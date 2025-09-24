順位別クリック率から見る、フィットネス業界SEO対策の実践ポイント（8月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストがフィットネス業界における検索順位毎のクリック率を徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330287&id=bodyimage1】
SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年8月にフィットネス業界のクライアントサイトを対象とした「検索順位ごとのクリック率（CTR）」の調査を実施しました。
本調査では、検索結果の上位10位に入っている2,965件のフィットネス関連キーワードを対象に、順位ごとのCTR変動を徹底分析。さらに、ランクエストが運用するSEO業界向けメディア（注）のクリック率データと比較することで、ユーザーの行動傾向を明らかにし、そこから導かれるSEO対策の方向性について考察します。
今回の結果は、フィットネス業界におけるSEO対策を考えるうえで、「クリックを最も集められる順位はどこか」「上位と中位・下位でどのような差が生じるのか」を示す実践的な指標となります。
目次
1．2025年8月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
1-1．1位と2位の圧倒的リード
1-2．3位から広がる改善のチャンス
1-3．下位順位も“伸びしろゾーン”
2．2025年8月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
2-1．上位表示の強さが際立つ
2-2．3位以降でも優位性を維持する“比較前提型”の検索行動
2-3．下位順位もSEO業界より高いクリック率を維持
3．「選ばれる理由」が成果を左右するフィットネス業界のSEO対策
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年8月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330287&id=bodyimage2】
1-1．1位と2位の圧倒的クリック率
1位はクリック率が50.5%と圧倒的に高く、ユーザーの多くが最初に表示された結果を選んでいることが分かります。2位も24.7%と高水準で、検索結果の上位に入ることが確実にユーザーの注目を集める手段であることを示しています。
1-2．3位から広がる改善のチャンス
3位では11.8%と数値が半減するものの、それでも一定のユーザーが積極的にクリックしていることが確認できます。4位以降はクリック率が一桁台になりますが、4位で5.1%、5位で3.7%と、上位との差を縮める余地が大きい領域とも言えます。ここでは、タイトルや説明文の工夫が成果に直結する可能性が高いと考えられます。
1-3．下位順位も“伸びしろゾーン”
6位から10位は2%前後から1%台と控えめな数値ですが、逆に言えば「見つけてもらえれば確実にクリックされる」層が存在しているとも捉えられます。特に9位や10位の1%前後の数値は、改善施策によって伸びしろを期待できる部分です。
2．2025年8月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330287&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（ https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
2-1．上位表示の強さが際立つ
フィットネス業界では1位のクリック率が50.5%と非常に高く、SEO業界全体の41.0%を大きく上回っています（+9.4pt）。
2位においても24.7%とSEO業界（12.1%）を倍以上引き離し、差は+12.6ptに達しています。フィットネス業界において「1位・2位の獲得が極めて成果に直結する」ことを裏付ける結果と言えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330287&id=bodyimage1】
SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年8月にフィットネス業界のクライアントサイトを対象とした「検索順位ごとのクリック率（CTR）」の調査を実施しました。
本調査では、検索結果の上位10位に入っている2,965件のフィットネス関連キーワードを対象に、順位ごとのCTR変動を徹底分析。さらに、ランクエストが運用するSEO業界向けメディア（注）のクリック率データと比較することで、ユーザーの行動傾向を明らかにし、そこから導かれるSEO対策の方向性について考察します。
今回の結果は、フィットネス業界におけるSEO対策を考えるうえで、「クリックを最も集められる順位はどこか」「上位と中位・下位でどのような差が生じるのか」を示す実践的な指標となります。
目次
1．2025年8月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
1-1．1位と2位の圧倒的リード
1-2．3位から広がる改善のチャンス
1-3．下位順位も“伸びしろゾーン”
2．2025年8月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
2-1．上位表示の強さが際立つ
2-2．3位以降でも優位性を維持する“比較前提型”の検索行動
2-3．下位順位もSEO業界より高いクリック率を維持
3．「選ばれる理由」が成果を左右するフィットネス業界のSEO対策
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年8月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330287&id=bodyimage2】
1-1．1位と2位の圧倒的クリック率
1位はクリック率が50.5%と圧倒的に高く、ユーザーの多くが最初に表示された結果を選んでいることが分かります。2位も24.7%と高水準で、検索結果の上位に入ることが確実にユーザーの注目を集める手段であることを示しています。
1-2．3位から広がる改善のチャンス
3位では11.8%と数値が半減するものの、それでも一定のユーザーが積極的にクリックしていることが確認できます。4位以降はクリック率が一桁台になりますが、4位で5.1%、5位で3.7%と、上位との差を縮める余地が大きい領域とも言えます。ここでは、タイトルや説明文の工夫が成果に直結する可能性が高いと考えられます。
1-3．下位順位も“伸びしろゾーン”
6位から10位は2%前後から1%台と控えめな数値ですが、逆に言えば「見つけてもらえれば確実にクリックされる」層が存在しているとも捉えられます。特に9位や10位の1%前後の数値は、改善施策によって伸びしろを期待できる部分です。
2．2025年8月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330287&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（ https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
2-1．上位表示の強さが際立つ
フィットネス業界では1位のクリック率が50.5%と非常に高く、SEO業界全体の41.0%を大きく上回っています（+9.4pt）。
2位においても24.7%とSEO業界（12.1%）を倍以上引き離し、差は+12.6ptに達しています。フィットネス業界において「1位・2位の獲得が極めて成果に直結する」ことを裏付ける結果と言えます。