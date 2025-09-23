MTJグループ株式会社が主催する「食肉祭 × WAGYU FES 2025」にて、北九州高速鉄道株式会社・九州旅客鉄道株式会社・第一交通産業株式会社・西鉄バス北九州株式会社が広告パートナーに就任！

MTJグループ株式会社

「食肉祭 × WAGYU FES 2025」にて、北九州高速鉄道株式会社様・九州旅客鉄道株式会社様・第一交通産業株式会社様・西鉄バス北九州株式会社様が広告パートナーに就任いたしました。

より多くの方に本イベントへお越しいただくために、広告パートナー企業様のご協力のもと公共交通機関や駅構内での広告掲出を強化いたします。地域に密着したフェスブランドとして、多くの北九州市民とともに日本全国、そして世界へ発進できるエンターテインメントを目指します！

■『広告パートナー契約』の目的・役割

【目的】

九州の魅力を日本中、そして世界へ発信する「食肉祭 × WAGYU FES 2025」を、パートナー企業として共に宣伝していくことを目的としております。

【役割】

北九州高速鉄道株式会社：モノレール車内でのポスター掲出

九州旅客鉄道株式会社 ：北九州市内のJR駅構内でのポスター掲出

第一交通産業株式会社 ：北九州市内のタクシー車内でのチラシ配布

西鉄バス北九州株式会社：北九州市内のバス車内でのポスター掲示

■広告パートナー会社概要（五十音順）

北九州高速鉄道株式会社

代表者：代表取締役社長 上田 浩

所在地：〒802-0981 北九州市小倉南区企救丘二丁目13番1号

事業概要：軌道法による一般運輸業、土地建物及び施設の売買・賃貸並びに建設業、公共施設の管理の受託業、広告宣伝業、飲食店業並びに食品雑貨・薬品・酒類及びタバコ等の販売業、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、旅行業務、前各号に関連する一切の事業

URL：https://www.kitakyushu-monorail.co.jp/(https://www.kitakyushu-monorail.co.jp/)

九州旅客鉄道株式会社

代表者：代表取締役社長執行役員 古宮 洋二

所在地：福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号

事業概要：旅客鉄道事業、旅客自動車運送事業、旅行業、駐車場業、広告業、損害保険代理業その他の保険媒介代理業、旅行用品・飲食料品・酒類・医薬品・化粧品・日用品雑貨等の小売業、旅館業及び飲食店業、不動産の売買・賃貸・仲介及び管理業

URL：https://www.jrkyushu.co.jp/

第一交通産業株式会社

代表者：代表取締役社長 田中 亮一郎

所在地：〒802-8515 北九州市小倉北区馬借2丁目6番8号

事業概要：タクシー・ハイヤー事業、バス事業、不動産事業（分譲・賃貸・再生）、介護事業、国際事業、船舶事業など、総合生活産業として地域に密着した事業を展開

URL：https://www.daiichi-koutsu.co.jp/(https://www.daiichi-koutsu.co.jp/)

西鉄バス北九州株式会社

代表者：代表取締役社長 吉田 透

所在地：〒802-0014 北九州市小倉北区砂津一丁目1番2号

事業概要：一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業

URL：https://nishitetsu-ktq.jp/

■協賛企業募集中！

「食肉祭 × WAGYU FES 2025」では、共にイベントを盛り上げていただける協賛社様、アライアンス企業様を募集しております。「和牛で日本から世界へ！日本を世界一へ！」を掲げてグローバル展開をしているMTJグループの「日本人であることがアドバンテージになるプロジェクト」においては、世界へ挑戦している理念にご賛同、ご支援をしてくださる企業様が年々増加しております。 会場内各所へのロゴ掲出やブース出店、プレスリリースの配信など、様々なプランをご用意しております。

※協賛プランによって内容が異なります。

本イベントへの協賛にご関心のある企業・団体様は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

【お問合せ先】

MTJ株式会社：info@mtjinc.com

■開催概要

■イベント名

食肉祭 × WAGYU FES 2025

■開催日

2025年10月11日（土）～2025年10月13日（月・祝）

■ドローンショー開催日

2025年10月12（日）

■会場

あさの汐風公園 食肉祭特設会場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目3番地）

■開催時間

10：00～21：00（予定）

■料金

入場無料

■主催

MTJグループ株式会社

■共催

北九州DMO連絡会議、北九州観光コンベンション協会

■後援

株式会社テレビ西日本、テレQ、KBC、RKB毎日放送

■協力

SHIFT株式会社、小倉焼肉通り、CWJ株式会社

■協賛

西鉄バス北九州株式会社、第一交通産業株式会社、北九州高速鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、新栄住宅株式会社、日本コカ・コーラ株式会社

■公式SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc?igsh=MXMxdGE1cDJ6N3UzNQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc?igsh=MXMxdGE1cDJ6N3UzNQ%3D%3D&utm_source=qr)

・X

https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)

・FaceBook

https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/?mibextid=wwXIfr&rdid=QbJHOwH8T1jldA49&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1EHUihuWDd%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr(https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/?mibextid=wwXIfr&rdid=QbJHOwH8T1jldA49&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1EHUihuWDd%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr)

・TikTok

https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj?_t=ZS-8zCSwkRhqLK&_r=1(https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj?_t=ZS-8zCSwkRhqLK&_r=1)

■会社概要

ーMTJグループ株式会社ー

代表取締役CEO：山重 柾人

事業内容：和牛総合ビジネス、WAGYU FES事業、食肉祭事業、フード・エンターテイメントコンテンツ開発/企画/制作/施工/運営事業

WEB：https://mtjinc.com/

本社オフィス：〒802-0012 福岡県北九州市小倉北区末広 2-3-7北九州ミートセンター内

東京オフィス：〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7新六本木ビル8F

神奈川オフィス：〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24日本食肉流通センター内 F 棟

310

大阪オフィス：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22新町新興産ビル2F

海外子会社（タイ・バンコク）：World Wide Wagyu Co., Ltd.

海外子会社（マレーシア.クアラ・ルンプル）：World Wide Wagyu Malaysia Sdn Bhd

海外子会社（シンガポール）：2 HAVELOCK ROAD, #07-13 HAVELOCK 2, SINGAPORE,

059763

【本件に関するお問い合わせ先】

MTJグループ株式会社

メール：mtj_info@mtjinc.com

公式サイト：https://mtjinc.com/