ペットテック市場への投資機会2025～2032年：将来の成長軌道
ペットテック市場は、スマートテクノロジーの普及とペットの人間化の進展に牽引され、急速な成長を遂げています。ペットオーナーは健康、安全、そして全体的なウェルビーイングを向上させる革新的なソリューションを求めており、業界ではコネクテッドデバイス、モバイルアプリケーション、AI駆動型プラットフォームへの強い需要が見られています。スマート首輪、GPSトラッカー、自動給餌器、健康モニタリングウェアラブル、インタラクティブ玩具などの製品は、従来のペットケアをテクノロジーを活用したエコシステムへと変革しつつあります。
市場規模と成長:
ペットテック市場規模は2023年に23億6,510万米ドルと評価され、2024年の27億331万米ドルから2032年には78億6,384万米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中は年平均成長率（CAGR）14.3%で成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● マース・インコーポレーテッド
● ガーミンインターナショナル株式会社
● ネダップ NV
● アフィミルク
● 小米科技
● ペットキューブ株式会社
● フィットバーク株式会社
● パウボ（エイサー）
● フラップ
● ゾエティス
● ネスレピュリナペットケア
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界のペットテクノロジー市場規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界のペットテック市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供しています。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供しています。さらに、調査対象となった各地域市場の売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供しています。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1） 予測期間終了時の世界のペットテック市場の推定規模はどのくらいですか？
（2） 世界のペットテック市場をリードするセグメントは、そのリーダーシップを維持すると予想されますか？（3） 最大の成長ポテンシャルを示している地域はどれですか？（4） 世界のペットテック市場を支配しているプレーヤーはいますか？（5） 世界のペットテック市場の主な推進要因と制約は何ですか？
