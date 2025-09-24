Typhoon HIL - 日本オフィスを開設し、グローバル事業のさらなる拡充へ

横浜, 日本, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 次世代デジタル電力ソリューション向けの超高忠実度HIL（Hardware-in-the-Loop）ソリューションで世界を牽引するTyphoon HILは、横浜に新オフィスを開設したことを発表します。これにより、Typhoon HILは日本のお客様やパートナーとの緊密な連携をさらに強化し、また専任の現地エンジニアリングサポートを提供することで、パワーエレクトロニクス・産業用アプリケーション・eモビリティ・スマートグリッド・学術分野における技術開発を加速させます。



Typhoon HIL expands its presence with a new office in Yokohama, Japan.



Typhoon HILのCEOニコラ・セラノビッチはこう述べます。「日本オフィスの開設は弊社の歩みにおける重要な一歩です。Typhoon HILは、HILソリューションとHILベースのデジタルツインを通じて、イノベーションを加速させ、日本を代表する企業、研究・学術機関との連携を強化し、お客様一人ひとりに合わせたきめ細やかなサポートを提供することに尽力します。」

共同創設者兼最高事業開発責任者のイヴァン・セラノビッチはこう述べます。「私たちの目標は、HIL技術を産業界や学術界でより身近に、より広く応用できるようにすることです。これにより、お客様は製品ライフサイクル全体にわたってHILやHILベースのデジタルツインを活用できるようになります。」このように、Typhoon HILは日本拠点の開設によって、現地の顧客やパートナーとの共創を実現します。

マサチューセッツ州Somervilleの本社を中心に世界各地で事業を展開する弊社にとって、日本拠点の開設はグローバル展開における新たなマイルストーンとなります。さらに、高性能なHILおよびモデルベース開発技術によってエンジニアを支援する、という弊社の使命をさらに強化するものです。お客様のビジネスの成長に寄り添いながら、重要な技術課題に対応する信頼のパートナーとして貢献してまいります。

Typhoon HIL社について

弊社は、次世代デジタル電力ソリューション向けの超高忠実度HILソリューションのマーケットリーダーであり、パワーエレクトロニクス・eモビリティ・スマートグリッドにおける技術開発を支援します。製品ライフサイクル全体にわたって価値を創出し、市場投入までの時間を短縮するとともに、コスト削減と品質向上も実現します。技術とビジネスの両面で優れた成果を目指し、環境的に持続可能な電力技術の開発・普及を使命としています。

https://www.typhoon-hil.com/jp/

広報担当者：

Dovlyn Curtis

グローバルマーケティングディレクター

Typhoon HIL

+1 (800) 766-3181

marketing@typhoon-hil.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2777553/Typhoon_HIL_Yokohama_Japan.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com