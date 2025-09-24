卵胞刺激ホルモン（FSH）市場は2035年までに52億米ドルに到達 ― 不妊治療需要の増加が成長を牽引
KD Market Insightsは、市場調査レポート『卵胞刺激ホルモン（FSH）市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が適切なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、一次・二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、GTM（Go-to-Market）戦略の把握を行いました。
卵胞刺激ホルモンの世界市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.2%を予測し、2035年末までに52億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2025年の市場規模は27億米ドルでした。
卵胞刺激ホルモン（FSH）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
卵胞刺激ホルモン（FSH）市場は、生殖医療・不妊治療分野における主要なセグメントです。FSHは下垂体から分泌される天然の性腺刺激ホルモンであり、女性における卵胞発育や男性における精子形成を調整します。組換え型（rFSH）および尿由来（uFSH）の製剤は、体外受精（IVF）などの生殖補助医療（ART）や性腺機能低下症などの生殖障害治療に広く使用されています。
世界的な不妊症の増加、生殖医療の進歩、不妊治療に関する意識の向上により、FSHを用いた治療の需要は大きく拡大しています。さらに、バイオテクノロジーの進歩により高純度かつ安全性・有効性の高い組換え製剤が開発され、従来製剤に比べて優位性を示しています。
市場規模とシェア
FSH市場は世界の不妊治療薬市場の中で重要な位置を占めています。特にARTの中でもIVFが最大の応用分野であり、FSHは排卵誘発や妊娠成功率向上に不可欠です。女性不妊治療が全体需要を牽引していますが、男性不妊治療におけるFSH利用も着実に拡大しています。
地域別では、北米とヨーロッパが市場をリードしており、先進的な治療インフラ、高い認知度、手厚い償還制度が支えとなっています。一方、アジア太平洋地域では不妊率の上昇、晩婚・晩産化、クリニックへのアクセス拡大が成長を後押ししています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/598
成長要因
不妊率の上昇：晩婚化、ライフスタイル変化、肥満、ストレスなどが要因。
ARTの進歩：IVFなどの技術がFSH治療への依存度を高めている。
バイオテクノロジーの革新：高純度・高安全性の組換え型FSH製剤の開発。
高齢化社会：高齢での妊娠希望増加により需要が拡大。
政策・制度支援：先進国における償還制度が治療普及を後押し。
男性不妊治療：低精子症や性腺機能低下症におけるFSH使用が拡大。
不妊クリニックの増加：世界的なART施設の拡大が市場成長を促進。
市場セグメンテーション
タイプ別
組換え型FSH（rFSH）
尿由来FSH（uFSH）
用途別
女性不妊治療（排卵誘発、IVFサイクル）
男性不妊治療（性腺機能低下症、低精子症）
研究・診断（内分泌学、生殖研究）
流通チャネル別
病院薬局
専門クリニック・不妊センター
オンライン薬局
小売薬局
地域別
北米 ― 先進的なARTインフラと強力な償還制度により市場をリード
ヨーロッパ ― 不妊治療への高い認知度により高採用率
