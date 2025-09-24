こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大谷選手の朝夕のリラックスタイムを描いた『お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇』を、9月29日（月）より放映開始！
～いつの日も、僕のそばには お茶がある～ 10月1日は日本茶の日。店頭で日本茶の価値や魅力を体験できる企画を実施！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、ほうじ茶飲料市場でシェアNo.1（※1）の「お～いお茶 ほうじ茶」と玄米茶飲料市場でシェアNo.1（※2）の「お～いお茶 玄米茶」を9月29日（月）にリニューアルし、大谷翔平選手もリラックスタイムに愛飲する様子を表現した新TV-CM『お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇』の放映をスタートします。合わせて、10月1日（水）の「日本茶の日」にかけて、テーマ“お茶はじめませんか？”のもと、改めて日本茶の価値や魅力を発見できる店頭での体験企画を展開いたしますので、ご案内いたします。
大谷翔平選手もリラックスタイムに愛飲する「お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶」
現在、忙しい現代社会において香りに癒しや気分転換を求める方が増えていることから、茶系飲料の中でも“香り”が特長の無糖茶飲料が人気を集めています。このようなお茶に“香り”を求める時代のニーズに対応し、当社の焙煎技術でさらに香りや香ばしさを向上させた「お～いお茶 ほうじ茶」「お～いお茶 玄米茶」をリニューアルするとともに、大谷翔平選手も朝や夕方のリラックスタイムに愛飲する様子を表現した新TV-CM『お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇』の放映をスタートします。また、朝や夕方のリラックスタイムをより快適に過ごしていただくため、AIを活用した味覚センサー（※3）を用い、「お～いお茶 ほうじ茶」「お～いお茶 玄米茶」と相性のよい食べ合わせもご紹介します。
（※1）インテージSRI+ ほうじ茶飲料市場 2024年1月～2024年12月 累計販売金額
（※2）インテージSRI+ 玄米茶飲料市場 2024年1月～2024年12月 累計販売金額
（※3）AI味覚センサーレオ・OISSY社調べ
≪製品特長・概要≫
一番茶100%の甘く香ばしい香りがチョコレートと相性抜群「お～いお茶 ほうじ茶」
「お～いお茶 ほうじ茶」は、特注の専門焙煎機により1秒1度単位で管理した当社独自の焙煎技術により、一番茶特有の「甘み」のある焙煎香を引き出したこだわりのほうじ茶飲料です。AIを活用した味覚センサーを用いた食べ合わせでは、「お～いお茶 ほうじ茶」の香りがチョコレートの甘味を引きたてることで、おいしさの感じ方が約2倍に感じられることがわかりました。香りが広がる、ごほうび時間、“午後のブレイクタイム”にお楽しみください。
製品名：お～いお茶 ほうじ茶
品名：ほうじ茶（清涼飲料水）
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格 税込（税別）：194円（180円）（※4）
発売日：9月29日（月）
販売地域：全国
（※4）10月1日（水）より、希望小売価格は216円（200円）に改定いたします
玄米茶とサンドイッチが味の相乗効果で相性抜群「お～いお茶 玄米茶」
「お～いお茶 玄米茶」は、加工・焙煎方法の異なる原料をブレンドし、独自の焙煎技術で焙煎米の香ばしさと甘みを向上させた玄米茶飲料です。AIを活用した味覚センサーを用いた食べ合わせでは、玄米茶が食事をおいしくすることが分かっており、和食はもちろん、パンや洋食とも相性が良く、“朝食”におすすめです。特にハムとレタスのサンドイッチは、味の相乗効果で相性抜群です。
製品名：お～いお茶 玄米茶
品名：玄米茶（清涼飲料水）
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格 税込（税別）：194円（180円）（※4）
発売日：9月29日（月）
販売地域：全国
（※4）10月1日（水）より、希望小売価格は216円（200円）に改定いたします
大谷翔平選手が“オフ”の姿で登場する、新TV-CMを公開！
「お～いお茶 ほうじ茶」「お～いお茶 玄米茶」のリニューアルに合わせて、大谷翔平選手が朝や夕方のリラックスタイムに同製品を愛飲する様子を表現した新TV-CM『お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇』の放映をスタートします。1日の始まりの朝に玄米茶と相性ぴったりなサンドイッチで気持ちの良い時間を過ごし、午後5時、夕方のブレイクタイムにほうじ茶でゆったりとしたリラックスタイムを過ごす大谷翔平選手。「誰もやったことがないことをやりたい。そのために、何もやらない時間も大切だ」というセリフにあるように、アメリカで活躍する大谷翔平選手が大切にする「何もやらない時間」を等身大のオフの姿で描きます。
TV-CM概要
タイトル：お～いお茶 ほうじ茶・玄米茶「なにもやらない時間」篇
放映開始：9月29日（月）より
放映エリア：全国
視聴URL：https://youtu.be/9Ow0desmngk
TV-CM構成
・朝9時、1日の始まりに玄米茶と相性抜群のサンドイッチで気持ちの良い時間を過ごす大谷翔平選手
・午後5時、1日のリラックスタイムにほうじ茶でゆったり過ごします
・「いつの日も、僕のそばにはお茶がある。」大谷翔平選手が詠んだ俳句とともに、朝夕のリラックスタイムに「お～いお茶 ほうじ茶」と「お～いお茶 玄米茶」がピッタリであることを訴求していきます
10月1日は日本茶の日。”お茶はじめませんか？”
10月1日（水）の「日本茶の日（※5）」にちなみ、“お茶はじめませんか？”をテーマに、日本茶の価値や魅力を発見できる体験企画を実施します。
本企画では、全国約370店舗で実施を予定し、お客様のライフスタイルに応じた様々なお茶の楽しみ方を伊藤園のティーテイスターがご提案します。また、日本茶の価値や魅力をお伝えするとともに、「さらさらとける お～いお茶 抹茶入り緑茶」をはじめとした「さらさらとける」シリーズをより簡単にお楽しみいただける『「ぷしゅぷしゅボトル」選べるまとめ買い企画』や『「コールドブリューティーボトル」まとめ買い企画』などを実施します。
≪体験企画概要≫
イベント名：「日本茶の日2025 ～お茶はじめませんか？～」
展開日 ：2025 年9月22 日（月）以降順次展開
会場 ：全国量販店にて実施 ※ホームページにてご確認いただけます
URL ：https://www.itoen.jp/nihonchanohi/
（※5）日本茶の日とは、豊臣秀吉が京都・北野天満宮にて大茶会を催し、多くの人にお茶を広めた日に由来し、伊藤園が制定した日です
「ぷしゅぷしゅボトル」まとめ買い企画
期間：9月22日（月）より在庫終了まで （数量限定）
対象製品：さらさらとけるシリーズ（緑茶・ほうじ茶・玄米茶/40ｇ）
応募基準：対象製品を合計1個以上購入いただいた方にプレゼント
景品：伊藤園オリジナル“ぷしゅぷしゅボトル”
※一部店舗では取り扱いがない場合もございます
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください
「コールドブリューティーボトル」まとめ買い企画
期間：9月22日（月）より在庫終了まで （数量限定）
対象製品：さらさらとけるシリーズ（緑茶・ほうじ茶/80ｇ）、一番摘みのお～いお茶（1200・1000/100ｇ）
応募基準：対象製品を合計2個以上購入いただいた方にプレゼント
景品：ロサンゼルス・ドジャースのロゴ入りの “コールドブリューティーボトル”
※一部店舗では取り扱いがない場合もございます
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください
リーグも終盤戦！『伊藤園×MLB™オリジナルマイボトルが当たる！』キャンペーンも同時スタート
「日本茶の日」をまたぐ対象期間には、レシートを撮影して応募いただいた方の中から、抽選で合計1,000名様に『伊藤園×MLB™オリジナルマイボトル』が当たるキャンペーンを実施します。
≪伊藤園×MLB™オリジナルマイボトルが当たる！キャンペーンの概要≫
期間：9月22日（月）～11月9日（日）
応募方法：対象製品のレシートを撮影し、6ポイント毎に応募いただけます。
対象製品：お～いお茶ブランド全製品（自販機業態を除く）
景品：伊藤園×MLB™オリジナルマイボトル 全４種（ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、サンディエゴ・パドレス、シアトル・マリナーズ）
※ドリンク製品1点につき1ポイント、リーフ製品1点につき3ポイント
※対象製品の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください
※景品の種類は選べません
■大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重95kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦し、注目を集める。2016年、投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献し、自身もパ・リーグMVP。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞するなど、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
■世界No.1の緑茶飲料ブランド「お～いお茶」
当社の主力ブランドであり世界No.1（※6）の無糖緑茶飲料ブランド「お～いお茶」は、1989年の誕生からの累計販売本数が450億本（※7）を突破しています。
日本茶は、おいしさだけでなく心身の健康にも寄与してきた、人と人をつなぐ日本が誇る伝統飲料です。当社が展開する「お～いお茶」ブランドは、この日本茶本来のおいしさや香りをライフスタイルに合わせて変化させ、人々の心と体に寄り添い続けてきました。現在も、時代と共に変化する飲み方に合わせて進化させる技術力と、茶産地育成事業を例にした高品質な原料（茶葉）の調達力などが土台となって成長を続けています。海外においても「お～いお茶」の価値が評価され、北米や東南アジアなどで着実にご愛飲いただくお客様（ファン）が増えており、2024年には40を超える国や地域で販売しています。
今後も当社は、「お客様の健康で豊かな生活と持続可能な社会を実現すること」を社会における使命として、日本を代表するブランドである「お～いお茶」を世界に広め、さらには世界各地域の茶文化とつながり、日本をはじめ世界中のお客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。
（※6）ギネス世界記録TM認定 記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」
・正式英語記録名：Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current
・記録対象ブランド：「お～いお茶」ブランド（「お～いお茶」ほうじ茶製品を除く）
・対象年度：2024年1月～12月
（※7）500mlペットボトル換算/2024年12月末時点
関連リンク
お～いお茶 ブランドサイト
https://www.itoen.jp/oiocha/
