます。
■ニシキヤキッチン キッズ鍋 新商品一覧
・1歳頃～（離乳食が終わった頃から）
ニシキヤキッチン キッズ鍋鶏の水炊き
ニシキヤキッチン キッズ鍋 ごまみそ豆乳
・2歳頃～
ニシキヤキッチン キッズ鍋豚の塩ちゃんこ
ニシキヤキッチン キッズ鍋鮭のみそバターコーン
・3歳頃～
ニシキヤキッチン キッズ鍋 かぼちゃと豚肉のみそ仕立て
＜商品概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118535/118535_web_1.png
やさしい甘みの「おやつ」が初登場
北海道産あずきと国産さつまいも、沖縄のさとうきびからつくられる砂糖を使用。素材の味が生きるほんのりした甘みで、あたためなくてもおいしく食べられます。
※本品製造ラインでは、卵・乳・小⻨・えび・かに・落花生を含む製品を生産しています。(特定原材料対象)
■ニシキヤキッチン キッズおやつ
・1歳頃～（離乳食が終わった頃から）
ニシキヤキッチン キッズおやつさつまいもぜんざい
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118535/118535_web_2.png
にしき食品との取り組み
赤ちゃん本舗では、仕事や家事、子育ての忙しい中で、思うように子どもの食事づくりに時間がさけない時などに、少しでも楽に食べられる商品があれば、お子さまの食事をおいしく、手軽に、すぐに食べさせてあげられるのではないかと考え、幼児用のレトルト食品のアイテム拡充が必要だと考えていました。
さらに、離乳食を卒業する1歳頃から、幼児食に慣れ始める2歳頃のお子さまの食事で、多くの困りごとがあると聞いていました。その想いがニシキヤキッチンのキッズシリーズの全面リニューアルの背景と重なり、2024年3月よりアカチャンホンポ全店での販売に繋がりました。
にしき食品と一緒に取り組むことで、お子さまやご家族の「食」に関する困りごとの解決と家族みんなが笑顔になれる食卓を目指してまいります。
■現在販売中の商品一覧
■NISHIKIYA KITCHENについて
「NISHIKIYA KITCHEN」概要
「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに、カレーやスープ、パスタソースなど、約120種類のレトルト食品を取り揃えた専門ブランドです。水や塩など、素材にこだわり、その料理に合った原材料を厳選し、素材の持ち味をいかした味づくりをしています。
URL:https://nishikiya-shop.com/
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
赤ちゃん本舗
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
寒くなる季節にうれしい「キッズ鍋」5種類が新登場
家族みんなで気兼ねなく鍋料理を楽しんでいただきたい──そんな想いから生まれました。
小さなお子さまがいるご家庭で鍋料理を楽しもうとすると、大人用の鍋の塩分量が気になったり、子ども用を別に用意する手間がかかったりします。この「キッズ鍋」シリーズは一人分を取り分けたようなイメージで、野菜や肉・魚をたっぷり食べられる鍋料理をお手本にしています。
年齢に合わせた塩分量に調節。しかもおいしく食べられる。
大人と同じ鍋を子どもに食べさせる時は薄める必要がありますが、ニシキヤキッチンの「キッズ鍋」はちょうどいい塩分量。出汁などに工夫しているので、薄味でもおいしく食べられます。
■ニシキヤキッチン キッズ鍋 新商品一覧
・1歳頃～（離乳食が終わった頃から）
ニシキヤキッチン キッズ鍋鶏の水炊き
ニシキヤキッチン キッズ鍋 ごまみそ豆乳
・2歳頃～
ニシキヤキッチン キッズ鍋豚の塩ちゃんこ
ニシキヤキッチン キッズ鍋鮭のみそバターコーン
・3歳頃～
ニシキヤキッチン キッズ鍋 かぼちゃと豚肉のみそ仕立て
＜商品概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118535/118535_web_1.png
やさしい甘みの「おやつ」が初登場
北海道産あずきと国産さつまいも、沖縄のさとうきびからつくられる砂糖を使用。素材の味が生きるほんのりした甘みで、あたためなくてもおいしく食べられます。
※本品製造ラインでは、卵・乳・小⻨・えび・かに・落花生を含む製品を生産しています。(特定原材料対象)
■ニシキヤキッチン キッズおやつ
・1歳頃～（離乳食が終わった頃から）
ニシキヤキッチン キッズおやつさつまいもぜんざい
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118535/118535_web_2.png
にしき食品との取り組み
赤ちゃん本舗では、仕事や家事、子育ての忙しい中で、思うように子どもの食事づくりに時間がさけない時などに、少しでも楽に食べられる商品があれば、お子さまの食事をおいしく、手軽に、すぐに食べさせてあげられるのではないかと考え、幼児用のレトルト食品のアイテム拡充が必要だと考えていました。
さらに、離乳食を卒業する1歳頃から、幼児食に慣れ始める2歳頃のお子さまの食事で、多くの困りごとがあると聞いていました。その想いがニシキヤキッチンのキッズシリーズの全面リニューアルの背景と重なり、2024年3月よりアカチャンホンポ全店での販売に繋がりました。
にしき食品と一緒に取り組むことで、お子さまやご家族の「食」に関する困りごとの解決と家族みんなが笑顔になれる食卓を目指してまいります。
■現在販売中の商品一覧
■NISHIKIYA KITCHENについて
「NISHIKIYA KITCHEN」概要
「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに、カレーやスープ、パスタソースなど、約120種類のレトルト食品を取り揃えた専門ブランドです。水や塩など、素材にこだわり、その料理に合った原材料を厳選し、素材の持ち味をいかした味づくりをしています。
URL:https://nishikiya-shop.com/
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
赤ちゃん本舗
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp