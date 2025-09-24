目的志向と素材革新：Xpore、「Material Science to Mission: 2025 Cross-Industry Circular Economy Forum」でパタゴニアおよび業界リーダーと連携

台北、2025年9月18日 /PRNewswire/ -- BenQ Materials（ベンキュー・マテリアルズ）は9月16日、Taiwan Textile Research Institute（台湾紡績産業総合研究所）にて画期的な「From Material Science to Mission: 2025 Cross-Industry Circular Economy Forum（素材科学から使命へ：2025年業界横断循環経済フォーラム）」を開催しました。この画期的なイベントには、世界的なブランドのPatagonia（パタゴニア）、Taiwan Technical Textiles Association（台湾テクニカル繊維協会）、Chung Hwa Pulp Corporation（中華紙漿股分有限公司）、Circular Taiwan Network（循環台湾基金会 ）が集結し、素材革新、製品フットプリント、責任あるサプライチェーン、業界横断的連携が持続可能な変革をいかに推進できるかを模索しました。共通の目標は、「台湾における持続可能な製造」を信頼できる世界的な指標として確立することです。



Xpore Teams Up with Patagonia and Industry Leaders at “From Material Science to Mission 2025 Circular Economy Forum



ベンキュー・マテリアルズ：業界横断的ビジョンとリーダーシップ

ベンキュー・マテリアルズの董事長、陳建志博士は開会の辞で、企業は単なるサプライヤーではなく「持続可能な価値の共創者」であるべきと強調しました。電子機器から繊維分野へ事業拡大を進めている同社は、高性能繊維ブランド「Xpore」を通じ、業界横断的な循環型経済を推進しています。先駆的なXpore e2cycle（世界初かつ唯一の液晶廃棄物由来再生PET繊維）は、電子機器の廃棄物を高性能・耐久性・機能性を備えた繊維へと再生し得る可能性を示しています。この革新は電子機器と繊維産業を結びつけ、「アップサイクルとアップバリュー」による素材のライフサイクル延長と価値向上というビジョンを実現しています。

パタゴニア：サステナビリティの遺伝子と協働

パタゴニアのGlobal Product Footprint（グローバル製品フットプリント）担当ヴァイス・プレジデント、Matt Dwyer（マット・ドワイヤー）氏は、基調講演「Product Footprint: A Balancing Act（製品フットプリントという名のバランス調整）」で、環境・社会の持続可能性を向上させるために優先してきた素材（繊維・原材料）の導入における、ここ10年間の進展と課題を検証しました。これらの素材は現在パタゴニア製品の95%以上で使用されています。ドワイヤー氏は、2025年までにPFASを排除するというパタゴニアの公約と、「廃棄物経済」の推進（廃棄漁網をNetPlus®ナイロンに変換するなど）を強調し、2018年以降620万ポンド以上の海洋廃棄漁網を再生利用してきた実績を説明しました。同氏はまた、パタゴニアの「フェアトレード」の取り組みを紹介し、この取り組みが従業員の満足度を高め、製品の責任を強化し、消費者の信頼を構築すると同時に、「生活賃金」の目標実現にも貢献していることをデータで示しました。

Xporeとパタゴニア：パートナーシップにおける機会と課題

ドワイヤー氏は、厳格な監査から長期的なパートナーシップへと進化していった、Xporeとの協業の軌跡についても紹介しました。パタゴニアは世界のサプライチェーンにおける台湾サプライヤーの可能性を見出しました。そして、Xporeが2020年にPFAS・溶剤不使用素材を発表すると、パタゴニアは高性能で環境に配慮したソリューションを追求すべく、即座に協議を開始しました。

2023年にパタゴニアが徹底的な監査を行なった際に、真の試練が訪れました。賃金・安全・従業員への福祉が監査され、現場スタッフへの直接面談まで実施されたのです。Xporeは透明な賃金体系、基準を上回る福利厚生、誠実な企業文化により、一回で合格を果たしました。繊維工場では稀な快挙です。この透明性と献身が協業を加速させ、両者間の信頼を強化しました。

現在、Xporeとパタゴニアは従来の顧客・サプライヤー・モデルを超えて、共に問題を解決する真のパートナーになりました。Xporeの最上級のウルトラ・ナノポーラス・フィルムは、パタゴニアのM10®ウォータープルーフ・アルパイン・アノラックに採用されています。この製品は、卓越した性能と快適さで極限環境に耐えるよう設計されており、技術と持続可能性の革新の最高峰を体現する、PFAS不使用工程で製造されています。

Xporeの事例は、台湾の繊維産業が技術面で世界水準に匹敵するだけでなく、ESG、サプライチェーンの責任、人権、透明性においても優秀であることを示しています。また、材料科学が使命志向に転じて行くための青写真を示し、持続可能な変革の新基準を打ち立てています。

繊維協会：デザインによる革新

台湾テクニカル繊維協会事務局長であるCam Huang博士は、「繊維業界のアカデミー賞」のエピソードを紹介し、高性能と持続可能なデザインの双方の強みを持つ業界の特徴を強調するとともに、より多くの企業が持続可能性をブランド価値の中核とするよう呼びかけました。

中華紙漿：森林から未来の素材へ

中華紙漿の会長であるKirk Hwang氏は「森林から目的へ」という題目で、責任ある林業と循環型製造への取り組みについて説明しました。パルプをバイオファイバーや低炭素包装材へ拡大し、エネルギー転換と組み合わせることで、中華紙漿は2030年までにグリーンエネルギーの自給率50％達成を目指しており、原材料分野における持続可能な革新を体現しています。

循環台湾基金会：優れたアイデア＋優れたガバナンス＝優れたビジネス

循環台湾基金会のCharles Huang会長は、直線的な思考を打破し「Circular Collaboration for Climate Crisis（CC4CC、気候危機のための循環型協働）」を推進するよう呼びかけました。過去30年間に地球規模でなされてきた炭素削減のための努力が限られた効果しか上げていないことを指摘し、持続可能なエコシステムの構築には業界横断的かつ国際的な協力が不可欠だと述べました。

「台湾の持続可能な製造」というグローバルブランドの共創

ベンキュー・マテリアルズは、目的志向のアプローチと素材革新への注力により、台湾を持続可能な製造の新時代へと導いてゆくことを目指しています。グローバルブランドのパタゴニアから台湾の材料科学・繊維・循環産業のリーダーまで、全ての参加者が「Taiwan Can Lead（台湾が主導できる）」同盟設立の呼びかけに賛同しました。ESG、循環経済、責任あるサプライチェーンを統合することで、「台湾における持続可能な製造」をグローバルスタンダードとし、持続可能な未来に向けた業界横断的な変革を推進することを目指してゆきます。



Matt Dwyer, Vice President of Global Product Footprint at Patagonia





Expanding from electronics into textiles, BenQ Materials is driving cross-industry circularity through its performance textile brand Xpore. The pioneering Xpore e2cycle - the world's first and only recycled PET fabric derived from LCD waste - demonstrates how e-waste can be transformed into high-performance, durable, and functional textiles.



