くら寿司でしか手に入らない、オリジナルグッズを集めよう！「BT21」タイアップキャンペーン

くら寿司でしか手に入らない、オリジナルグッズを集めよう！ ステッカー付き特別メニューも登場！ 「BT21」タイアップキャンペーン

― 全国のくら寿司にて、10月3日（金）から開催（※1） ―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」とタイアップした、第3弾となるキャンペーンを2025年10月3日（金）から開催します（※1）。





「BT21」は、魅力溢れる外見と個性あるコンセプト、ストーリーで、世界中の若者に愛されるキャラクターとして人気を博す「LINE FRIENDS」のキャラクターブランドです。

本タイアップキャンペーンでは、各キャラクターをモチーフにしたタイアップメニューが登場します。キャラクターのカラーをイメージした握りやデザート、ドリンクとなっており、それぞれオリジナルのステッカーが付いてきます。

また、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れると、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、全種類集めたくなる各キャラクターの“フィギュア”や、パステルカラーのイラストがかわいい“缶バッジ”、ストリート風アートの“アクリルステッカー”など、特別なグッズがもらえます。

そして、くら寿司オリジナルデザインのクリアファイルやクッションチャームといった貴重なグッズもご用意。第1弾＜10月3日（金）～＞、第2弾＜10月17日（金）～＞の計2回にわたり、税込2,500円（※2）のお会計ごとにプレゼント（※3）します。

期間限定メニューが登場し、貴重なオリジナルグッズが手に入るこの機会に、ぜひくら寿司をご利用ください。

（※1）「くら寿司 大阪・関西万博店」では実施いたしません。

（※2）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

（※3）数量限定のため、無くなり次第終了となります。

くら寿司 「BT21」タイアップメニュー

※一部店舗では価格が異なります。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。

RJとTATAのまぐろとびこチュモッパ 280円 販売期間：10月3日（金）～10月30日（木） ※お持ち帰り不可

RJとTATAをイメージしたお寿司。韓国の家庭料理であるチュモッパを握りにアレンジし、とびこのプチプチ食感とたくあんの歯ごたえがクセになります。また、フレーク状の韓国のりをごま油等で香ばしく炒めたジャバンのりが味のアクセントになっています。

CHIMMYとSHOOKYのチョコバナナパフェ 530円 販売期間：10月3日（金）～10月30日（木） ※お持ち帰り不可



CHIMMYと、SHOOKYのをイメージしたチョコバナナパフェ。サクサク食感のチョコフレークを土台に、ふわふわのカットスポンジとなめらかなチョコホイップを重ね、濃厚なチョコポーションアイスと甘みたっぷりのバナナをトッピング。仕上げにチョコソースとザクザク食感の黄色のシュガースプレーで鮮やかに彩った、飽きのこない食感と味わいを楽しめるスイーツです。

MANGとCOOKYとKOYAのピーチサイダーゼリー 530円 販売期間：10月3日（金）～10月30日（木） ※お持ち帰り不可

COOKY、KOYA、MANGをイメージしたカラフルなサイダー。フルーティーなピーチソーダにぷるぷる食感のサイダーゼリーを合わせ、ぶどうのホイップをトッピング。ラズベリー顆粒の甘酸っぱさが味を引き締める、華やかなドリンクです。

「 ビッくらポン® 」で当たる！くら寿司 「BT21」オリジナルグッズ

・実施期間：10月3日（金）～10月30日（木）

※無くなり次第終了

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。

【フィギュア】＜全7種＞





【缶バッジ】 ＜全10種＞





【アクリルステッカー】＜全10種＞





くら寿司 「BT21」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルデザインのクリアファイルなどをプレゼント！

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

・実施期間：10月3日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





【第2弾】クッションチャーム

・実施期間：10月17日（金）～無くなり次第終了 ＜全7種＞ 合計で先着30万名様限定





■「BT21」とは

KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY、VANの8キャラクターで構成された、「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド。

BT21公式サイト：https://bt21.jp/

BT21公式X： https://x.com/BT21_Japan