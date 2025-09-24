連続バイオプロセス市場規模、シェア、競争環境、トレンド分析レポート：製品別； 用途別；最終用途別 - 主要メーカー、課題、ビジネス機会分析および2025年から2033年までの業界予測
世界の連続バイオプロセス市場は、2024年から2033年までに3億4932万米ドルから16億2,916万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 18.66％で成長すると見込まれています。
日本市場の革新動向：
日本国内においても、厚生労働省が後押しするGMP基準の明確化やPMDAによる承認プロセスの迅速化が、連続プロセス導入のハードルを大きく下げています。特に、バイオシミラーや抗体医薬の製造ラインにおける効率向上を目的とした連続培養、クロマトグラフィー、精製プロセスの統合化が進んでおり、これが設備メーカーやエンジニアリング企業にとっても新たなビジネスチャンスを生み出しています。また、国立研究開発法人の支援を受けた大学・研究機関との産学連携が進展しており、先進技術の国内実装が加速することが期待されます。
主要企業の競争戦略：
世界市場では、Sartorius、Thermo Fisher Scientific、Cytiva、Merck KGaAなどの大手バイオプロセス企業が連続プロセス向けの製品とプラットフォームの拡充を進めています。一方、日本市場ではこれらグローバルプレイヤーに加え、タカラバイオや日立製作所、島津製作所といった国内企業も独自技術を強みに積極参入しています。これにより、ローカライズされたシステム提供が可能となり、日本特有のニーズに対応したソリューションの競争が激化しています。OEMパートナーシップや共同開発の動きも活発化しており、日本企業のグローバル戦略においても連続バイオプロセス技術の強化は中核的テーマとなっています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Danaher
● WuXi Biologics
● Sartorius AG
● Asahi Kasei Bioprocess America, Inc.
● Ginkgo Bioworks
● GE Healthcare
● Repligen Corporation
● Merck KGaA
製造最適化のカギを握る自動化・IoT統合：
連続バイオプロセスの成功には、リアルタイムモニタリングとプロセス制御の高度化が不可欠です。近年では、IoTやAIを組み込んだプロセスアナリティカルテクノロジー（PAT）によって、培養条件の最適化や不良品の削減が可能となっており、製品の安定性と収率の向上が同時に実現しています。特に日本の製薬メーカーは、設備のスマート化を通じて省人化と品質保証の強化を目指しており、これが中長期的な競争力の確保に直結しています。製造現場におけるデータ連携やリアルタイム分析は、今後のバイオ製造のスタンダードとなる可能性が高く、市場における技術的差別化の鍵となるでしょう。
アプリケーション別成長分野：
連続バイオプロセスの主な応用分野としては、抗体医薬、ワクチン、細胞・遺伝子治療製品などが挙げられます。特に、COVID-19以降で注目されたmRNAワクチンの製造プロセスでは、スループットの高い連続精製技術の導入が求められており、この領域での市場機会は急速に拡大しています。さらに、がん免疫療法や個別化医療への対応が可能な柔軟性も連続プロセスの特長であり、日本国内の製薬ベンチャーを中心にパイロットスケールでの実証実験が相次いでいます。これらの動きは、将来的な商業スケールへの橋渡しとして重要なステージに位置づけられています。
