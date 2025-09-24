医療用真空マットレス市場予測 2035年：外傷分野での応用拡大により75億米ドルへ拡大
KD Market Insightsは、市場調査レポート『医療用真空マットレス市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が適切なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、一次・二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、GTM（Go-to-Market）戦略の把握を実施しました。
世界の医療用真空マットレス市場は、2035年末までに75億米ドルを 超える見込み。2024年の市場規模は31億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率3.4%で拡大する見込み。
医療用真空マットレス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
医療用真空マットレス市場は、救急医療機器産業の重要な一分野であり、安全で安定した快適な患者搬送を実現するために設計されています。真空マットレスは発泡スチロールビーズで満たされており、空気を抜くと患者の体型に沿って変形して圧力を均等に分散させ、固定を実現します。これにより外傷治療、救助活動、患者搬送に不可欠なツールとなっています。
患者安全への関心の高まり、救急医療サービス（EMS）の進歩、交通事故や外傷症例の増加に伴い、真空マットレスの需要は世界的に拡大しています。救急車、病院、スポーツ施設、軍事分野など、効率的な固定と搬送が必要な場面で広く使用されています。
市場規模とシェア
医療用真空マットレス市場は、固定・救助機器分野の中で重要なシェアを占めています。北米とヨーロッパは高度な救急医療インフラ、厳格な患者安全規制、先進的なEMS機器の採用により市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域は医療投資の増加、救急車隊の拡充、外傷ケアプロトコルへの意識向上によって高成長市場となっています。
特に多チャンバー式真空マットレスは、安定性と安全性の向上により、従来の単チャンバー式よりも広く普及しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/596
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330294&id=bodyimage1】
成長要因
外傷・交通事故の増加：世界的な事故や負傷の増加が固定機器の需要を押し上げる。
救急医療サービス（EMS）の進歩：救急車や救助機器への投資拡大が市場を促進。
高齢化社会：高齢者の転倒や負傷リスク増加により、適切な固定の必要性が高まる。
患者安全意識の向上：二次的損傷防止のため、先進的な固定装置を採用する医療機関が増加。
軍事・防衛分野での活用：戦場での外傷ケアや防衛医療ユニットにおける需要拡大。
技術革新：軽量化、耐久性向上、操作性改善により普及が進む。
政府の医療政策：救急体制や外傷ケアインフラ整備を支援する政策が市場に寄与。
市場セグメンテーション
タイプ別
単チャンバー式真空マットレス
多チャンバー式真空マットレス（安定性・安全性向上）
用途別
外傷・救急医療
救助活動（火災、災害、スポーツ外傷）
軍事・防衛医療
病院および病院間搬送
エンドユーザー別
病院・クリニック
救急車・EMS提供者
軍事・防衛部隊
スポーツ施設・救助組織
地域別
北米 ― 高度なEMSインフラにより市場をリード
世界の医療用真空マットレス市場は、2035年末までに75億米ドルを 超える見込み。2024年の市場規模は31億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率3.4%で拡大する見込み。
医療用真空マットレス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
医療用真空マットレス市場は、救急医療機器産業の重要な一分野であり、安全で安定した快適な患者搬送を実現するために設計されています。真空マットレスは発泡スチロールビーズで満たされており、空気を抜くと患者の体型に沿って変形して圧力を均等に分散させ、固定を実現します。これにより外傷治療、救助活動、患者搬送に不可欠なツールとなっています。
患者安全への関心の高まり、救急医療サービス（EMS）の進歩、交通事故や外傷症例の増加に伴い、真空マットレスの需要は世界的に拡大しています。救急車、病院、スポーツ施設、軍事分野など、効率的な固定と搬送が必要な場面で広く使用されています。
市場規模とシェア
医療用真空マットレス市場は、固定・救助機器分野の中で重要なシェアを占めています。北米とヨーロッパは高度な救急医療インフラ、厳格な患者安全規制、先進的なEMS機器の採用により市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域は医療投資の増加、救急車隊の拡充、外傷ケアプロトコルへの意識向上によって高成長市場となっています。
特に多チャンバー式真空マットレスは、安定性と安全性の向上により、従来の単チャンバー式よりも広く普及しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/596
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330294&id=bodyimage1】
成長要因
外傷・交通事故の増加：世界的な事故や負傷の増加が固定機器の需要を押し上げる。
救急医療サービス（EMS）の進歩：救急車や救助機器への投資拡大が市場を促進。
高齢化社会：高齢者の転倒や負傷リスク増加により、適切な固定の必要性が高まる。
患者安全意識の向上：二次的損傷防止のため、先進的な固定装置を採用する医療機関が増加。
軍事・防衛分野での活用：戦場での外傷ケアや防衛医療ユニットにおける需要拡大。
技術革新：軽量化、耐久性向上、操作性改善により普及が進む。
政府の医療政策：救急体制や外傷ケアインフラ整備を支援する政策が市場に寄与。
市場セグメンテーション
タイプ別
単チャンバー式真空マットレス
多チャンバー式真空マットレス（安定性・安全性向上）
用途別
外傷・救急医療
救助活動（火災、災害、スポーツ外傷）
軍事・防衛医療
病院および病院間搬送
エンドユーザー別
病院・クリニック
救急車・EMS提供者
軍事・防衛部隊
スポーツ施設・救助組織
地域別
北米 ― 高度なEMSインフラにより市場をリード