起業を目指す人必見！ 株式会社BiS 代表 伊禮門 悟による起業支援サービスを開始！
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、このたび、起業を目指す個人向けに、事業立ち上げを総合的に支援するサービスを開始しました。アイデアのブラッシュアップから事業計画作成、資金調達、マーケティング戦略まで幅広くサポートし、起業家の「夢を形にする一歩」を応援します。
■起業支援サービス開始の背景
当社はこれまで、PR・ブランディング、アパレル、音楽、映像制作など多岐にわたる事業を展開してまいりました。
その中で培った「営業力」「組織マネジメント力」「ブランド構築力」を活かし、これから起業を目指す個人の方々がスムーズに事業を立ち上げ、成功に向けて歩み出せるよう支援するため、今回、起業支援サービスを新たに開始いたします。
■代表プロフィール
伊禮門 悟（いれいじょう さとる）
・大手通信キャリアにて営業成績 日本一
・会社設立から3期目で年商1億円突破、現在5期目でさらに右肩上がりの成長中
・各分野で事業を創出・拡大（アパレル・音楽・映像・芸能・高級ブランドなど）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330278&id=bodyimage1】
■会社沿革
・2021年4月 株式会社BiS設立（テレビパブリシティ代理店業務開始）
・2022年2月 芸能スカウト・マネジメント代理店業務開始
・2022年12月 経営・マネジメントに関するコンサルティング開始
・2023年2月 ダンススタジオ【STUDIO BANGS】開業
・2023年5月 芸能事務所【Nii entertainment】、アパレルブランド【Wiyh】開業
・2023年11月 株式会社ディケイター設立
・2024年2月 アメリカンセレクトストア【Jackson Square】開業、書籍出版
・2024年5月 映像制作サービス【Boulevard】開業
・2024年10月 音楽レーベル【Nii Music】開業
・2025年4月 高級レザーブランド【TOUR RECORD】開業
・2025年6月 桐箱入り高級スカジャンブランド【JacksonSquare Tokyo Shibuya】開業
■提供サービス
・起業アイデアのブラッシュアップ
・事業計画の作成サポート
・資金調達・補助金申請サポート
・営業・マーケティング戦略立案
・PR・ブランディング支援
■対象
・起業を目指す個人
■問い合わせ先
株式会社BiS 代表取締役 伊禮門 悟
Mail：satoru.i@bis-inc.co.jp
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
