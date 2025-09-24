【iPhone17対応】LINE引き継ぎでトーク履歴が消えた時の原因と復元方法
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは9月23日（火）発表されました。今回のアップデートでは、iOS 26 beta 3 システムのデバイスで、DFUモードが認識されず接続に失敗する不具合を修復しました。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/D8MyG
2025年秋に発売されたiPhone17は、最新のデザインと進化したカメラ性能で話題を集めています。しかし機種変更の際に多くのユーザーが直面するのが「LINEのトーク履歴が消えてしまった」というトラブルです。大切な会話や思い出の写真が失われると、不安やストレスが大きくなります。
なぜ iPhone17 に機種変更するとトーク履歴が消えるのか？
LINEのトーク履歴がiPhone17に引き継げないのは、いくつかの要因が考えられます。バックアップを取っていない、あるいはiCloudの容量不足で保存が不完全だったケース。LINEアカウントの連携ミスや、アプリ・iOSのバージョンが古いことによる不具合も少なくありません。また、LINEの引き継ぎ方法によっては直近の履歴しか移行できないなどの制限があり、十分な準備をしないとトークが消えるリスクがあります。
LINE引き継ぎで消えたLINEトーク履歴を復元する方法
まず試すべきは、iCloudバックアップからの復元です。旧端末でトークをバックアップし、新しいiPhone17にログインした際に復元を選べば、多くの場合は元に戻せます。バックアップがなかった場合は、通常の方法では復旧が困難です。
そのような時に役立つのが UltData LINE Recoveryです。この専用ツールはiPhone内部をスキャンし、削除されたトーク履歴を検出・復元することが可能です。バックアップを取っていなくても復元できるケースがあり、機種変更後に履歴を失ってしまったユーザーの強い味方となります。専門知識がなくても数クリックで操作できるため、誰でも安心して利用できます。
1.iCloudバックアップからの復元
旧端末でトーク履歴をiCloudに保存していれば、新しいiPhone17でLINEにログイン後、「トーク履歴を復元しますか？」の画面から戻すことが可能です。
2.iTunesまたはFinderを利用した復元
旧端末全体をパソコンにバックアップしておいた場合、新しいiPhone17をそのバックアップから復元することで、LINEのトーク履歴もまとめて戻せます。
3.LINEデータ復元ソフトを使った復元
UltData LINE RecoveryはiPhone内部をスキャンし、削除されたトーク履歴を検出・復元できる可能性があります。専門知識がなくても数クリックで操作でき、機種変更後に履歴を失ってしまったユーザーの強い味方になります。
★UltData LINE Recoveryを無料体験：https://x.gd/D8MyG
1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。
2．スキャンを開始します。復元したいLINEトーク履歴を選択します。
3．その中に復元したいLINEメッセージがあれば、パソコンに復元することができます。
トーク履歴を消さないための予防策
トーク履歴を消さないための予防策