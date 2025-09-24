台北、2025年9月22日 /PRNewswire/ -- GIGABYTEは、世界をリードするコンピュータブランドとして、Ultrabookにデスクトップ級の性能をもたらすコンパクトかつポータブルな外付けGPU「AORUS RTX 5060 Ti AI BOX」を発表しました。今年初めのCOMPUTEXで「AORUS RTX 5090 AI BOX」が好評を博したことに続き、GIGABYTEはスケーラブルなアプローチにより、ゲーマー、クリエイター、そしてAI研究者を対象としたeGPUラインアップを拡充しました。



GIGABYTE、AORUS RTX 5060 Ti AI BOX eGPUを発表、Ultrabookノートパソコン向けにデスクトップ級の性能を解き放つ



GeForce RTX 5060 Ti 16GBデスクトップGPUを搭載したAI BOXは、GIGABYTE独自のWINDFORCE冷却システムを組み合わせることで、スリムなフォームファクターにおいても最適な冷却性能を実現しています。軽量設計と相まって、AORUS RTX 5060 Ti AI BOXは外出先でも高性能を求めるユーザーに最適です。また、WINDFORCE冷却システムにはデュアルファンが組み込まれており、静音性に優れた動作と長期的な安定性を確保しています。

AORUS RTX 5060 Ti AI BOXは、Thunderbolt™ 5およびUSB4接続に対応しており、ゲーム、マルチタスク、AI加速においてシームレスな帯域幅を提供します。さらに、スロット搭載型のRTX 5060 Tiグラフィックスカードと比較しても性能差はわずか5%にとどまり、ほとんど体感できないレベルです。AORUS RTX 5060 Ti AI BOXは、Ultrabookをゲームや3Dレンダリングに対応する多用途なハイブリッドシステムへと変革し、GIGABYTE AI TOP Ecosystemを通じてAIをより身近なものにします。

また、COMPUTEX 2025での発表後、GIGABYTEはフラッグシップモデルであるRTX 5090 AI BOXがすでに各地域で販売開始されていることも改めて表明しました。3,000 TOPSを超えるFP4演算性能を誇るRTX 5090 AI BOXは、過酷なマルチタスク、生成AI、AAAゲーム向けに設計されており、従来機であるAORUS RTX 4090 GAMING BOXと比較して、画像生成で最大4倍、映像編集で1.32倍の高速処理を実現します。

AORUS RTX 5090およびRTX 5060 Ti AI BOXの投入により、GIGABYTEはコンパクトなデザインと完全なAI TOP EcosystemのもとでスケーラブルなGPU性能を実現し、ポータブルコンピューティングの概念を引き続き再定義しています。AORUS RTX 5060 Ti AI BOXの詳細についてはGIGABYTE公式ウェブサイトをご覧ください。また、AORUS RTX 5090 AI BOXの販売状況については、お近くのオンライン販売店および小売店にてご確認ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com