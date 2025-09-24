奈良の織田信長！徳丸新作氏、一翼を担うバリ島上映！話題のアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
アームレスリング元日本王者でパワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演を務め、奈良の織田信長として知られる奈良市観光大使・怪談師で徳丸新作氏が闇の組織ゴッハイ（誤配）の最高幹部として務める異色の新風アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』がインドネシア、バリ島の教育機関である学校とバリ島芸術祭で上映される事が決定してから、更に話題の熱が上がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330102&id=bodyimage1】
《話題の熱》
１．昭和風の応援ソングが完成！パワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演する映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作詞・作曲 大東学 歌 大東賢 大東学
https://www.dreamnews.jp/press/0000329640/
２．アクション俳優の変遷時代、パワフルな日本のアクション映画へと波及！パワー系アクション俳優の大東賢監督・主演映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
https://www.dreamnews.jp/press/0000329833/
３．注目映画作品、昭和風応援ソング、アジアのパワー系アクション俳優で話題！パワー系アクション俳優の大東賢が監督する「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を分析！
https://www.dreamnews.jp/press/0000329599/
４．日本のアクション映画変遷時代、パワフルアクションへと波及！パワー系アクョン俳優の大東賢監督・主演「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
https://www.dreamnews.jp/press/0000329968/
５．ブルース・リー以来の「グローブ」と評されたアジアのパワー系アクション俳優の大東賢
https://www.dreamnews.jp/press/0000330095/
６．バリ島の教育機関、芸術祭で上映決定！「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」海外へ渡る、徳丸新作氏プロデュース！
https://www.dreamnews.jp/press/0000329598/
７．暴れん坊大使！奈良市観光大使の徳丸新作氏が大東賢監督「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」出演協力の理由とは？
https://www.dreamnews.jp/press/0000329064/
８．異色の舞台挨拶が開催！アームレスリング元日本王者の大東賢とボディビル元日本王者の白川奉信が登壇、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
https://www.dreamnews.jp/press/0000327255/
９．大阪府アームレスリング連盟元理事の大東賢氏がミスタータイガース掛布雅之氏とテレビ番組共演以来２７年ぶりの対面！
https://www.dreamnews.jp/press/0000327107/
１０．大東賢監督映画『バトルクーリエ』に声優として出演する藤岡弘、の勇気と正義感溢れる台詞、堀田眞三の貫禄と威厳ある台詞にＳＮＳで話題に！
https://www.dreamnews.jp/press/0000307526/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330102&id=bodyimage2】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330102&id=bodyimage1】
《話題の熱》
１．昭和風の応援ソングが完成！パワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演する映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作詞・作曲 大東学 歌 大東賢 大東学
https://www.dreamnews.jp/press/0000329640/
２．アクション俳優の変遷時代、パワフルな日本のアクション映画へと波及！パワー系アクション俳優の大東賢監督・主演映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
https://www.dreamnews.jp/press/0000329833/
３．注目映画作品、昭和風応援ソング、アジアのパワー系アクション俳優で話題！パワー系アクション俳優の大東賢が監督する「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を分析！
https://www.dreamnews.jp/press/0000329599/
４．日本のアクション映画変遷時代、パワフルアクションへと波及！パワー系アクョン俳優の大東賢監督・主演「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
https://www.dreamnews.jp/press/0000329968/
５．ブルース・リー以来の「グローブ」と評されたアジアのパワー系アクション俳優の大東賢
https://www.dreamnews.jp/press/0000330095/
６．バリ島の教育機関、芸術祭で上映決定！「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」海外へ渡る、徳丸新作氏プロデュース！
https://www.dreamnews.jp/press/0000329598/
７．暴れん坊大使！奈良市観光大使の徳丸新作氏が大東賢監督「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」出演協力の理由とは？
https://www.dreamnews.jp/press/0000329064/
８．異色の舞台挨拶が開催！アームレスリング元日本王者の大東賢とボディビル元日本王者の白川奉信が登壇、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
https://www.dreamnews.jp/press/0000327255/
９．大阪府アームレスリング連盟元理事の大東賢氏がミスタータイガース掛布雅之氏とテレビ番組共演以来２７年ぶりの対面！
https://www.dreamnews.jp/press/0000327107/
１０．大東賢監督映画『バトルクーリエ』に声優として出演する藤岡弘、の勇気と正義感溢れる台詞、堀田眞三の貫禄と威厳ある台詞にＳＮＳで話題に！
https://www.dreamnews.jp/press/0000307526/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330102&id=bodyimage2】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。