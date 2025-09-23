株式会社アイサーチマーケティングジャパン、新商品「インフルエンサー連動×おすすめタブ露出」で飲食店の集客と売上を劇的向上

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

インフルエンサー活用の新形態 ― 広告の常識を変える仕組み

株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）は、飲食店を中心とした小規模事業者向けに新しいInstagramマーケティング商品を発表した。

この商品は、フォロワー数1～5万人（平均2.5万人）のグルメ系インフルエンサーと連動し、1か月に10本の投稿を実施。合計で25万人以上のフォロワーにリーチする仕組みを構築している。

さらに注目すべきは、これらの投稿がおすすめタブに上位表示されるアルゴリズム最適化を組み合わせている点だ。従来の「インフルエンサー投稿のみ」では得られなかった波及効果が、Instagram全体のユーザー動線に広がり、広告効果を大幅に高めている。

飲食店オーナーが体感する“圧倒的な拡散力”

導入した飲食店のオーナーからは、驚きの声が相次いでいる。

「これまで自分のアカウントはフォロワーが数百人程度で、投稿しても来店に直結することは少なかった。ところが、インフルエンサーの投稿と連動してから、わずか1か月でフォロワーが2,000人を突破。しかも、おすすめタブに何度も表示されるようになり、『Instagramで見たから来た』というお客様が急増しました。」

実際に、ある新宿のラーメン店では、導入から2か月で来店客数が前年比160％に増加。週末には行列ができ、客単価も上昇したという。これは単なる一時的な話題性ではなく、Instagram上で「人気店」として認知されることが持続的な集客効果に繋がっていることを意味する。

自店アカウントが“強くなる”副次効果

このサービスの特徴は、単にインフルエンサーの影響力を借りるだけではなく、店舗公式アカウント自体が強化される点にある。

インフルエンサー投稿にタグ付けされた店舗アカウントは、フォロワー増加の恩恵を直接受ける。さらに、関連性の高い投稿がアルゴリズムで評価され、検索結果やおすすめタブでの露出が増える。

結果として、**「インフルエンサー → 店舗アカウント → 店舗来店」**というシームレスな流れが確立され、安定した新規顧客獲得のサイクルが形成されるのだ。

インフルエンサー依存からの脱却 ― 「おすすめタブ×公式強化」の二重効果

従来の飲食店マーケティングでは、インフルエンサー投稿は“単発の花火”のような効果に留まるケースが多かった。数日間は来店客が増えるものの、その後は沈静化するというパターンである。

しかし、今回の新商品は、インフルエンサーの拡散力とInstagramアルゴリズム最適化を組み合わせることで、長期的かつ継続的な集客を可能にしている。

例えば、ある大阪の焼肉店では、インフルエンサー投稿がおすすめタブに複数回露出し、さらに店舗アカウントが検索上位に定着。結果として、来店予約数が月間で200件以上増加し、売上は2か月で約2倍に成長した。

オーナーはこう語る。

「一度きりのPRではなく、公式アカウント自体が強くなったのが一番の収穫です。今では『インスタで何度も見た店』としてお客様に認知され、安定して集客できています。」

株式会社アイサーチマーケティングジャパンの展望

代表取締役の金成哲氏は、今回の新商品について次のようにコメントしている。

「私たちの目的は、ただ広告を配信することではありません。店舗公式アカウントを“資産”として成長させ、地域で選ばれる存在に育てることです。おすすめタブ、検索上位、インフルエンサー連動。この3つを組み合わせることで、小規模飲食店でも大手チェーンに負けないブランド力を築けます。」

同社は今後、飲食業界のみならず、美容サロンや小売業にもこの仕組みを展開し、日本全国の小規模事業者に向けた支援を強化していく方針だ。

会社情報

会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)

所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）

設立: 2024年10月

事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト: https://ismj.co.jp

電話番号: 03-6736-4754

LINE ID: @isearch