



優秀作品はSNSで人気の山田全自動さんがイラスト化！

『牛乳石鹸 お風呂川柳2025』募集中

賞品として最大10万円分のギフトカタログ、商品詰め合わせもご用意

牛乳石鹸共進社株式会社（所在地：大阪府大阪市､代表取締役社長 宮崎 悌二､以下 牛乳石鹸）は､9月24日(水)～10月23日(木)まで「お風呂川柳」(五・七・五)を牛乳石鹸WEBサイト上とハガキで募集､結果は「いい風呂の日」である11月26日に発表いたします。

ご応募いただく川柳は「お風呂」を題材にしていればOK。家族や友達とのお風呂の思い出､お風呂へのこだわり､お風呂の良さ､お風呂グッズについてなど､気軽にご応募ください。

昨年に引き続き､今年も優秀作品はイラスト化。SNSで人気のイラストレーター「山田全自動」さんに協力いただき､文字だけでなく見て楽しむこともできる内容になっております。入賞者には牛乳石鹸商品詰め合わせや､最大10万円相当のギフトカタログもご用意しています。

お風呂にあふれる「笑い」や「涙」をギュッと込めた一句､お待ちしております。





■「牛乳石鹸 お風呂川柳2025」概要

募集内容：「お風呂」をテーマにした川柳 (五・七・五)

募集期間：2025年9月24日(水)～10月23日(木)

募集場所：①牛乳石鹸 お風呂川柳2025特設サイト､②ハガキ

川柳の応募はお一人様１回限り(１句まで)

※応募方法の詳細は牛乳石鹸 お風呂川柳2025特設サイトをご確認ください。

https://www.cow-soap.co.jp/ofurosenryu2025

結果発表：2025年11月26日(火)(いい風呂の日)

牛乳石鹸 お風呂川柳2025特設サイト､牛乳石鹸公式SNS

賞品 ：入賞者50名 牛乳石鹸商品詰め合わせ

さらに入賞者の中からお風呂川柳大賞1名､優秀賞4名を選出。

最大10万円相当のJTBギフトカタログをプレゼント。

■「牛乳石鹸 お風呂川柳」賞品について

入賞者50名にはシャンプー・ボディソープ・洗顔料含む、牛乳石鹸商品詰め合わせをご用意。

入賞者の中から優秀作品を選ばせていただき､山田全自動さんによるイラスト化。

さらに最大10万円分の温泉・宿泊も選べるギフトカタログをお届けします。









↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 山田全自動さんによるイラスト化 ※画像は2024年大賞作品

■牛乳石鹸 お風呂川柳 企画背景

牛乳石鹸は日本の「お風呂文化」を盛り上げるべく､町の銭湯への暖簾提供や､様々な企業・団体とのお風呂イベントの実施などを行っています。

「お風呂川柳」は､「日本のお風呂っていいなぁ」という､お風呂の魅力をまずは社員から発信しようと､社内企画として2011年から始まりました。2020年からは､より多くの「お風呂好き」の方と日本のお風呂文化を盛り上げたい､お風呂の魅力を発信したいと考え一般公募を開始しました。2025年は第6回目の募集となります。

■イラストレーター「山田全自動」さん

皆さんから寄せられたお風呂川柳をより多くの方に見てほしいと､「あるある」を浮世絵風のイラストと文

字で発信している山田全自動さんに協力していただきます。

優秀作品5つをイラスト化してもらうので､ぜひ結果発表も楽しんでください。

山田全自動さんInstagram：https://www.instagram.com/y_haiku/?hl=ja

山田全自動さんブログ「山田全自動のあるある日記」：https://zenjido.blog.jp/

牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来､「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと､お客様の肌に､こころに､そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが､昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ､時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます｡近年ではボディケア､フェイスケア､ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ､赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/

企業動画 ピタゴラ風 | アレも！コレも！牛乳石鹸 －ボディソープ編－【牛乳石鹸公式】

https://youtu.be/kkQ9VKmdDFM