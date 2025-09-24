スウェーデン、世界初の処方箋による旅行先に





研究に裏付けられた新しい取り組みとして、医師が健康上の利点からスウェーデンへの旅行を推奨

ストックホルム, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- スウェーデンのラップランドで睡眠の質を高めるためのサウナか、それとも群島で血行促進のための冷水浴か？新しい国際的なアンケートでは、回答者の3人に2人が、医師が処方するのであれば、自然の中で過ごす時間を増やしてもよいと答えています。現在、スウェーデンは世界初の医師による処方箋で行ける旅先として国を位置づけています。

スウェーデンでの体験で健康がどのように増進されるかを見る：www.youtube.com/watch?v=hqo3PZwOZhk

YouGovが実施した新しい調査によると、医師による自然、社会、文化に関する処方について、ほとんどの回答者が耳にしたことがないことがわかりました。ただ、およそ3人に2人の人は医師に従ってもよいと考えているようです。

「自然や社会環境、文化には癒やしの力があり、スウェーデンには見るからにこれらの財産が豊富にあります。私も、スウェーデンの自然やライフスタイルが健康にどのように役立つかを患者さんと話し合うことについては大歓迎ですし、患者さんから要望があれば、スウェーデンへの訪問を処方してもよいと思います」とパークRXアメリカ（Park RX America）のアソシエイトメディカルディレクターのステイシー・ベラー・ストライヤー氏は述べています。

自然は人間の健康とウェルビーイングに重要な役割を果たしていると世界保健機関（WHO）は言います。そして、自然の中で過ごすことを勧める医療処方、いわゆる自然処方は予防医療戦略として増加しつつあり、身体的および精神的な健康に対するメリットがあることを示す研究結果が出ており、これは社会的・文化的処方についても同様の効果があるとされています。

「私たちは、自然処方を社会の健康の中でより重要な位置づけにする取り組みにおいて、大きな前進を遂げてきました。ただ、やるべきことはまだまだあります。私はスウェーデンのイニシアティブを歓迎しており、自分自身が制度や組織の障壁を取り除く一助となり、最終的にすべての患者さんのメリットになればいいなと思っています」とベラー・ストライヤー氏は話しています。

現在スウェーデンは、国内の旅行で健康およびウェルビーイングを増進していく方法を開拓しています。世界の指標は常に、自然環境とライフスタイルの観点から、スウェーデンに非常に高い順位を付けています。

「スウェーデンのライフスタイルは、自然にウェルビーイングを促します。素晴らしい森や湖へ無料でアクセスできますし、新鮮な空気、涼しい夏、健康的なフィーカタイムなど、私たちには生き生きとした文化的生活があります」とスウェーデン政府観光局（Visit Sweden）のスザンネ・アンデションCEOは話しています。

スウェーデン政府観光局の新たな取り組みでは、科学的検証済みのスウェーデンを拠点とするアクティビティのリストが発表されています。このリストは、患者と医師との間の会話の基礎とすることができ、医師が患者の健康増進のために処方を行う活動を促進します。www.visitsweden.com/the-swedish-prescription

出所：2025年6・7月アンケート、スウェーデン政府観光庁／YouGov

画像 https://visitsweden.qbank.se/mb/?h=63b119a75da85e1326ba45ec0147409c

動画 -https://www.youtube.com/watch?v=hqo3PZwOZhk

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2777378/Credits_Alexander_Erdbeer_Visit_Sweden.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2777377/Visit_Sweden_Logo.jpg?p=medium600



Sweden, first country on prescription. Credits: Alexander Erdbeer/Visit Sweden



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com