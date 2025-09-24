AV-コンパラティブズ、2025年エンドポイント防御・レスポンス（EPR）試験を公開 - これまでで最も包括的な企業サイバーセキュリティ評価





インスブルック、オーストリア, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 独立系サイバーセキュリティ試験機関の大手であるAV-コンパラティブズ（AV-Comparatives）は本日、2025年エンドポイント防御・レスポンス（EPR）試験（2025 Endpoint Prevention and Response (EPR) Test）の結果を公表し、企業、アナリスト、業界関係者に対して市場入手可能なエンタープライズグレードのEPR/EDRソリューションの最も包括的な評価を提供しました。



AV-Comparatives Endpoint Prevention & Response (EPR) Test 2025 - or How To Protect an Airport



毎年実施されているEPR試験は、サイバーセキュリティに関する最も厳しい評価とされています。2025年版には、実際のAPT手法に基づき、MITRE ATT&CK®フレームワークにマッピングされた50の高度な攻撃シナリオが含まれています。製品の評価は、予防、検出、対応の能力だけでなく、運用への影響、精度コスト、侵害の経済的な影響についても行われました。この独自の総合的アプローチにより、企業はソリューションごとのセキュリティ効果とコスト効率の両方を現実的に理解することができます。

今年のEPR試験は、ロンドン・ヒースロー空港などの主要空港で現在進行中のインシデントを含め、サイバー攻撃が世界各地の重要インフラを混乱させているタイミングでの公表となりました。影響はコリンズ・エアロスペースのシステムに関連するもので、旅客の電子チェックインと手荷物預け入れに限定されており、手作業でしか軽減できません。このことは、強靭な予防および対応策の必要性を浮き彫りにしています。

認定EPRソリューション2025

以下のベンダーは、AV-コンパラティブズの栄誉あるEPR認定2025を取得しており、最高水準の保護と対応を提供する能力が証明されています。

- ビットディフェンダー（Bitdefender）

- チェック・ポイント（Check Point）

- クラウドストライク（CrowdStrike）

- エラスティック（Elastic）

- イーセット（ESET）

- フォーティネット（Fortinet）

- Gデータ（G Data）

- カスペルスキー（Kaspersky）

- パロアルトネットワークス（Palo Alto Networks）

- ヴァイパー（VIPRE）

以上の主要なベンダーは、最も厳しい現実的な条件下で、予防、検知、対応の能力において卓越性を実証してきました。認定されなかったベンダーは2社ありました。

エンタープライズ・セキュリティ・テストの基準を引き上げる

AV-コンパラティブズのEPR試験は他の業界評価とは異なり、複数のベンダーを比較するベンチマーク、より広いスコープ、より高度な分析を提供します。これには、現実的なコスト・モデリングや運用への影響評価など、企業がソリューションを選択する際に極めて重要な要素が含まれます。AV-コンパラティブズは、技術的な深さに比較考察を組み合わせることで、世界各地の組織のCISO、ITリーダー、セキュリティアナリストに対して独自の実用的なリソースを提供します。

「企業は今、複雑な脅威への効果的な対応を可能にすると同時に、強力な予防を提供するセキュリティソリューションを必要としています。当社のEPR試験では、技術的な有効性と運用・財務上の考慮事項を組み合わせ、どの製品が今日の現実的な課題に対応できるかについての明確な視野を提供します。2025年に認定されたベンダーは、企業を守る最高水準の能力があることを証明しています」とAV-コンパラティブズの創業者で最高経営責任者（CEO）のアンドレアス・クレメンティは述べています。

不透明な時代において、AV-コンパラティブズはサイバーセキュリティ市場に透明性を提供し、責任をもって事実に基づく独立した洞察を提供しています。組織として、その厳格なテストが業界ベンチマークの確立に貢献し、世界中の意思決定プロセスに情報を提供していることを誇りとしています。

レポート全文をダウンロードする

EPR 2025比較レポートの全文（ベンダーの成果の詳細および方法論を含む）はこちらから閲覧可能です：https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2025/

レポート全文（PDF）をダウンロードする： https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2025/09/EPR_Comparative_2025.pdf

メディアのお問い合わせは、AV-コンパラティブズまでご連絡ください：media@av-comparatives.org

ガートナーセキュリティ＆リスク・マネジメントサミットでAV-コンパラティブズと対面する

AV-コンパラティブズは、2025年10月22日～24日に開催されるガートナーセキュリティ＆リスク・マネジメントサミットで、エンタープライズ向けテスティングを展示する予定です。AV-コンパラティブズの専門家より、EPR 2025レポートから得られた最新の洞察について説明させていただきますので、是非ともお越しください。

AV-コンパラティブズについて

AV-コンパラティブズは、セキュリティソフトウェアが約束したとおりに作動しているかどうかを点検するための体系的なテストを提供する主要な独立機関です。同社は、世界最大級のサンプルコレクションを使用して、サイバーセキュリティ業界向けに世界的に通用するベンチマークを作成しました。AV-コンパラティブズの認証を取得すると、世界各地の企業や政府によって認められている公式承認シールを交付します。

メディア問い合わせ先：media@av-comparatives.org - +43512287788

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2778048/AV_Comparatives.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2608678/5521365/AV_Comparatives_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com