メンバー11人が本気で演技に挑む姿に注目 WHITE SCORPION初主演のショートドラマが配信決定！

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）は株式会社オーバース（本社：東京都港区、代表取締役：奥秋 淳）、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫）と3社合同で秋元康氏プロデュースの次世代アイドルグループ・WHITE SCORPIONが初主演を務めるショートドラマを制作し、年内よりSNSにて順次無料配信することを決定いたしました。WHITE SCORPIONにとって初となる本格ドラマ出演作であり、演技・物語・社会性の三拍子が揃った注目作です。

本格的な撮影に先駆けて、メンバーを対象とした演技レッスンも始動。演技初心者も多い中で、表現力を高めるための特別プログラムを9月29日（月）と10月8日（水）に実施予定です。演技指導やカメラ前での所作、感情表現のトレーニングなど、これまでの活動とは異なる“役者”としてのスキルを磨く過程も、本プロジェクトの見どころのひとつとなります。

完成したショートドラマは、公式TikTokアカウントにて年内配信開始を経て、アニメ専門チャンネル「アニマックス」での放送も予定しております。ストーリーを追うごとにメンバーの魅力がより鮮明に浮かび上がる仕掛けも盛り込まれています。エンタメ×SNSの領域で新たな挑戦を続けるWHITE SCORPIONならではの試みとして、ファンはもちろん、Z世代を中心とした幅広い視聴者層からの関心を集める可能性もあり、今後の展開に注目が集まります。

■演技レッスンの様子・WHITE SCORPIONからのコメント

WHITE SCORPIONのメンバーは、初のドラマ出演に向けて、8月より演技レッスンをスタート。感情をつくるのではなく感じることを目指しながら、表情の使い方や台詞の間合いなど、初めての演技に全員が真剣に向き合っています。コーチの丁寧な指導のもと、緊張や戸惑いを乗り越え、一人ひとりが着実な変化を遂げています。9月・10月にも特別レッスンを予定しており、メンバーが演じるのではなく“生きる”姿に、ぜひご注目ください。

ACE

ドラマ制作を通して、自分自身の感情と向き合ったり、ステージでの表現に活かせるような学びが得

られたら嬉しいです。11人それぞれの新たな可能性や魅力を見つけてもらえるような作品になるよう

に、精一杯頑張ります。

ACO

WHITE SCORPION全員で新しい領域にチャレンジできるこの機会を、無駄にせず頑張ります！

ファンの皆さんには、私たちの新たな一面を見てもっと好きになってもらえたら嬉しいですし、この作

品を通して、新しいファンの方々とも出会えたらいいなと思っています。

ALLY

WHITE SCORPIONとして初めて演技に挑戦するので緊張もありますが、それ以上に期待や楽しみの気

持ちが大きいです。私たちなりの表現ができたら嬉しいですし、この挑戦を通して可能性がもっと広が

っていく機会になればと思っています。皆さんもぜひ楽しみにしていてください！

AOI

WHITE SCORPIONはこれまで、歌やダンスを通して作品を届けてきましたが、今回は初めて演技で作

品づくりに挑戦させていただきます。いただいた期待や想いをしっかり受け止めて、11人全員で素敵な

作品をつくれるよう、精一杯頑張ります！

CHOCO

「WHITE SCORPIONの○○が出ているから」や「WHITE SCORPIONがやっているドラマだから」と

いう見られ方ではなく、一つの作品として、一人の役として観ていただけるような内容にしたいと思っ

ています。そんな作品をお届けできるよう、精一杯頑張ります。

COCO

今回のドラマは私たちにとって新しい挑戦になりますが、WHITE SCORPIONの魅力をさらに引き出

してくれるような作品になったら嬉しいです。このドラマを通して、まだ私たちのことを知らない方に

もWHITE SCORPIONを知っていただくきっかけになればと思っています。

HANNA

今回はアイドルとしてではなく、俳優として演じるからこそ、表現をしっかり学んで、ショートドラ

マに活かしていきたいです。スコピストの皆さんの感情を動かせるような作品にしたいと思っているの

で、ぜひ楽しみにしていてください！

MOMO

WHITE SCORPIONとして初めての演技に挑戦するので、ファンの皆さんには「こんなこともできるん

だ！」って、もっと好きになってもらえるように頑張りたいです。そして、はじめましての方にも「こ

の人たち、アイドルなんだ！」って驚いてもらえるくらいの作品にできたら嬉しいです！

NATSU

新しい挑戦ですし、WHITE SCORPIONをドラマで観るというのは、きっと皆さんにとっても初めて

のことだと思います。このドラマが、私たちの楽曲を聴いていただくきっかけにもなったら嬉しいです。

作品づくりには全力で取り組んでいきたいと思っています。

NAVI

WHITE SCORPIONの11人全員でお芝居に挑戦できるのは、滅多にないチャンスだと思っています。

スコピストの皆さんにも、はじめましての方々にも、私たちの想いが全力で届くようなショートドラマ

にしたいです！

NICO

ドラマを観ていただく中で、きっと共感していただける部分もあると思うので、

私たちの作品を通して、「こういう時あったな」と懐かしく思い出してもらえたら嬉しいです。

※初回レッスンの様子

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴

者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に

変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN （Non-Terrestrial Network）」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。