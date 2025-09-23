システムファイブ、新型1/1.3インチセンサー搭載、10m防水の小型カメラ「Osmo Nano」を販売開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、2025年9月23日（火）に発表されたDJIの「Osmo Nano」を、DJI正規販売代理店として販売を開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y9D-0YP6HQo ]

日常の一瞬から壮大な冒険まで――Osmo Nanoで、もっと自由に。

超コンパクトボディで、どこへでも気軽に持ち運び可能。クイックリリース式マウントで多彩なアクセサリーに対応し、思いがけないアングルからの撮影を実現します。

★Osmo Nano おすすめポイント

・新型1/1.3インチセンサー

・4K/60fps、4K/120fps 撮影可能

・軽量、2面磁気クイックリリース設計

・10-bit & D-Log M カラーモード

・最大200分の長時間バッテリー駆動 & 高速充電

・リモートコントロールによるライブビュー & 高速コンテンツ転送

・Osmo Audioマイク直接接続

・10m防水カメラ、IPX4規格の多機能ビジョンドック

DJI 小型カメラのラインナップ

Osmo Nanoの登場により、DJIの小型カメラのラインナップは更に広がりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24840/table/187_1_78ccd4f4dfe56dd5f1ed95cc64d77a6a.jpg?v=202509240926 ]

［1］実際の駆動時間は、デバイスの設定、使用状況、環境要因により異なる場合があります。データは、管理された環境下にて収集されたものであり、参考値です。

［2］使用前に、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。カメラ本体のみで長時間の水中撮影を行うことや、水衝撃圧の高い環境下での撮影は、推奨されません。カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明な液体に接触させたりしないでください。

［3］使用前に、バッテリー収納部カバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。長時間水中で撮影する場合や高い衝撃水圧がかかる場合、防水ケースの使用をおすすめします。Osmo Action 5 Proと防水ケースは、IP68防水等級を取得しています。カメラを温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や成分が不明な液体に接触させないでください。

圧倒的な小型軽量

Osmo Action 5 Proと同じセンサーサイズでありながらも圧倒的なコンパクトさを実現。そして重量はなんと半分以下に！（カメラ部分のみの比較です）

左：Osmo Action 5 Pro 右：Osmo Nano(カメラ部分のみ)

超コンパクトなOsmo Nanoは、本体の裏面と側面に磁石を搭載。

さらに、これまでのActionシリーズと共通のクイックリリースシステムを採用しています。アクセサリーを組み合わせることで、自由自在に多彩なアングルで撮影可能。

あとは、あなたのアイデア次第です。

多機能ビジョンドックで、もっと自由に撮影

従来のActionシリーズと同様、磁気設計のクイックリリースでカメラ本体と簡単に接続可能。前向き・後ろ向き、どちらの向きにも取り付けられます。

さらに、ワイヤレス接続にも対応！

プレビューを確認しながらのREC操作も、多機能ビジョンドックからワイヤレスで行えます。タッチスクリーン上では、リアルタイムのプレビューや遠隔操作が可能です。

想像を超えた画質

次世代1/1.3インチセンサーと高性能プロセッサーで、低照度から強い日差しまで鮮明に撮影。最大4K/120fpsの映像、10-bit & D-Log Mによる豊かな階調表現、さらにスーパーナイトモードで暗所も美しく記録。小型ながらプロレベルの映像制作を可能にします。鮮明で美しい映像を撮影できます。

安心安全の防水規格

カメラ本体は最大10m防水、多機能ビジョンドック使用時でもIPX4防滴。追加ハウジング不要で水辺からアウトドアまで対応します。

同梱物

64GB、128GBどちらのコンボセットにも同じアクセサリーが付属しています。

コンボセットに付属するアクセサリーでは様々な撮影方法を楽しめます。

製品のご注文はこちら

Osmo Nano スタンダードコンボ

128GB：当店販売価格 48,730円 (税込)

64GB：当店販売価格 43,890円 (税込)

システムファイブオンラインショップへ :https://www.system5.jp/collections/dji-osmo-nano

システムファイブ限定情報

■レビューキャンペーンでポイントUP

対象期間中にシステムファイブで対象製品をご購入し、商品を実際にお使いいただいた感想を条件に沿ってレビューを投稿していただくと、採用時に次回のお買い物でご利用可能なポイントを最大3,000円分（3,000ポイント）プレゼントいたします。

対象製品：

- Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)- Osmo Nano スタンダードコンボ (64GB)

対象期間：2025年12月23日(火)23時59分までの注文受付、商品出荷後14日以内投稿受付

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/136068

■下取りクーポンプレゼント！

対象製品の中古買取査定をお申し込みいただくと、新製品「Osmo Nano」をおトクにお求めいただける特別クーポンをもれなくプレゼントいたします。

さらに買取価格も通常よりも15%アップ！

対象製品(新規にお求めいただく製品)：

- Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)- Osmo Nano スタンダードコンボ (64GB)

査定申込み受付：2025年10月23日(木) 18:00査定申し込み分まで

クーポン有効期限：2025年11月23日(日)23:59まで

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/136066

■microSDXCカードがおトク！

Osmo Nanoと同時購入すると、Lexar microSDXCカード(128GB)(https://www.system5.jp/products/n_1206205)が当社販売価格2,918円(税込)のところ、1,100円(税込)でお求めいただけます！

■ショールーム展示について

東京・半蔵門のPROGEAR半蔵門ショールームにて展示いたします。

予約不要ですので、どうぞお気軽にご来店ください。

https://www.system5.jp/pages/progear

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/