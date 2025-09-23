日本発ゲーミングデバイスグループAndGAMER、「東京ゲームショウ2025」に出展決定！

AndGAMER株式会社

この度、東京ゲームショウ2025への出展が決定いたしましたので、お知らせいたします。今回は過去最大規模のブースサイズで、新製品の展示・体験に加え、人気クリエイターの皆様をお招きした各種イベントを予定しております。皆様のお越しをお待ちしております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111070/table/17_1_9b902e7ccc5d050f75a4647d39fda655.jpg?v=202509241227 ]

■AndGAMER ブース

AndGAMERブースはゲーミングハードウェアコーナーに出展いたします。製品展示と試遊台をご用意しており、実際に製品をお試しいただいた上でご購入いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111070/table/17_2_63611ad3e2033f07c727d87e6fd2a871.jpg?v=202509241227 ]

■Void Gaming

ゲーミングコントローラーブランド「Void Gaming」エリアでは、注目の新作「GENESIS」の実機試遊体験をはじめ、限定キャンペーンや特別な購入特典をご用意しております。

GENESIS TGS特別予約開始

TGS2025の開催を記念し、Void Gaming公式サイトにてGENESISの特別予約を実施いたします。受付期間は9月25日（木）～10月12日（土）まで。発送は先行予約者（年内発送予定）への配送完了後となります。

GENESISの試遊体験

「GENESIS」の試遊機がTGS2025で登場します。ブース内の試遊エリアでGENESISの操作感を実際のゲームで体感していただくことができます。ご予約をいただき楽しみにお待ちいただいている方、ご購入をご検討されている方は、ぜひご体感ください。

GENESISレビューキャンペーン

来場者の皆様に先行レビュアーとして、Xに感想を投稿していただくキャンペーンを実施いたします。GENESISのレビューに加え、写真投稿も大歓迎です。投稿していただいた方の中から抽選で2名様に、GENESISまたはZETA DIVISIONコラボモデルのいずれかをプレゼントいたします。

【購入特典】サイン入りパッケージ付きコラボモデル

カスタムコントローラー「INTUITION」の対象コラボレーションモデルをご購入いただいた方に、サイン入りパッケージをプレゼントいたします。RIDDLE、FNATIC、NOEZ、TERU、ゆふなの各コラボレーターのサインが入った特別仕様で、数量限定の購入特典となります。

■AIM1

「AIM1」では、新作「電」の先行販売とスコアチャレンジ企画に加え、開発中サンプルの特別展示もご用意しております。

新作マウスパッド「電」の先行販売

TGS2025にて、新作マウスパッド「電」の先行販売を実施いたします。驚くほど滑らかな表面がスピードを生み出します。プレイスタイルに合わせて選べる2つの硬度（HARD/SOFT）と2サイズ（SQ/XL）で展開しております。

Aimlabsスコアチャレンジ企画

新製品「電」「AIM1 Display」を使用したAimlabsでのスコアチャレンジを実施いたします。目標スコアを上回った方には、AIM1の景品をご用意しております。

■スペシャルイベント

AndGAMERブースでは、時間帯ごとに人気インフルエンサーやデバイスレビュワーの方をお招きしたスペシャルイベントをご用意しております。

9月27日（土）11:30-13:00 「456」ミニイベント＋サイン会

AndGAMERブースにゆきお、へしこ、L1ngの3名が来場します。ミニイベントとして456の皆さんが“店長”となり皆さまをおもてなします。その後、ブースにて対象商品をご購入いただいたお客様限定でサイン会を開催いたします。

9月28日（日）11:00-11:30GENESISでプレデターに挑め！「まさのりch」射撃場1v1 チャレンジ

Apex Legendsの強豪プレイヤーでおなじみの「まさのりch」さんが来場します。Void Gamingの新作コントローラー「GENESIS」を使用した射撃場1v1チャレンジを開催し、勝利者にはGENESISをプレゼントいたします。

9月28日（日）14:00-15:00 プロの感想を"生"で聞こう！「JUNUJ」新製品リアルタイムレビュー！

ゲーミングデバイスのレビュアーとして人気の「JUNUJ」さんによる、AIM1新製品「電 」「AIM1 Display」の徹底レビューを実施いたします。レビュー後はスタッフとしてブースでデバイス選びを直接サポートしていただきます。

■AndGAMERグループの情報

Void Gaming

「Void Gaming」は、日本発のゲーミングコントローラーブランドです。ユーザーの皆様がより強く、より快適なゲームプレイができるコントローラーをつくるために生まれました。ミリ単位の精度にこだわるカスタムコントローラーや、手軽さと高性能を両立したオリジナルコントローラーなどを展開し、その品質と性能は多くのゲーマーから支持されています。競技からカジュアルまで、あらゆるプレイヤーに最高のコントローラー体験を届けてまいります。

Void Gaming 公式サイトへ :https://voidgaming.jp/

AIM1

「AIM1」は「エイム、それが全て。」を信念に、エイム力、正確性と精度を追求する全てのFPSゲーマーをターゲットにしたゲーム周辺機器ブランドです。ゲームプレイにおいて優位に立てる製品を提供し、私たちの製品で全てのFPSゲーマーのエイムの向上を支援できることを目指しております。

AIM1 公式サイトへ :https://aim1.gg/

VIZARD CLUB

「VIZARD CLUB」は、特に『大乱闘スマッシュブラザーズ』をはじめとする人気の任天堂ゲームタイトルに特化したカスタムコントローラブランドです。高度な技術と独自のデザインにより、プレイヤーのゲーム体験をさらに向上させることを目的としています。

■会社情報

VIZARD CLUB 公式サイトへ :https://vizardclub.com/

社名：AndGAMER株式会社

設立：2022年3月

所在地：（本社）愛知県豊田市西町5-5 B1（支店）東京都渋谷区神泉町8-1

事業内容：コントローラーの製作・販売、ゲーム周辺機器の開発

ブランド：

ゲーミングコントローラーブランド「Void Gaming」

FPSゲーマー向けに特化したゲーム周辺機器ブランド「AIM1」

任天堂向けゲームタイトルに特化したカスタムコントローラーブランド「VIZARD CLUB」

【公式サイト・SNS】

HP：https://andgamer.co.jp/

X：https://x.com/AndGAMERInc

YouTube：https://www.youtube.com/@AndGAMERInc

note：https://note.com/andgamerofficial

【本件に関するお問い合わせ先】

AndGAMER株式会社 広報担当

https://andgamer.co.jp/contact-2/