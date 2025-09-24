こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ファーウェイ、2025年Gartner® Magic Quadrant™のエンタープライズ・ストレージ・プラットフォーム分野でリーダーに選出
中国・深圳 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 世界的に名高い分析会社であるGartner®は2025年版『Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms（マジック・クアドラント：エンタープライズ・ストレージ・プラットフォーム）』を公開しました。その中でファーウェイは北米外のベンダーとして唯一、リーダーに選出されました。
ファーウェイのデータストレージは、AI対応データプラットフォーム、堅牢なデータレジリエンスと高い効率、高度なインテリジェンスデータ管理を活用して、ハイブリッドクラウド、AI、中核業務などのユースケースにおける企業の多様なニーズに包括的に対応し、技術革新を継続的に推進しています。
ファーウェイのデータストレージソリューションは、世界中の150以上の国・地域で使用されており、ラテンアメリカ、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域の金融、通信、製造、ヘルスケア、政府、公共サービスなどの産業分野のお客様に活用されています。
ファーウェイのストレージ製品およびソリューションについて詳しくは、以下をご覧ください。
https://e.huawei.com/en/products/storage
引用元：Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms, By Jeff Vogel, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, Joseph Unsworth, 2 September 2025
GARTNERは、Gartner、Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。無断転用禁止。Magic Quadrantは、Gartner、Inc.または関連会社の登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。無断転用禁止。
ガートナーは、調査出版物に掲載する特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評価又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジー利用者に助言するものではありません。ガートナーの調査出版物は、ガートナーの調査およびアドバイザリー組織の見解を元に構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。ガートナーは、本調査に関して明示または黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、一切の保証を行いません。
