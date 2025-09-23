罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』9/23（火）より新イベント「蜜めく夜」 & 新コンビクト「ミリー」「キャシアン」を実装！「ローソンプリント」との期間限定コラボ開催中！

ZIYI GROUP HK LIMITED

AISNO Gamesがパブリッシングを行うダウンロード無料のスマホゲーム、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』において、9月23日（火）メンテナンス後より新イベント「蜜めく夜」を開放いたします。

期間中に登場する、新コンビクトや【S級逮捕アーカイブ】などの豪華報酬にぜひご注目ください！

▼新イベント「蜜めく夜」PV

https://www.youtube.com/watch?v=xrozTxrDu4A

新イベントPVのRP＆フォローキャンペーンも公式Xで開催中！

特製QUOカード2000円分をもらえるチャンスお見逃しなく！

■詳細：https://x.com/PathtoNowhereJP/status/1967785521817718931

■開催期間：2025/9/23 23:59まで

■ 新コンビクト「ミリー」「キャシアン」を実装！

コンビクト：ミリー

https://www.youtube.com/watch?v=18FecZHbXEM

声優：船戸ゆり絵

コード：MBCC-S-459

特化：アーケイン

「パラディ・ロワンタン」爆発事件の重要人物の一人。

対象はかつて「パラディ・ロワンタン」のダンサーで人気を博していましたが、爆発発生時、爆発の中心地点にいて重傷を負い、最終的に管理局に収容されました。

コンビクト：キャシアン

https://www.youtube.com/watch?v=Rycd2xY_LK4

声優：金本涼輔

コード：MBCC-S-310

特化：カタリシス

「パラディ・ロワンタン」でバーテンダーをしており、「パラディ・ロワンタン」爆発事件への関与が疑われています。

■ 新イベント「蜜めく夜」実装

■ 開放条件：メインストーリーRe1-9「彼岸での再会」クリア

■イベント期間：9月23日メンテナンス後-10月7日4:59

■ イベント説明：イベント期間中、指定ステージや任務のクリアなどで「金の蜜珀」を集め、新登場のA級コンビクト「キャシアン」、限定アイコン枠「香る蜜語」、称号「蜜色の下」、逮捕令、イレギュラーキューブを含む豪華報酬を獲得できます。

■「取り調べ」対象追加

■更新内容：9月23日メンテナンス後、取り調べの対象に「ミリ―」「キャシアン」が追加されます。コンビクト獲得後、【管理局】-【取り調べ】の順にタップして、取り調べを行うことができます。

※【ミリー】の取り調べ開放時間：9月26日 05:00。

※【キャシアン】の取り調べ開放時間：9月23日メンテナンス後。

■ 「容疑者の追跡」新ステージ開放

■イベント期間：9月23日メンテナンス後-10月21日13:59

■イベント説明：イベント期間中、S級コンビクト「ミリー」、A級コンビクト「キャシアン」の「容疑者の追跡」ステージが開放されます。挑戦をクリアすると、イレギュラーキューブを獲得できます。

■イベント逮捕「愛が故に」開催、指定コンビクトが期間限定確率アップ！

■逮捕期間：9月23日メンテナンス後-10月21日13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「ミリー」、A級コンビクト「キャシアン」を獲得できます。期間中S級コンビクト「ミリー」、A級コンビクト「キャシアン」「無患子」「カメリアン」の獲得確率がUPします！

■ 「海辺のバカンス」シリーズ新規衣装限定販売

■販売期間：9月23日メンテナンス後-11月4日13:59

■販売詳細：期間中、海辺のバカンスシリーズの新しい衣装が登場。星3衣装【デレーヤ・星光きらめく海】、星2衣装【ラミア・夏に溺れる】【ジェイン・ホリデーガード】が期間限定で販売されます。

■指定条件を達成すると「S級逮捕アーカイブ×1」を獲得できます！

■イベント期間：9月23日メンテナンス後-12月2日4:59

■イベント説明：イベント期間中、メインストーリーRe4-12「次こそ必ず猛火が」をクリアすると、イベント画面で【S級逮捕アーカイブ×1】を獲得できます。



お気に入りS級コンビクトを獲得できるチャンスお見逃しなく！

また、「おすすめのコンビクト」投稿キャンペーンも開催中！

「#おすすめのコンビクト」と「#無期迷途」のタグをつけて投稿してくれた方から、抽選で10名様に「イレギュラーキューブ×300」をプレゼントします！

皆様の投稿をお待ちしております！

■開催期間：2025/10/6 23:59まで

■詳細：https://x.com/PathtoNowhereJP/status/1969597455210856466

■「蜜めく夜」感想投稿キャンペーン開催予定！

新イベント「蜜めく夜」の開催を記念して、9月23日（火）メンテナンス後より『「蜜めく夜」感想投稿キャンペーン』を開催することをお知らせいたします。

「#パラディ・ロワンタンの目撃者」と「#無期迷途 」2つのタグをつけて、イベントの感想を投稿してくれた方から、抽選で10名様に新キャラクター「キャシアン」の特製QUOカード2,000円分をプレゼントいたします！

皆様のイベント感想をお待ちしております！

キャンペーン詳細は公式Xをご参照ください。

・https://x.com/PathtoNowhereJP

■「ローソンプリント」との期間限定コラボ開催中！

2025年9月16日（火）より、「ローソンプリント」とのコラボを開催したことをお知らせいたします。期間中「ローソンプリント」にて、『無期迷途』公式イラストを使用したビジュアルブロマイド、キャラクターブロマイドを販売いたします。

今年登場の新キャラクター「イェレナ」「パイン」を含めた合計35種類が登場いたします。

皆様のご来店をお待ちしております！

【開催情報】

開催期間： 9 月 16 日 ( 火 ) ～ 12 月 8 日 ( 月 )

イベント詳細：https://x.com/lawsonmulticopy/status/1967755542857912466

※ 内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

『無期迷途』とは？

『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。

▼ダウンロードURL（iOS/Android共通）

https://bit.ly/3VTvc57

▼『無期迷途』公式サイト

https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home

▼『無期迷途』公式X

https://x.com/PathtoNowhereJP

製品概要タイトル ：無期迷途

公式サイト ：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home(https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home)

公式X ：https://x.com/PathtoNowhereJP(https://x.com/PathtoNowhereJP)

ジャンル ：罪悪都市プリズン戦略RPG

プラットフォーム ：App Store／Google Playストア

配信 ：AISNO Games

権利表記 ：(C) AISNO Games