家庭用血圧計市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
家庭用血圧計は、医療機関に頼らずに個人が日常的に血圧を測定・記録できる装置であり、高血圧や心疾患の予防・管理において極めて重要なツールである。本製品は主に、加圧機構、圧力センサー、表示部、演算処理ユニットから構成され、上腕または手首に装着するタイプが一般的である。電子式が主流であり、測定の自動化、高精度化、省電力化が進んでいる。近年では、BluetoothやWi-Fi接続によるスマートフォンとの連携機能や、クラウド型健康管理プラットフォームとの統合にも対応し、データの可視化や遠隔モニタリングが可能となっている点において、大きな技術的進化を遂げている。
とりわけ日本を含む先進国においては、高齢化の進展や慢性疾患の長期管理の重要性が増す中で、血圧の「自己管理」へのニーズが高まっている。また、近年のパンデミックを契機として、非接触・非対面での健康管理が重視される傾向が強まり、家庭用血圧計は個人用ヘルスケアデバイスとして再評価されている。医師の診断と併用される前提ではあるが、在宅での定期的な記録は、医療資源の効率化にも資する点で、社会的な意義も持つ。高精度化とユーザーインターフェースの改善が競争力の鍵となり、今後の製品差別化において重要な要素といえる。
この成長の背景には、高齢化社会におけるセルフメディケーション需要の増大がある。特に日本では、特定健診制度の拡充や健康寿命延伸施策との親和性が高く、家庭内での健康データの継続的取得は、行政的にも重視されている。また、製品のIoT化・デジタルヘルスとの連携によって、保険会社や自治体との協業も進みつつある。これにより、家庭用血圧計は単なる「計測器」から、「予防医療を支える情報デバイス」へと進化しており、社会的機能と経済的インパクトの両面で注目度が高まっている。
家庭用血圧計は、医療機器産業のみならず、家電業界、通信機器、保険業界、在宅介護分野など、複数の産業領域と接点を持つクロスセクター型製品である。LP Informationの「グローバル家庭用血圧計市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/489446/home-blood-pressure-monitor）によると、当該市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大し、2031年にはグローバル市場規模が24.91億米ドルに達すると予測されている。
図. 家庭用血圧計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330237&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330237&id=bodyimage2】
図. 世界の家庭用血圧計市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、家庭用血圧計の世界的な主要製造業者には、OMRON、Yuwell、A&D、Microlife、NISSEI、Andon、Rossmax、Citizen、Beurer、Sejoyなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。
家庭用血圧計の競争優位性は、計測精度と操作性の両立、耐久性、消耗部品の供給体制、そしてソフトウェアとの統合性に集約される。特に医療機器としての位置づけから、ISOや各国の法規制への適合が不可欠であり、製造品質と長期的な信頼性が市場参入の障壁として機能している。加えて、使用者の年齢層が高くなるほど、視認性の高いディスプレイや音声案内といったアクセシビリティ機能も重視される。
とりわけ日本を含む先進国においては、高齢化の進展や慢性疾患の長期管理の重要性が増す中で、血圧の「自己管理」へのニーズが高まっている。また、近年のパンデミックを契機として、非接触・非対面での健康管理が重視される傾向が強まり、家庭用血圧計は個人用ヘルスケアデバイスとして再評価されている。医師の診断と併用される前提ではあるが、在宅での定期的な記録は、医療資源の効率化にも資する点で、社会的な意義も持つ。高精度化とユーザーインターフェースの改善が競争力の鍵となり、今後の製品差別化において重要な要素といえる。
この成長の背景には、高齢化社会におけるセルフメディケーション需要の増大がある。特に日本では、特定健診制度の拡充や健康寿命延伸施策との親和性が高く、家庭内での健康データの継続的取得は、行政的にも重視されている。また、製品のIoT化・デジタルヘルスとの連携によって、保険会社や自治体との協業も進みつつある。これにより、家庭用血圧計は単なる「計測器」から、「予防医療を支える情報デバイス」へと進化しており、社会的機能と経済的インパクトの両面で注目度が高まっている。
家庭用血圧計は、医療機器産業のみならず、家電業界、通信機器、保険業界、在宅介護分野など、複数の産業領域と接点を持つクロスセクター型製品である。LP Informationの「グローバル家庭用血圧計市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/489446/home-blood-pressure-monitor）によると、当該市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大し、2031年にはグローバル市場規模が24.91億米ドルに達すると予測されている。
図. 家庭用血圧計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330237&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330237&id=bodyimage2】
図. 世界の家庭用血圧計市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、家庭用血圧計の世界的な主要製造業者には、OMRON、Yuwell、A&D、Microlife、NISSEI、Andon、Rossmax、Citizen、Beurer、Sejoyなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。
家庭用血圧計の競争優位性は、計測精度と操作性の両立、耐久性、消耗部品の供給体制、そしてソフトウェアとの統合性に集約される。特に医療機器としての位置づけから、ISOや各国の法規制への適合が不可欠であり、製造品質と長期的な信頼性が市場参入の障壁として機能している。加えて、使用者の年齢層が高くなるほど、視認性の高いディスプレイや音声案内といったアクセシビリティ機能も重視される。