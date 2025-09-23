美しき男たちが、激しく歌い踊り“魂を救う”衝撃のミュージカル「ALTAR BOYZ」合同スペシャル公演開催決定！3チーム全員集合で「ALTAR BOYZ」を締めくくります！

株式会社サンライズプロモーション

2025年12月に上演する、ミュージカル「ALTAR BOYZ」の合同スペシャル公演の開催が決定しました。

「ALTAR BOYZ」は、2004年にニューヨークの47丁目劇場(Puerto Rican Traveling Theater)にて初演され、2008年からDodger Stagesにて通算2000回以上の上演記録を誇る、オフ・ブロードウェイ・ミュージカルの決定打。その後、全米ツアー、韓国、ハンガリー、フィンランド、オーストラリア、カナダ、フィリピンなど、世界各地で人々を熱狂の渦に巻き込んできました。

2009年以来、日本でもキャストと組み合わせを変えながら再演を重ね、ライブ感満載の内容で、大勢の熱いファンを生んできました。そしてこの冬、9回目となる「ALTAR BOYZ」の上演が決定しています。

そしてこの度、合同スペシャル公演の開催が決定しました。

有楽町よみうりホールにて12月27日（土）～28日（日）まで、全3公演上演いたします。【Team GOLD】【Team SPARK】、【Team SAPPHIRE】の3チーム全員が勢ぞろいで『ALTAR BOYZ』を締めくくるに相応しい、集大成と言える 2 日間。ぜひこの機会をお見逃しなく。

チケットの販売スケジュールなどは後日発表します。

■公演概要

公演名：ALTAR BOYZ 合同スペシャル公演

日程：2025年12月27日（土）・12月28日（日）

会場：有楽町よみうりホール

東京都千代田区有楽町1 - 11 - 1 読売会館7階

※合同スペシャル公演は全公演・全チームのキャストが出演いたします。

チケット代金：

SS席：14,500円

S席：10,500円

A席：７,500円

U-25：4,500円

出演者：

【Team GOLD】大山真志、松浦司、石川新太、常川藍里、大音智海

【Team SPARK】鍵本 輝、米原幸佑、和田泰右、川原一馬、若松渓太

【Team SAPPHIRE】當間ローズ、東山光明、百名ヒロキ、横山賀三、有馬爽人

スタッフ：

作：ケビン・デル・アギラ

作詞・作曲：ゲイリー・アドラー＆マイケル・パトリック・ウォーカー

演出：玉野和紀

翻訳台本・訳詞：北丸雄二

音楽監督：蛇石 徹

振付：TETSUHARU／植木 豪／森 新吾／中塚皓平／木野村温子

主催・製作： M・G・H／サンライズプロモーション

お問い合わせ：サンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）

公式サイト：https://altarboyz.jp/

公式X：https://x.com/altarboyzjp