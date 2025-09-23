interfm【10月改編番組情報】 アニメ「ガールズバンドクライ」の実在するガールズバンド「トゲナシトゲアリ」！地上波番組放送＆番組メンバーシップポッドキャストが10月からスタート！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2025年10月から『トゲナシトゲアリのトゲラジ～川崎から世界へ～』の地上波番組放送（毎週火曜日23:30‐24:00）をスタートすると共に、番組メンバーシップポッドキャストの配信をスタートいたします。

「トゲナシトゲアリ」は、2024年4月より放送された東映アニメーション完全新作オリジナルアニメ「ガールズバンドクライ」の劇中に登場する実在のガールズバンド。 メンバーが各パートの声優を務め、もちろんリアルなバンド活動も展開しています。本日９月２３日に開催された「トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館 “奏檄の叫”」で番組タイトルは発表されましたが、タイトル通り、「ガールズバンドクライ」の舞台であった川崎から、多くの外国人リスナーを持つinterfmの電波を通じて、世界に発信していきます。番組ではバンド活動や楽曲についてはもちろん、メンバーそれぞれを深掘りしたり、親交のあるゲストを呼んだりと、「トゲナシトゲアリ」の魅力を全力でお届けする30分です。

また、番組メンバーシップポッドキャストは、地上波で放送した内容だけでなく、会員限定のオリジナル番組も含むコンテンツとして地上波放送後から番組メンバーシップサイトにて配信します。更に番組メンバーシップ会員向けに、不定期に生動画配信や公開収録イベントも予定しています。「トゲナシトゲアリ」へのメッセージ、楽曲リクエストなど、沢山のメールをお待ちしています。どうぞお楽しみに。

■番組概要（地上波）

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

タイトル：トゲナシトゲアリのトゲラジ～川崎から世界へ～

DJs：トゲナシトゲアリ

放送日時：毎週火曜日23:30～24:00（30分番組）※初回放送は10月7日（火）23:30～

放送形態：録音番組

番組メール：togeradi@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#トゲラジ

■番組メンバーシップポッドキャスト概要

番組サイト：https://togeradi-interfm.bitfan.id/

※サイトオープン、入会は10月1日（水）正午から

配信日時：毎週火曜日24:00～ ※初回配信は10月7日（火）24:00～

配信内容：前半パート（地上波OAアーカイブ無料）※楽曲はカットされます

後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

■番組メンバーシッププラン内容

〇番組メンバーシップ料金

・通常プラン会員（月額）：550円（税込）

・スペシャルプラン会員（月額）：1,650円（税込）

〇番組メンバーシップ会員特典（通常・スペシャルプラン共通特典）

１. 番組アーカイブ聴き放題

２. 会員限定パートの聴取

３. 映像ありの生配信番組（不定期）の会員限定パートの視聴

４. 番組公開収録イベント（不定期）への応募（先行抽選）

└1次先行：スペシャルプラン会員

└2次先行：通常プラン会員

〇スペシャルプラン限定特典

※後日発表

■DJs

トゲナシトゲアリ

理名(Vo),夕莉(Gt),朱李(Ba),凪都(Key),美怜(Dr)の 5 人からなるガールズバンド。

オリジナルアニメ『ガールズバンドクライ』のメイン声優/主題歌起用を目的としたオーディション『Girls Rock Audition』で総勢数千名以上の応募から選ばれた5 名で構成。2023年5月の本格始動後、国内のみならず海外でも人気を博している。今年2025年9月には初の日本武道館でのワンマンライブを大成功させる。

公式HP： https://girls-band-cry.com

公式X（旧Twitter）： https://x.com/girlsbandcry

公式Instagram： https://www.instagram.com/toge0toge1/

公式YouTube： https://www.youtube.com/@girlsbandcry

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@girlsbandcry

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】