千葉県ブランド梨「秋満月」を使ったフルーツブーケを販売開始
【地元農産物に新たな付加価値を】
千葉市の専門店が秋限定フルーツブーケを商品化
千葉市でフルーツブーケの製造・販売を行う「プレジール」は、千葉県が誇るブランド梨「秋満月（あきみつき）」を使用した秋限定フルーツブーケを2025年9月25日より販売いたします。
「秋満月」は、千葉県で生まれたブランド梨で、丸みのある果実と瑞々しい甘さが特徴です。収穫時期が限られているため、県内でも希少性が高く、近年注目を集めています。
当店では、この特別な梨を花束のようにアレンジし、“見て楽しみ、食べて味わえるギフト商品” として商品化しました。誕生日や記念日、贈答用にふさわしい、千葉の秋を彩る一品です。
【生産者と消費者をつなぐ継続的な取り組み】
プレジールは「旬の果実を花束に」をコンセプトに、地元農産物を積極的に取り入れてきました。
・夏季限定商品では、千葉県旭市・ユータン農園のメロンを使用し、芳醇な味わいと彩りを届けました。
・年間を通じて、同じく旭市のはるいち農場のパセリを使用し、通年で地域の農産物を活かした商品づくりに取り組んでいます。
今回の「秋満月」梨を使った取り組みも、そうした地元農家との協働の一環として実現したものであり、農業の新しい可能性を広げる事例となります。
【商品概要】
・商品名：秋限定フルーツブーケ「秋満月」
・販売開始：2025年9月25日
・販売価格：Teddy Pear （テディペアー） Sサイズ：10,100円（税込）
Teddy Pear（テディペアー）Mサイズ：14,150円（税込）
Ever Bloom （エヴァ―ブルーム） Sサイズ：10,200円（税込）
Ever Bloom （エヴァ―ブルーム ）Mサイズ：12,650円（税込）
Ever Shine （ エヴァ―シャイン）Sサイズ：10,200円（税込）
Ever Shine （エヴァ―シャイン）Mサイズ：12,950円（税込）
・販売方法：オンライン注文
・配達方法：クール宅急便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・特徴：千葉ブランド梨「秋満月」の上品な甘みと瑞々しさを活かし、ギフト需要に応えるデザイン。地域の魅力を感じられる商品です。
【会社概要】
フルーツブーケ専門店 プレジール
所在地：千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目11-77
代表者：菅原信治
事業内容：フルーツブーケの製造・販売
公式サイト：https://fruit-bouquets.com
Instagram：@fruitbouquet.japan
【本件に関するお問い合わせ先】
フルーツブーケ専門店 プレジール（担当：鎌倉）
TEL： 0120-357-997
E-mail：plaisir.fruit@gmail.com
