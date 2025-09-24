株式会社サンクユー、ShopifyからEC-CUBEへの移行成功ノウハウを公開｜柔軟性と自社運用力を高めるための具体的ステップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330104&id=bodyimage1】
2025年9月24日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、Shopifyを使ってきたECサイトがさらなる成長を目指す企業向けに「ShopifyからEC-CUBEへ移行する理由・メリット・成功のポイント」をまとめたコラムを公開しました。
■ なぜ今、ShopifyからEC-CUBEへの移行が注目されているのか
Shopifyは初期導入の簡便さやテーマ性の豊富さで人気ですが、事業が成長するにつれ「日本の商慣習に合わない」「柔軟なカスタマイズ」「外部システムとの連携」「アプリの月額課金の高額化」などで制約を感じるケースが増えています。
EC-CUBEはオープンソースであり、自社独自の機能実装や運用体制の強化が比較的容易で、将来の事業拡張や顧客ニーズの変化に応じて柔軟に対応できるため、Shopifyからの引越し先として選ばれています。
■ コラムで学べる内容
本コラムでは、ShopifyからEC-CUBEへスムーズに移行を進めるために必要な知識を以下のような観点で整理しています。
1） 移行によって実現できるメリット（自由度、機能拡張、コスト・時間の最適化など）
2） 移行ステップの流れ：データ移行（商品／顧客／注文など）・テーマやデザインの再構築・機能調整・SEO維持など
3） 移行時によくある懸念とその克服方法（URL設計・ドメイン設定・検索エンジンへの影響など）
4） 成功事例を交えた実践ポイント
■ こんな企業さまにおすすめ
・Shopifyでの運用に限界を感じており、「業務を自社で自由にコントロールしたい」EC事業者
・定期購入／顧客別価格／見積機能など、独自機能の実装を検討している企業
・将来的な売上拡大や販路拡大に備えて、システムの制約を緩めたいと思っている企業
■ コラムはこちら
【完全ガイド】ShopifyからEC-CUBEへ移行すべき？費用・手順・成功の秘訣を専門家が徹底解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/migration_from_shopify_to_eccube/
■ サンクユーにご相談ください！
サンクユーでは、Shopifyからの移行を希望される企業様に対して、データ移行、SEO維持、運用体制の移行、カスタム機能の実装などをワンストップで支援しております。
「自社サイトの将来を見据えてシステムを再構築したい」「移行で失敗したくない」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
