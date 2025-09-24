世界の安全評価が過去最高を記録





夜間の単独歩行に安全を感じる成人は73％、ジェンダーや地域による格差は依然として大きい

ワシントン 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- 前例のない世界的紛争が起きたこの年、安全を感じると回答した人は過去最多となりました。Gallupの2025年世界安全報告によると、世界中の成人の73％が居住地域で夜間に一人で歩くことに安全を感じており、これはGallupが2006年に調査を開始して以来の最高水準です。

複数の地域で安全性が向上

アジア太平洋地域、西ヨーロッパ、ラテンアメリカ・カリブ海地域、サハラ以南アフリカにおける安全性の向上が、この増加を主に牽引しました。ラテンアメリカ・カリブ海地域は画期的な成果を達成しました。初めて住民の50％が「夜間の歩行に安全を感じる」と回答したのです。

「紛争や不確実性の中でも、世界中の人々が草の根レベルでより安全なコミュニティを構築しています」とGallupのCEOのJon Cliftonは述べました。「これらの調査結果は、安全とは単に暴力の不在ではなく、信頼や制度、集団的レジリエンスの存在であることを示しています。」

安全性で世界をリードするシンガポール

シンガポールは安全性の認識度で世界第1位となり、住民の98％が夜間に一人で歩くことに安全を感じていると回答しました。シンガポールが首位を獲得したのは今回で12回目となります。対照的に、南アフリカは世界で最も安全感が低く、成人のわずか33％が安全を感じています。隣国のレソトとボツワナは34％でそれに続いています。

ジェンダーによる大きな格差が残る

安全性に関するジェンダー間の差異も顕著なままです。世界的に、夜間に一人で歩くことに安全を感じる女性は67％であるのに対し、男性は78％でした。100以上の国と地域において、安全感に関するジェンダー格差は10ポイント以上でした。米国、オーストラリア、複数の欧州連合加盟国を含むいくつかの高所得国では、26ポイント以上の差が生じるなど、最も大きなジェンダー格差が確認されました。

米国では、成人の71％が夜間の歩行に安全を感じており、これは過去数年間の評価と一致しています。それでも、米国は高所得国の中で最も大きなジェンダー格差を抱える国の一つです。女性の58%が安全だと感じていると回答したのに対し、男性は84%が安全だと回答しています。

GCC諸国が最も安全な国トップ10を独占

2024年に安全度認識が最も高い10か国のうち5か国は、湾岸協力会議（GCC）加盟国でした。サウジアラビア、オマーン、クウェート、バーレーン、アラブ首長国連邦です。これらの国々の安全度評価はいずれも90%を超えています。

データとポリシーを結びつける新たなパートナーシップ

Gallupは、ニューヨーク大学のCenter on International Cooperation（CIC）と提携し、この報告書を作成しました。この協力により、Gallupのグローバルデータと、CICの暴力防止および平和構築に関する専門知識が融合されました。両組織は、地域レベルの取り組み、強力な制度、および的を絞った政策が、あらゆる地域の安全性をどのように改善できるかを強調しています。

「Gallupの調査結果は、私たちの研究でしばしば見られることを裏付けています。紛争が激化する中でも、人々の安全意識は地域社会と深く結びついているのです」と、CIC のプログラムディレクター、Daniel Friedmanは述べました。「人々が安心を感じる要因、そして意思決定者がその安心感を育むためにどのように協力できるかを理解することは、より回復力があり平和な社会を構築するために不可欠であり、前向きな変化が可能であることを示しています。」

Gallupについて

Gallupは、リーダーや組織が最も差し迫った問題を解決するための分析とアドバイスを提供しています。80年以上の経験とグローバルなネットワークを融合したGallupは、世界の構成員の態度や行動について、他のどの組織よりも深い知識を有しています。

ニューヨーク大学のCenter on International Cooperation（CIC）について

ニューヨーク大学のCenter on International Cooperation（CIC）は、20 年以上にわたり、政治、安全保障、司法、開発、人道問題をつなぎ、応用政策の分野をリードしてきたシンクタンクおよび研究センターです。

