メンバー11 人が本気で演技に挑む姿に注目　 WHITE SCORPION 　初主演のショートドラマが配信決定!

スカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:米倉英一、以下「スカパー! 」)は株式会社オーバース(本社:東京都港区、代表取締役:奥秋 淳)、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:滝山 正夫)と 3 社合同で秋元康氏プロデュースの次世代アイドルグループ・WHITE SCORPION が初主演を務めるショートドラマを制作し、年内より SNS にて順次無料配信することを決定いたしました。WHITE SCORPION にとって初となる本格ドラマ出演作であり、演技・物語・社会性の三拍子が揃った注目作です。

本格的な撮影に先駆けて、メンバーを対象とした演技レッスンも始動。演技初心者も多い中で、表現力

を高めるための特別プログラムを 9 月 29 日(月)と 10 月 8 日(水)に実施予定です。演技指導やカメ

ラ前での所作、感情表現のトレーニングなど、これまでの活動とは異なる“役者”としてのスキルを磨く過程も、本プロジェクトの見どころのひとつとなります。

完成したショートドラマは、公式 TikTok アカウントにて年内配信開始を経て、アニメ専門チャンネル

「アニマックス」での放送も予定しております。ストーリーを追うごとにメンバーの魅力がより鮮明に浮かび上がる仕掛けも盛り込まれています。エンタメ×SNS の領域で新たな挑戦を続ける WHITE

SCORPION ならではの試みとして、ファンはもちろん、Z 世代を中心とした幅広い視聴者層からの関心を集める可能性もあり、今後の展開に注目が集まります。

■演技レッスンの様子・WHITE SCORPION からのコメント

WHITE SCORPION のメンバーは、初のドラマ出演に向けて、8 月より演技レッスンをスタート。感情をつくるのではなく感じることを目指しながら、表情の使い方や台詞の間合いなど、初めての演技に全員が真剣に向き合っています。コーチの丁寧な指導のもと、緊張や戸惑いを乗り越え、一人ひとりが着実な変化を遂げています。9 月・10 月にも特別レッスンを予定しており、メンバーが演じるのではなく“生きる”姿に、ぜひご注目ください。

ACE

ドラマ制作を通して、自分自身の感情と向き合ったり、ステージでの表現に活かせるような学びが得

られたら嬉しいです。11 人それぞれの新たな可能性や魅力を見つけてもらえるような作品になるよう

に、精一杯頑張ります。

ACO

WHITE SCORPION 全員で新しい領域にチャレンジできるこの機会を、無駄にせず頑張ります!ファンの皆さんには、私たちの新たな一面を見てもっと好きになってもらえたら嬉しいですし、この作品を通して、新しいファンの方々とも出会えたらいいなと思っています。

ALLY

WHITE SCORPION として初めて演技に挑戦するので緊張もありますが、それ以上に期待や楽しみの気

持ちが大きいです。私たちなりの表現ができたら嬉しいですし、この挑戦を通して可能性がもっと広が

っていく機会になればと思っています。皆さんもぜひ楽しみにしていてください!

AOI

WHITE SCORPION はこれまで、歌やダンスを通して作品を届けてきましたが、今回は初めて演技で作

品づくりに挑戦させていただきます。いただいた期待や想いをしっかり受け止めて、11 人全員で素敵な作品をつくれるよう、精一杯頑張ります!

CHOCO

「WHITE SCORPION の○○が出ているから」や「WHITE SCORPION がやっているドラマだから」という見られ方ではなく、一つの作品として、一人の役として観ていただけるような内容にしたいと思っています。そんな作品をお届けできるよう、精一杯頑張ります。

COCO

今回のドラマは私たちにとって新しい挑戦になりますが、WHITE SCORPION の魅力をさらに引き出

してくれるような作品になったら嬉しいです。このドラマを通して、まだ私たちのことを知らない方に

も WHITE SCORPION を知っていただくきっかけになればと思っています。

HANNA

今回はアイドルとしてではなく、俳優として演じるからこそ、表現をしっかり学んで、ショートドラ

マに活かしていきたいです。スコピストの皆さんの感情を動かせるような作品にしたいと思っているの

で、ぜひ楽しみにしていてください!

MOMO

WHITE SCORPION として初めての演技に挑戦するので、ファンの皆さんには「こんなこともできるん

だ!」って、もっと好きになってもらえるように頑張りたいです。そして、はじめましての方にも「こ

の人たち、アイドルなんだ!」って驚いてもらえるくらいの作品にできたら嬉しいです!

NATSU

新しい挑戦ですし、WHITE SCORPION をドラマで観るというのは、きっと皆さんにとっても初めて

のことだと思います。このドラマが、私たちの楽曲を聴いていただくきっかけにもなったら嬉しいです。作品づくりには全力で取り組んでいきたいと思っています。

NAVI

WHITE SCORPION の 11 人全員でお芝居に挑戦できるのは、滅多にないチャンスだと思っています。

スコピストの皆さんにも、はじめましての方々にも、私たちの想いが全力で届くようなショートドラマ

にしたいです!

NICO

ドラマを観ていただく中で、きっと共感していただける部分もあると思うので、私たちの作品を通して、「こういう時あったな」と懐かしく思い出してもらえたら嬉しいです。

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーJSAT株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1 チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

■スカパーJSAT株式会社について

スカパーJSATは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。宇宙事業では、アジア最多 17 機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3 関連、グローバル IP 事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。

■アニマックスについて

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/



