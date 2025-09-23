DONUTS、「ガールズバンドクライ First Riff」の開発を担当ティザーサイト、PV、公式Xアカウントを一斉公開
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:DONUTS)、は、東映アニメーション株式会社(東京都中野区、代表取締役社長:高木勝裕、以下:東映アニメーション)が手掛ける、リアルバンドと連動したテレビアニメ作品「ガールズバンドクライ」(ガルクラ)の公式ゲーム「ガールズバンドクライ First Riff」(以下、ガルリフ)の開発を担当することを公開いたします。
本情報解禁に合わせ、ティザーサイト、ティザーPVを公開しております。
本アプリに関する情報はガルリフ公式アカウントにて順次公開いたします。
ガールズバンドクライ First Riff公式サイト:https://gbc-firstriff.com/
ガールズバンドクライ First Riff公式X:https://x.com/gbc_firstriff
■ゲームの正式名称が決定！ティザーPVを公開
本日、2025年9月23日(火・祝)に開催された、「トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館 “奏檄の叫”」にて、アニメ「ガールズバンドクライ」の公式ゲーム「ガールズバンドクライ First Riff」の発表、およびティザーPVが解禁となり、ライブ後には出口でチラシが配布されました。
ティザーPV https://youtu.be/hn_5gTAJ1cc
■TGS2025出展決定！ノベルティの配布も
9月25日(木)～9月28日(日)に開催される東京ゲームショウ2025(TGS2025)への出展が決定いたしました。ブースではティザーPVの展示、「桃香(を)ワッショイ」の試遊、ノベルティ配布(一般公開日のみ実施予定)を行います。ぜひお立ち寄りください。
【開催日時】
2025年9月25日(木) ～ 9月28日(日)
ビジネスデイ ：9月25日(木)10:00 ～ 17:00
9月26日(金)10:00 ～ 17:00
一般公開日 ：9月27日(土) 9:30 ～ 17:00
9月28日(日) 9:30 ～ 16:30
【会場・ブース番号】
幕張メッセ Hall 1：01-C05
【公式サイト】
https://tgs.cesa.or.jp/jp
＜DONUTS GAMES採用情報＞
常に新規開発に挑戦し続けるDONUTS GAMESは、ともにゲーム開発をする仲間を募集中です。
https://www.donuts.ne.jp/products/games/
■ゲーム情報
タイトル：「ガールズバンドクライ First Riff」
ジャンル：？？？
リリース日：未定
著作権表記：(C)東映アニメーション (C) DONUTS
配信形式：(予定)スマートフォン(iOS、Android)
■株式会社DONUTS 概要
所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 ：代表取締役 西村啓成
設立 ：2007年2月5日
事業内容 ：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/