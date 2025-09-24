DXC、ISG Provider Lens（TM） ServiceNowエコシステムパートナー2025年調査でリーダーに選出

＊DXCは米国、アジア太平洋・日本、欧州の全カテゴリーでリーダーに選出されました。

＊ISGは、GenAIの採用加速とイノベーション推進を目的としたServiceNowとの共同センター・オブ・エクセレンスを通じたDXCのリーダーシップを強調しました。

バージニア州アッシュバーン, 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねるグローバル技術サービスプロバイダーのリーダーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は、世界有数の技術調査・アドバイザリー企業であるISGのProvider Lens™ ServiceNowエコシステムパートナー2025年調査において、米国、アジア太平洋・日本、欧州の全カテゴリーでリーダーとして認められました。この評価は、DXCがエリートServiceNowエコシステムパートナーとしての地位を確立していることを裏付けるとともに、測定可能なROIの提供、深い業界専門知識の活用、継続的なスキル開発への投資を通じて顧客へのサービス向上を実現する実績ある能力を強調するものです。



DXC Ranked a Leader in ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2025 Study



「DXCによるServiceNowのグローバル展開は、GenAIを活用した自動化を通じて知識を活用する同プラットフォームの影響力を示す有力な事例です」と、ISG米国主任アナリストのTapati Bandopadhyay博士は述べました。「同社は顧客がServiceNowを活用し、エンタープライズサービス提供を変革する支援を行ってきました。」

2025年ServiceNowエコシステムパートナー調査では、プロバイダーがクライアントに対し、ServiceNowのマネージドサービス、コンサルティング・導入サービス、イノベーションに関する助言を提供する能力を評価しています。本レポートは、DXCが3分野で強みを発揮している点を強調しています。

ServiceNowコンサルティングおよび導入サービス - 主要なエリートServiceNowエコシステムパートナーとして15年以上の実績と7,200件以上の導入実績を有するDXCは、顧客のNow Platform®を最大限に活用する豊富な専門知識を有しています。

ServiceNowマネージドサービス - 2,000件以上のServiceNow認定資格と、ServiceNow特化型トレーニングアカデミーを通じた継続的学習への取り組みにより、DXCの熟練した人材が評価されました。

ServiceNow上のイノベーション - DXCはServiceNowと共同でAI導入を効率化するセンター・オブ・エクセレンスを設立しました。これはDXCの業界専門知識とServiceNowのAIベースソリューションを組み合わせ、顧客のAI導入プロセス加速を支援するものです。

「DXCとServiceNowは、顧客のデジタルトランスフォーメーション加速とAIの活用支援を継続しています」と、DXCのエンタープライズアプリケーション部門グローバルゼネラルマネージャー兼オファリングリーダー、James Taylorは述べました。「当社の深い業界知見とServiceNowエコシステムへの継続的な投資が相まって、高付加価値のAIユースケースを提供可能にしています。ISGからのこの評価は、当社の戦略の強さと、世界中の企業にもたらしている真のビジネスインパクトを裏付けるものです。」

ServiceNowは、ビジネス変革のための主要なAIプラットフォームであり、人、プロセス、データ、デバイスを接続することで生産性を向上させ、ビジネス成果を最大化します。DXCとServiceNowは最近、高度なAIソリューションの提供に向けた協業も発表しました。これには保険業界向けソリューションも含まれ、AI、データ、ワークフローを統合することでプロセス債務の削減、業務効率の向上、顧客満足度の改善を実現します。

2025年ISG Provider Lens™ ServiceNowエコシステムパートナー調査の全文はこちらからご覧いただけます。DXCのServiceNow向けエンタープライズアプリケーションサービスに関する詳細は、こちらをクリックしてください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する大手グローバル企業です。世界の革新的な組織の多くに信頼されるオペレーティングパートナーとして、業界および企業の前進を後押しするソリューションを構築しています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの各専門家は、顧客のシステムおよびプロセスの簡素化、最適化、近代化、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、セキュリティと信頼を最優先に据えて取り組む支援を提供しています。詳しくは、dxc.comをご覧ください。

ISGについて

ISG（Information Services Group）は、世界をリードするテクノロジー調査およびアドバイザリー企業です。世界のトップ100企業のうち75社以上を含む900社以上のクライアントから信頼されるビジネスパートナーとして、ISGは企業、公共セクター組織、サービスおよびテクノロジープロバイダーが業務の卓越性とより速い成長を達成することを支援することに尽力しています。詳細については、以下をご覧ください。www.isg-one.com。

メディア連絡先：Angelena Abate、メディア担当、+1.646.234.8060、angelena.abate@dxc.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2777372/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Ranked_a_Leader_in_ISG_Provider.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com