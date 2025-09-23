アニメ『ガールズバンドクライ』公式ゲームのタイトルが『ガールズバンドクライ First Riff』に決定！さらに『東京ゲームショウ2025』への出展も決定！ノベルティ配布などを実施！！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、アニメ「ガールズバンドクライ」の公式ゲームのタイトルを『ガールズバンドクライ First Riff』に決定したことをお知らせいたします。

本情報解禁に合わせ、ティザーサイト、ティザーPVを公開しております。

本ゲームに関する情報はガルリフ公式アカウントにて順次公開いたします。

『ガールズバンドクライ First Riff』公式サイト : https://gbc-firstriff.com/

『ガールズバンドクライ First Riff』公式X : https://x.com/gbc_firstriff

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hn_5gTAJ1cc ]

東京ゲームショウ2025について

東映アニメーションブースは、幕張メッセ 国際展示場1ホール（ブース番号：01-C05）に構え、ブースでは、『ガールズバンドクライ First Riff』ティザーPVの展示、9月29日（月）に発売が決定した『桃香(を)ワッショイ』の試遊、並びに一般公開日に実施される「桃ワショ試遊チャレンジ」に加え、桃香をワッショイできるフォトスポットの設置、さらにはノベルティの配布（一般公開日に実施予定）も行います。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

開催概要

【名称】

東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

【開催日時】

2025年9月25日（木） ～ 9月28日（日）

ビジネスデイ ：9月25日（木）10:00～17:00

9月26日（金）10:00～17:00

一般公開日 ：9月27日（土） 9:30～17:00

9月28日（日） 9:30～16:30

【会場・ブース番号】

幕張メッセ Hall1：01-C05

【公式サイト】

https://tgs.cesa.or.jp/jp

作品情報

【ガールズバンドクライ First Riff】

ジャンル ：？？？

リリース日 ：未定

配信形式 ：スマートフォン（iOS、Android）※予定

公式サイト ：https://gbc-firstriff.com/

公式X ：https://x.com/noroikago_jp

ティザーPV ：https://youtu.be/hn_5gTAJ1cc

(C)東映アニメーション (C) DONUTS

【桃香（を）ワッショイ】

ジャンル ：2Dラン&ジャンプアクション

リリース日 ：2025年9月29日（月）※予定

配信形式 ：PC（Steam）

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3642370/_/

(C)東映アニメーション

【アニメ『ガールズバンドクライ』】

劇場版総集編

【前編】2025年10月3日(金)公開

【後編】2025年11月14日(金)公開

■公式SNS

HP：https://girls-band-cry.com/

X：https://x.com/girlsbandcry

TikTok： https://www.tiktok.com/@girlsbandcry

Instagram：https://www.instagram.com/toge0toge1/

■イントロダクション

「 怒りも喜びも哀しさも全部ぶちこめ。」

東映アニメーションが製作するオリジナルアニメ「ガールズバンドクライ」

高校を中退して上京した主人公・井芹仁菜が、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパと共にバンド「トゲナシトゲアリ」を結成し、壁にぶつかりながらも力強く前に進んでいく物語が熱烈な支持を得ている。2024年4月にTV放送が始まるとSNSで話題が沸騰、第7話から最終話まで7週連続Xトレンド1位を記録する等、破竹の勢いで人気を拡大。Blu-ray&DVD vol.1は累計出荷数2.3万本を突破し、快進撃が続く本作がTVアニメを再編集した総集編として待望の劇場公開。

圧倒的な音響と映像美をぜひ映画館でお楽しみください！

■ストーリー

【前編】「青春狂走曲」

高校を中退し単身で上京した井芹仁菜は憧れのバンドのボーカルの河原木桃香と出会い音楽の魅力に目覚める。本心を隠しながら生きる安和すばる、両親に捨てられた過去を持つ海老塚智、天涯孤独の少女ルパとともにロックバンド「トゲナシトゲアリ」を結成。悩みを抱えた5人の少女が世の中の不条理さに立ち向かい、自分たちの居場所を探し始める。

【後編】「なぁ、未来。」

トゲナシトゲアリを結成した仁菜は捨ててきた故郷と向き合う。桃香は捨ててきたバンド「ダイヤモンドダスト」と向き合う。それぞれ過去を克服した2人に触発された一同は過去を乗り越えプロを目指すが、大人社会の論理になじめずプロを脱退。インディーズバンドとして生きていくことを決意する。

■キャスト

井芹仁菜：理名

河原木桃香：夕莉

安和すばる：美怜

海老塚智：凪都

ルパ：朱李

■スタッフ

原作・企画・製作：東映アニメーション

監督：酒井和男

脚本：花田十輝

音楽プロデューサー：玉井健二(agehasprings)

劇伴音楽：田中ユウスケ(agehasprings)

キャラクターデザイン：手島nari

CGディレクター：鄭 載薫 中沢大樹

配給：東映

■配信情報

https://girls-band-cry.com/onair/

■コピーライト

(C) 東映アニメーション

東映アニメーションについて

日本最大のアニメーション製作会社。1956年の創業以来半世紀以上の長きにわたり、日本アニメーションのパイオニアとして、劇場作品258本、テレビ作品231本、総話数約13,300話に及ぶ日本最大・世界有数の規模のアニメーション作品を製作してまいりました。代表作は、「白蛇伝」、「マジンガーZ」、「銀河鉄道999」、「ドラゴンボール」、「美少女戦士セーラームーン」、「ワンピース」、「プリキュアシリーズ」等です。アニメーションを製作し、その映像を各種メディアに販売、また同時にその著作権をもとに、版権事業、関連事業を展開しています。日本はもちろん、海外のファンの皆様にも広く愛される作品作りに取り組み、「世界の子どもたちに『夢』と『希望』を提供する“創発企業”となる」を経営理念に掲げ、IPを戦略の軸に据えたグローバル事業展開を行っています。