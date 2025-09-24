こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【日本工業大学】学生による資金調達イベント「Giving Campaign 2025」が全国110大学で同時開催、文部科学省の後援が決定しました。
日本工業大学では、学生の研究活動や課外活動の応援・支援を目的に、学生団体による活動資金調達を行うイベント「Nippon Institute of Technology Giving Campaign 2025」を10月10日（金）から19日（日）まで開催します。本イベントは、文部科学省後援のうえ、本学を含む全国の国公私立大学110大学にて同時開催されます。
Giving Campaignは、2021年に始まったオンラインイベントで、今回が6回目の開催になります。参加する学生団体は、イベント期間中自らの活動についてSNSやOBOGネットワークに発信し、応援と寄付を募ります。
本イベントの特徴は、支援のハードルが低く、誰でも気軽に参加できることです。従来のクラウドファンディングとは異なり、「応援票」を送ることが学生の支援に繋がります。特設サイトを通じて、お手持ちのスマートフォンからその場で投票を行うことができ、1大学につき1団体に投票することが可能です。費用は完全無料です。
参加学生団体は、この応援票を集めることでGiving Campaignを支えるパートナー企業から活動資金を受け取ることができます。応援票を獲得すればするほど、活動資金を受け取るチャンスが増えます。また投票後、団体に直接寄付を届けることも可能です。寄付は1,000円から行うことができ、クレジットカード、Apple Pay、PayPay、銀行振込の4つの決済手段がご利用いただけます。
【参加大学一覧】
北海道/東北エリア
秋田大学、岩手大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学、国際教養大学、東北大学、東北工業大学、東北芸術工科大学、函館大学、弘前大学、福島大学、北海道大学、北海道教育大学、宮城大学、宮城教育大学、室蘭工業大学、山形大学
関東エリア
青山学院大学、茨城大学、宇都宮大学、桜美林大学、大妻女子大学、神奈川大学、群馬大学、駒澤大学、埼玉大学、芝浦工業大学、実践女子大学、成蹊大学、聖マリアンナ医科大学、帝京大学、電気通信大学、東京大学、東京科学大学、東京学芸大学、東京藝術大学、東洋大学、日本工業大学、明治大学、横浜市立大学
中部エリア
愛知大学、愛知学院大学、金沢大学、岐阜大学、公立諏訪東京理科大学、三条市立大学、静岡大学、信州大学、富山大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、長野大学、長野県立大学、長野保健医療大学、名古屋音楽大学、名古屋工業大学、新潟大学、浜松医科大学、松本歯科大学、三重大学、山梨大学
近畿エリア
大阪教育大学、大阪公立大学、関西大学、京都大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、京都府立医科大学、近畿大学、神戸学院大学、神戸市外国語大学、神戸女子大学・神戸女子短期大学、滋賀医科大学、滋賀大学、滋賀県立大学、びわこ成蹊スポーツ大学、奈良学園大学、立命館大学、龍谷大学
中国/四国エリア
叡啓大学、愛媛大学、岡山大学、高知大学、公立鳥取環境大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、島根大学、徳島大学、鳥取大学、鳴門教育大学、広島大学、山口県立大学、山口大学
九州/沖縄エリア
大分大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、北九州市立大学、九州共立大学、九州工業大学、九州産業大学、熊本学園大学、熊本県立大学、熊本大学、佐賀大学、第一工科大学、長崎大学、福岡教育大学、別府大学、宮崎大学、琉球大学
（地域ごとに五十音順）
多くの皆様のご理解、ご支援を賜りますようお願いいたします。
Nippon Institute of Technology Giving Campaign 2025 開催概要
● 開催期間：2025年10月10日（金）9:00～10月19日（日）21:00
● 主催：日本工業大学
● 後援：文部科学省
● 運営：株式会社Alumnote
● Giving Campaign 特設サイト：https://www.giving-campaign.jp/
＜お問い合わせ先（代表）＞
運営：株式会社Alumnote（Giving Campaign運営事務局）
Email：contact@giving-campaign.jp
Tel：03-3837-5050
＜本学へのお問い合わせ＞
主催：日本工業大学
担当：学生支援部学生支援課
Email：student_affairs@nit.ac.jp
Tel：0480-33-7508
