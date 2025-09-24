Dematic Multishuttle （R） 2、Cradle to Cradle Certified（R） Bronze認証を取得





Cradle to Cradle Products Innovation Instituteによる厳格な評価プロセスが、持続可能で透明性の高いソリューションの重要性を裏付ける

アトランタ, 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- サプライチェーン自動化のグローバルリーダーであるDematicは、Dematic Multishuttle 2が業界初のCradle to Cradle（C2C）Certified®シャトル式自動倉庫システム（AS/RS）となったことを発表します。Cradle to Cradle Products Innovation Instituteによるブロンズ認証は、資材運搬業界においてデータ駆動型の持続可能性がどのように進展しているかを浮き彫りにしています。



Dematic Multishuttle 2



「デマティック・「この成果を大変誇りに思います。Dematic Multishuttle 2 は、過去 20 年間にわたり、顧客の業務に欠かせない存在でした」と、製品管理担当上級副社長のChris Steinerは述べています。「この栄誉は、サプライチェーン全体における持続可能なイノベーションへの当社の取り組みを強調するものであり、生産システムのさらなる改善を追求する責任も伴います。」

Dematic Multishuttle 2は、在庫の保管、バッファリング、統合、順序付けを行いながら、保管密度を高める高速AS/RSです。2006年の市場投入以来、この技術は物流におけるインダストリー 4.0 の導入において決定的な役割を果たし、Dematicの自動化ポートフォリオの主力製品となっています。

C2C認証プロセスは、製品が安全で循環型かつ責任ある製造方法によるものであることを検証し、材料の健全性、リサイクル可能性、再生可能エネルギー利用、水資源管理、社会的公平性に関する厳格な基準を満たしていることを確認します。この徹底的な評価では、Dematic Multishuttle 2技術の部品を供給する全てのサプライヤーに対し、同様の透明性のある評価を受けるためのプロセス提出が求められました。

「評価の観点から、Dematic Multishuttle 2プロジェクトは技術的に要求が高く、非常に興味深いものでした」とCradle to Cradle Products Innovation Institute認証プログラムの評価機関であるEPEAのプロジェクトリーダー、Annette Winterl博士は述べています。EPEAは、持続可能で生態学的なソリューションに焦点を当てたグローバルコンサルティング企業Drees and Sommerの一部門です。

Winterl博士は「数百の部品と広範なサプライヤーネットワークを擁する本製品は、我々がこれまで評価した中でも最も複雑な製品の一つです。Dematic Multishuttle 2は、責任ある材料選択と透明性のあるサプライチェーンを推進しながら、先進企業がイノベーションを牽引できることを示しました」と付け加えました。

認証レベル「Cradle to Cradle Certified Bronze」は、チェコ共和国シュトリーブロにあるDematicの生産施設で製造されたDematic Multishuttle 2に適用され、2028年6月まで有効です。

Dematicのプロジェクト研究エンジニアであるSusanne Felkerは「Dematic Multishuttle 2は非常に高い材料再利用率を示していますが、さらなる改善の余地がある領域を特定しました。このC2C認証の取得は、技術の継続的改善の始まりを意味し、これを基盤としてさらに発展させていく所存です」と付け加えました。

Dematicの循環型戦略およびより持続可能な未来に向けた全体的なビジョンについて詳しくは、2024年版年次持続可能性報告書をダウンロードしてください。

Dematicの詳細については、dematic.comをご覧いただくか、LinkedIn、Facebook、Instagram、Xでフォローしてください。

Dematicについて

Dematicは、先進的な技術とソフトウェアを特徴とするサプライチェーン自動化ソリューションのグローバルリーダーであり、顧客の業務を強化し持続可能にします。26か国以上に研究開発エンジニアリングセンター、製造施設、サービスセンターを擁するDematicのグローバルネットワークは約10,000名の従業員を擁し、世界有数のブランド企業向けに自動化ソリューションの統合とサポートを提供してきました。本社をアトランタに置くDematicは、産業用トラックおよびサプライチェーンソリューションの世界有数のサプライヤーであるKION Groupのメンバー企業です。

免責事項：

本リリースおよび本リリースに含まれる情報は、情報提供のみを目的としており、米国またはその他の法域における有価証券の販売の勧誘、購入の勧誘、または目論見書を構成するものではありません。本リリースには、様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける将来に関する記述が含まれています。将来の結果は、事業環境、経済状況、競争環境の変化、規制改革、技術調査の結果、為替レートの変動、訴訟または調査手続きにおける不確実性、資金調達の可否などの要因により、本将来予測に関する記述で説明された内容と大きく異なる可能性があります。当社は、本リリースにおける将来予測に関する記述を更新する責任を負いません。

