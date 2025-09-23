【大宮エリア在住の方 必見】OPEN1周年を記念したイベント 開催決定！

ニッカホーム株式会社10月4日(土)・5日(日) 1周年感謝祭チラシ（表面）10月4日(土)・5日(日) 1周年感謝祭チラシ（裏面）

全国100店舗以上展開！住宅リフォーム事業を手掛ける ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/) （本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の ニッカホーム大宮ショールーム(https://omiya-nikka.com/) にて、オープン1周年を記念した感謝祭イベントの開催が決定！

10月4日(土)・5日(日)の2日間、みなさまのご来場をお待ちしております！

ニッカホーム大宮ショールーム OPEN1周年！

いつもニッカホームをご利用いただき、誠にありがとうございます！

このたび、大宮ショールームがOPENしてから1周年を迎えました！

これを記念して、1周年感謝祭イベントを開催いたします！

前日までの事前来場予約で500円分のQUOカードをプレゼントします！来場予約はこちらから▼

10/4・5 イベント来場予約 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFA-iAITxeJggUJMqsVSxOsOoMFNp0M1y-pE_geDPcqcb6g/viewform

イベントにご来場いただいたお客様には、ブランド米をプレゼント*！

ちびっこコーナーでは、お菓子のつかみ取り*をお楽しみいただけます！

＊ブランド米プレゼントは、各日先着50組様まで

＊お菓子つかみ取りのご参加は、おひとり様1回限り、景品がなくなり次第終了となります

また、ロボット掃除機や有名美容メーカーのドライヤーなど豪華賞品が当たる大抽選会*を開催します！ぜひご参加ください！

＊1組様1回限り

1周年を記念した目玉企画として、内窓1カ所を税込3万円*で設置いたします！

＊腰高サイズ以下に限る、3組様まで（抽選）

標準工事費込み・税込10.9万円から！お得にリフォームができるトイレ祭や、ユニットバスが最大70％OFF、キッチンが最大65％OFF、洗面化粧台が最大60％OFFと、人気水まわり商品のイベント特別価格でのご提供もお見逃しなく！

さ・ら・に！イベントにご来場の上、ご成約いただいた方には、ご成約金額に応じて特別お値引き*を実施します！

＊税込100万円以上のご成約で2万円（先着5名様）、税込300万円以上のご成約で3万円（先着3名様）、税込400万円以上のご成約で5万円（先着2名様）

また、対象の商品をご成約で各メーカーごとに、嬉しい特典をプレゼント！

その他にも人気商品が大変お買い得となっておりますので、ぜひ実際に様々な商品をショールームで見て・触れて、お値段もチェックしてみてください！

当日は「住まいの相談会」も開催します！

お住まいのお悩み・不安を、一気に相談＆解決できます！



スタッフ一同、皆さまのご来場を、心よりお待ちしております！

ニッカホーム大宮ショールーム外観イベント詳細

日時：10月4日(土)・ 5日(日)

各日10：00～16：00まで

会場：ニッカホーム大宮ショールーム

https://omiya-nikka.com/

住所：〒337-0053

埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-721

詳細：https://omiya-nikka.com/news/20250929090804.html

ご予約・お問合せ

フリーコール 0120-55-7549

※店舗への直通番号ではございません

受付時間： 8：30～19：00

（日曜、第1・2・3土曜 9：00～18：00）

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 665.7億円（2023年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

