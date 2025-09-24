大谷選手の朝夕のリラックスタイムを描いた『お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇』を、9月29日（月）より放映開始！







大谷翔平選手もリラックスタイムに愛飲する「お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶」現在、忙しい現代社会において香りに癒しや気分転換を求める方が増えていることから、茶系飲料の中でも“香り”が特長の無糖茶飲料が人気を集めています。このようなお茶に“香り”を求める時代のニーズに対応し、当社の焙煎技術でさらに香りや香ばしさを向上させた「お～いお茶 ほうじ茶」「お～いお茶 玄米茶」をリニューアルするとともに、大谷翔平選手も朝や夕方のリラックスタイムに愛飲する様子を表現した新TV-CM『お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇』の放映をスタートします。また、朝や夕方のリラックスタイムをより快適に過ごしていただくため、AIを活用した味覚センサー（※3）を用い、「お～いお茶 ほうじ茶」「お～いお茶 玄米茶」と相性のよい食べ合わせもご紹介します。（※1）インテージSRI+ ほうじ茶飲料市場 2024年1月～2024年12月 累計販売金額（※2）インテージSRI+ 玄米茶飲料市場 2024年1月～2024年12月 累計販売金額（※3）AI味覚センサーレオ・OISSY社調べ