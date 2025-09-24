アリ・ザイディがダブルラインの国際顧客事業部門責任者に就任





タンパ、フロリダ州, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（Goldman Sachs Asset Management）の中東・北アフリカ地区顧客事業部門責任者を務めたアリ・ザイディが、ダブルライン・キャピタル（DoubleLine Capital）の国際顧客事業部責任者に就任しました。



Ali Zaidi



ザイディは同社の国際顧客事業部を統括し、米国外の事業開発および顧客サービスを担当します。ザイディ率いるチームは、顧客のリターンとリスク管理の目標が、景気循環的な変動だけでなく、長期的な構造の変化のただ中にある世界に適応したアクティブ運用戦略とマッチするよう支援します。ザイディはダブルラインのドバイ事業所を拠点に、ロナルド・レデル社長の直属となります。

「ジェフリー・ガンドラックCEOのリーダーシップの下、長年の経験を持つ投資チームと顧客中心のサービスを強みに、ダブルラインは一流のアクティブアセットマネージャーとしての地位を確立しました」とレデルは述べています。「アリを当社に迎えられ、とても喜ばしく思います。彼の幅広い経験は、当社の資産運用の専門知識を世界各地の顧客に提供する上で、当社を引き立ててくれます」

「独立系の従業員所有の企業として、ダブルラインはお客様と利害および価値が一致し、共感をいただいております。この度この会社に加わり、当社のソートリーダーシップと債券に関する専門知識を世界各地のお客様にお届けできることがとても楽しみです」とザイディは話しています。

ダブルライン入社前、ザイディは2010年12月から2025年9月中旬までゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントに在籍してマネージングディレクターを務めたほか、ドバイ支店のMENA＆ニューマーケット担当顧客事業部門の責任者を務めました。その役職において、ロンドン、リヤド、ドバイ、アブダビ、ドーハを拠点とするクライアントカバレッジ専門家のチームを統括しました。

ザイディはこれまでの役割で、クレジットおよびストラクチャード商品（シャリア適合商品を含む）の組成・販売、株式および株式デリバティブの財務管理、金融サービスにおける監査に携わりました。これまでのキャリアの中で拠点とした場所は、ロンドン、クアラルンプール、ドバイです。

ザイディは、イングランドおよびウェールズ勅許会計士協会（ICAEW）のフェローです。

ダブルラインについて

ダブルライン・キャピタルLP（DoubleLine Capital LP）は、1940年の投資顧問法に基づき登録されている投資顧問会社です。ダブルライン事業所の問い合わせ先は、電話：(813) 791-7333または電子メール：info@doubleline.comです。ダブルラインは、フロリダ州タンパの本社とロサンゼルスの事業所に加え、ドバイ、ロンドン、東京にも事業所を構えています。メディアのお問い合わせは、ダブルラインまで電子メール（media@doubleline.com）でお寄せください。

DoubleLine® は、DoubleLine Capital LP（ダブルライン・キャピタルLP）の登録商標です。

