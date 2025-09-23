プロeスポーツチーム「REJECT」 FATAL FURY部門のLaggiaが『SNK CHAMPIONSHIP SERIES 2025 Season 3』で優勝

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、FATAL FURY部門所属のLaggiaが、2025年9月20日（土）～21日（日）に中国・湖州で開催された『SNK CHAMPIONSHIP SERIES 2025 Season 3』にて優勝したことをお知らせいたします。

『SNK CHAMPIONSHIP SERIES（以下、SCS）』は、SNKの格闘ゲームタイトルを用いて主に東アジア地域で実施される公式eスポーツ大会シリーズです。Laggiaはウィナーズを維持して決勝へ進出し、グランドファイナルでは4-0のストレートで制覇。堂々の無敗優勝を果たしました。

この結果、REJECTからはSeason 3を制したLaggiaに加え、Season 2で上位入賞を果たしたSCOREの2名が、10月開催のSCS決勝大会へ招待されます。決勝大会では、総額76万人民元（約1,500万円）の賞金に加え、アメリカ・アトランタで行われる世界大会『SNK World Championship（SWC）』の出場権を懸けた戦いが繰り広げられます。すでにSWC予選を突破し世界頂点を狙うLaggiaに続き、SCOREの挑戦にもご期待ください。

引き続き、最高峰の舞台に挑み続けるREJECT FATAL FURY部門への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【FATAL FURY／餓狼伝説 CotW）部門選手】

■ Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)）

■ SCORE（@score33333(https://x.com/score33333)）

【大会概要】

■ 大会名：SNK CHAMPIONSHIP SERIES 2025

■ 開催日：2025年5月～10月

■ 主催 ：SNK esports

■ 公式サイト：https://snkesports.com/

eスポーツチーム REJECTについて



REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

