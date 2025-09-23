“オールドジムニー” WPL JAPANのRCカーで蘇る

株式会社RAYWOOD

株式会社RAYWOODが展開するRCカーブランド「WPL JAPAN」は、“オールドジムニー”と称されることも多い、スズキ ジムニー (SJ10 1型)を1/10スケールのRCカーとして再現しました。本製品はスズキ株式会社の正規ライセンスを取得したモデルで、日本初となるRTR仕様として2025年9月25日(木) 12:00より予約販売を開始いたします。

スズキ ジムニー(SJ10)特設サイト :https://raywood.jp/pages/jimny-sj10





1970年代に登場したスズキ ジムニー (SJ10)は、2ストロークエンジンが奏でる独特のサウンドと小回りの利くボディで、庶民にも手が届く軽自動車ながら、優れた走破性と堅牢性を兼ね備えた名車です。その無骨で愛嬌のある「スタイル」、どこへでも行ける気にさせてくれる「機動性」そして何よりも心をくすぐる「遊び心」をRCカーモデルで余すことなく再現しました。

※RTR（Ready to Run）とは、組み立て不要ですぐに走らせられる完成済みRCカーのことです。車体はすでに完成済みで、送信機やバッテリーなどもセットになっているため、箱から出してすぐに遊ぶことができます。工具や専門知識がなくても楽しめるため、初めての方にもおすすめの仕様です。



まさに機能美とも言えるシンプルで無骨なスタイルは、時代を超えてなお色あせない魅力を放ちます。当時の背景や技術から生まれたそのデザインは、ただそこにあるだけで人を惹きつけます。

今回のジムニー (SJ10 1型) RTRは、外観だけでなく足まわりの再現度にもこだわり、リーフスプリングサスペンションを搭載。小さなスケールながら実車の構造を取り込み、RCカーとしての走りもリアルに楽しめる仕上がりです。また、幌やドアは取り外し可能で、オープン仕様・幌仕様をそれぞれ楽しめるギミックも搭載。ディスプレイとしても走行用としても、多彩なシーンに応じたスタイルを演出できます。

WPL JAPANは、この“オールドジムニー”の魅力を余すことなくRCカーで再現しました。懐かしさと新鮮さを兼ね備えた特別な一台が、今、蘇ります。

【SPEC】

製品名／WPL JAPAN C84 RTR ジムニー (SJ10) 価格／16,500円（税込）

カラー／イエロー・オリーブ スケール／1/10

全長／約330mm 全幅／約135mm ホイールベース／約205mm

タイヤ径／約72mm モーター／370サイズ バッテリー／7.4V 600mAh



【セット内容】

RCカー本体、送信機、走行用バッテリー、USB充電ケーブル、取扱説明書

ブランドコラボステッカー第3弾、オリジナルステッカー ※ 送信機用電池（単三×2）は別売り



【WPL JAPAN（ダブルピーエルジャパン）】アウトドアラジコンブランド

森林や岩場などの悪路を走破できる【スケールクローラーRC】を展開するWPLの日本正規代理店。通常は高額なスケールクローラーを、すぐに遊べる【RTR】セットとして1万円台で提供し、手軽に楽しめるのが特長です。

また、技適・PSEマーク取得済みで、安心して遊べる品質を保証しています。

《 ABOUT RAYWOOD 》

RAYWOODは、「あそびの利いた人生に」をコンセプトに掲げ、人生における「あそび」の部分を大事にしています。建築用語で「あそびを持たせる」とは、余裕を持たせることを指し、動くものには余裕や余白が必要です。同様に、人生にも時々夢中になる「あそび」を持たせることが大切だと考えています。私たちはホビー用品の企画・販売・卸売を行っており、アウトドアラジコン、エアブラシなど大人の秘密基地にありそうなモノを作ってます。2017年に代表の木村がひとりで始め、2020年1月に法人となり、2025年の本年は6期目に入ります。大人を子供にするような、毎日がワクワクするモノを提案しています。