家庭用フィットネス機器市場は2035年までに238億米ドルに到達 ― 投資家にとっての主要な機会
KD Market Insightsは、市場調査レポート『家庭用フィットネス機器市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が適切なビジネス判断を下すための参考となります。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次・二次調査の分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そしてGo-to-Market（GTM）戦略の把握を行いました。
グローバル家庭用フィットネス機器市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長し、2035年末までに市場規模がUSD 238億ドルの売上高に達すると予測されています。2025年の市場規模はUSD 129億ドルの売上高と評価されています。
家庭用フィットネス機器市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
世界の家庭用フィットネス機器市場は近年大きな勢いを増しており、消費者が健康、ウェルネス、利便性をますます重視するようになっています。家庭用フィットネス機器には、ランニングマシン、エアロバイク、レジスタンスバンド、スマートフィットネスシステムなど、個人用運動に設計された機器やアクセサリーが含まれます。生活習慣病への意識の高まり、デジタルフィットネスプラットフォームの成長、自宅での運動への嗜好の変化が需要を加速させています。
COVID-19パンデミックは、ジム閉鎖やソーシャルディスタンスの影響で家庭用ジム構築を促進し、フィットネス習慣を大きく変化させました。パンデミック後もその傾向は継続し、ハイブリッドフィットネスモデルやAI搭載ワークアウトプログラム、スマートウェアラブルといったテクノロジーの統合によって支えられています。
市場規模とシェア
心肺機能トレーニング機器（ランニングマシン、エアロバイク、ローイングマシンなど）が最大シェアを占め、耐久力や心臓の健康改善に広く使用されています。ダンベル、レジスタンスマシン、ケトルベルといった筋力トレーニング機器も需要が高まっています。
北米とヨーロッパが現在市場をリードしており、可処分所得の高さと確立されたフィットネス文化が成長を支えています。一方で、アジア太平洋地域は都市化、中間所得層の増加、予防医療の重視によって新たな成長拠点となっています。オンライン販売チャネルの拡大により、グローバルに市場アクセスが拡大しました。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/617
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330293&id=bodyimage1】
成長要因
健康意識の高まり：肥満や心血管疾患など生活習慣病への関心増加。
利便性と柔軟性：時間を節約できる家庭用ジムへの需要。
デジタル統合：AI、アプリ、バーチャルクラスによるエンゲージメント強化。
ポストパンデミックの生活習慣：ジム再開後も自宅トレーニングが継続。
都市化と住空間制約：コンパクトで多機能な機器への需要。
Eコマースの拡大：オンライン小売でのアクセス性向上。
予防医療の重視：政府や医療機関による運動促進。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
心肺機能トレーニング機器（ランニングマシン、エアロバイク、エリプティカル、ローイングマシン）
グローバル家庭用フィットネス機器市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長し、2035年末までに市場規模がUSD 238億ドルの売上高に達すると予測されています。2025年の市場規模はUSD 129億ドルの売上高と評価されています。
家庭用フィットネス機器市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
世界の家庭用フィットネス機器市場は近年大きな勢いを増しており、消費者が健康、ウェルネス、利便性をますます重視するようになっています。家庭用フィットネス機器には、ランニングマシン、エアロバイク、レジスタンスバンド、スマートフィットネスシステムなど、個人用運動に設計された機器やアクセサリーが含まれます。生活習慣病への意識の高まり、デジタルフィットネスプラットフォームの成長、自宅での運動への嗜好の変化が需要を加速させています。
COVID-19パンデミックは、ジム閉鎖やソーシャルディスタンスの影響で家庭用ジム構築を促進し、フィットネス習慣を大きく変化させました。パンデミック後もその傾向は継続し、ハイブリッドフィットネスモデルやAI搭載ワークアウトプログラム、スマートウェアラブルといったテクノロジーの統合によって支えられています。
市場規模とシェア
心肺機能トレーニング機器（ランニングマシン、エアロバイク、ローイングマシンなど）が最大シェアを占め、耐久力や心臓の健康改善に広く使用されています。ダンベル、レジスタンスマシン、ケトルベルといった筋力トレーニング機器も需要が高まっています。
北米とヨーロッパが現在市場をリードしており、可処分所得の高さと確立されたフィットネス文化が成長を支えています。一方で、アジア太平洋地域は都市化、中間所得層の増加、予防医療の重視によって新たな成長拠点となっています。オンライン販売チャネルの拡大により、グローバルに市場アクセスが拡大しました。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/617
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330293&id=bodyimage1】
成長要因
健康意識の高まり：肥満や心血管疾患など生活習慣病への関心増加。
利便性と柔軟性：時間を節約できる家庭用ジムへの需要。
デジタル統合：AI、アプリ、バーチャルクラスによるエンゲージメント強化。
ポストパンデミックの生活習慣：ジム再開後も自宅トレーニングが継続。
都市化と住空間制約：コンパクトで多機能な機器への需要。
Eコマースの拡大：オンライン小売でのアクセス性向上。
予防医療の重視：政府や医療機関による運動促進。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
心肺機能トレーニング機器（ランニングマシン、エアロバイク、エリプティカル、ローイングマシン）