¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SD¥«ー¥É¤ÎÆ°²èÉü¸µ¤ËºÇ¶¯¤Î¥Õ¥êー¥½¥Õ¥ÈTenorshare 4DDiG Free¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥åー¡ª
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëSD¥«ー¥É¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤òµÏ¿¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸í¤Ã¤ÆÆ°²è¤òºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢SD¥«ー¥É¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÉü¸µ¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹â¤¤ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡ÖTenorshare 4DDiG Free¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¡¢»È¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Tenorshare 4DDiG Free¤Î¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤·¤¿SD¥«ー¥É¤«¤éÆ°²è¤Ê¤É¤òÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Tenorshare 4DDiG Free¤ò¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/qm8BU
SD¥«ー¥É¤«¤é¤ÎÆ°²è¾Ã¼º¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥±ー¥¹
¤Þ¤º¡¢SD¥«ー¥É¤«¤éÆ°²è¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¤Ê¸¶°ø¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ ¸íÁàºî¤Ë¤è¤ëºï½ü¡Ê´Ö°ã¤¨¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æºï½ü¡×¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë
¢£ SD¥«ー¥É¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÇËÂ»
¢£ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇËÂ»
¢£ ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¾Ã¼º
¢£ SD¥«ー¥É¤Î¸í¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È
¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤â¤¦Äü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤¨¤Ð¹â³ÎÎ¨¤ÇÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Tenorshare 4DDiG Free¤È¤Ï¡©
Tenorshare 4DDiG Free¤Ï¡¢¹á¹Á¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Tenorshare¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£Windows¡¦MacÎ¾ÂÐ±þ¤Ç¡¢SD¥«ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÌµÎÁÈÇ¤Ç¤â2GB¤Þ¤Ç¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Éü¸µ¤·¤¿¤¤Æ°²è¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¤ä¡¢¼Ì¿¿¤äÊ¸½ñ¤Ê¤ÉÍÆÎÌ¤Î¾®¤µ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»î¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Tenorshare 4DDiG Free¤ò¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/qm8BU
¢£ ÂÐ±þ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§
Æ°²è¡§MP4¡¢AVI¡¢MOV¡¢WMV¡¢FLV¡¢MKV¡¢3GP ¤Ê¤É
²èÁü¡§JPG¡¢PNG¡¢GIF¡¢BMP¡¢TIFF¡¢PSD ¤Ê¤É
²»À¼¡§MP3¡¢WAV¡¢FLAC¡¢AAC¡¢OGG ¤Ê¤É
Ê¸½ñ¡§PDF¡¢DOC¡¢XLS¡¢PPT ¤Ê¤É
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ªÉü¸µ¼ê½ç¤È¥ì¥Ó¥åー
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËTenorshare 4DDiG Free¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢SD¥«ー¥É¤«¤éÆ°²è¤òÉü¸µ¤¹¤ë¼ê½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ÎÉü¸µ¥Æ¥¹¥È¡§
¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¤ÎSD¥«ー¥É¤ËÆ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÝÂ¸¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÉü¸µ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¾ò·ï¡§
SD¥«ー¥É¡§64GB Class 10
ºï½ü¤·¤¿Æ°²è¡§MP4/WMV/MOV·Á¼°¡¢¹ç·×Ìó2GB
ºï½üÊýË¡¡§PC¤Ç¤Î´°Á´ºï½ü¡Ê¥´¥ßÈ¢¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤ºï½ü¡Ë
¢£ Tenorshare 4DDiG Free¤ò¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/qm8BU
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡¥Tenorshare 4DDiG Free ¤òµ¯Æ°¤·¡¢Éü¸µ¤·¤¿¤¤SD¥«ー¥É¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÁªÂò¤·¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330221&id=bodyimage1¡Û
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡¥¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ä¤È¡¢SD¥«ー¥É¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Æ°²è¤È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Éü¸µÁ°¤Ë¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¥Ó¥åー¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330221&id=bodyimage2¡Û
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡¥Éü¸µ¤·¤¿¤¤Æ°²è¤òÁªÂò¤·¡¢SD¥«ー¥É°Ê³°¤ÎÊÝÂ¸¾ì½ê¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐOneDrive¤Þ¤¿¤ÏGoogle Drive¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
