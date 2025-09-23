【9月30日(火)2公演】Reading Musical「BEASTARS」episode1 ニコニコ生放送にて独占生中継 & アーカイブ配信が決定

株式会社ドワンゴ

Reading Musical「BEASTARS」episode1 を

9月30日(火)13:00公演・18:00公演をニコニコ生放送で独占生中継とアーカイブ配信することが決定。



アーカイブ配信では、全景映像の配信も行う。

配信概要

チケット販売ページ

https://dwango-ticket.jp/project/G1ewcbxeaI

日程

【ライブ＋見逃し配信】

9月30日(火) 13:00公演【真山りか】 >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688144)

└視聴期間：2025年10月7日(火)23:59まで

9月30日(火) 18:00公演【梅田彩佳】 >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688146)

└視聴期間：2025年10月7日(火)23:59まで

【第1回アーカイブ配信】

全景配信【真山りか】：10月11日(土)18:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688147)

└視聴期間：2025年10月17日(金)23:59まで

スイッチング配信【真山りか】：10月11日(土)21:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688149)

└視聴期間：2025年10月17日(金)23:59まで

全景配信【梅田彩佳】：10月12日(日)18:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688151)

└視聴期間：2025年10月18日(土)23:59まで

スイッチング配信【梅田彩佳】：10月12日(日)21:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688158)

└視聴期間：2025年10月18日(土)23:59まで

【第2回アーカイブ配信】

全景配信【真山りか】：10月18日(土)18:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688159)

└視聴期間：2025年10月24日(金)23:59まで

スイッチング配信【真山りか】：10月18日(土)21:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688160)

└視聴期間：2025年10月24日(金)23:59まで

全景配信【梅田彩佳】：10月19日(日)18:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688162)

└視聴期間：2025年10月25日(土)23:59まで

スイッチング配信【梅田彩佳】：10月19日(日)21:00～ >>視聴ページ(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348688163)

└視聴期間：2025年10月25日(土)23:59まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

チケット価格

１.9月30日(火)13:00公演【真山りか】ライブ配信＋見逃し配信：4,400円＋サービス手数料440円

２.9月30日(火)18:00公演【梅田彩佳】ライブ配信＋見逃し配信：4,400円＋サービス手数料440円

３.9月30日(火)13:00公演【真山りか】アーカイブ配信（全景映像）：2,200円＋サービス手数料220円

４.9月30日(火)18:00公演【梅田彩佳】アーカイブ配信（全景映像）：2,200円＋サービス手数料220円

５.9月30日(火)13:00公演【真山りか】アーカイブ配信（スイッチング）：4,400円＋サービス手数料440円

６.9月30日(火)18:00公演【梅田彩佳】アーカイブ配信（スイッチング）：4,400円＋サービス手数料440円

７.Wキャストセット（１.＋２.）：8,250円 ＋サービス手数料825円

８.真山りかセット（１.＋５.）：8,250円 ＋サービス手数料825円

９.梅田彩佳セット（２.＋６.）：8,250円 ＋サービス手数料825円

１０.真山りかフルセット（１.＋３.＋５.）：9,900円＋サービス手数料990円

１１.梅田彩佳フルセット（２.＋４.＋６.）：9,900円＋サービス手数料990円

１２.コンプリートセット（１.～６.）：18,700円 ＋サービス手数料1,870円

※価格は税込表記です。

※アーカイブ配信は全2回ございます。

ご購入の際にはご視聴希望回をお間違いないようご注意ください。

チケット販売期間

１.２.７.８.９.１０.１１.１２.：2025年10月7日(火)21:00まで

３.５.（第1回アーカイブ配信）：2025年10月17日(金)21:00まで

４.６.（第1回アーカイブ配信）：2025年10月18日(土)21:00まで

３.５.（第2回アーカイブ配信）：2025年10月24日(金)21:00まで

４.６.（第2回アーカイブ配信）：2025年10月25日(土)21:00まで

※こちらのチケットは、チケットの販売終了日と番組のタイムシフト終了日が同日中のためご注意をお願いします。

チケットをお買い求めの際は、期間内に余裕をもってタイムシフト視聴を行えるかどうか、

ご自身のスケジュールなども十分ご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。

作品概要

(C)板垣巴留（秋田書店）／Reading Musical「BEASTARS」2025製作委員会

公式HP：https://rm-beastars.com/

公式Xアカウント：https://x.com/bstmusical

◼︎CAST

Singer & Reciter（歌い手・読み手）

三浦涼介 / 崎山つばさ / 風間由次郎 / 梅田彩佳 / 真山りか（私立恵比寿中学） / 美弥るりか

Performer（パフォーマー）

村田充 / 速川大弥 / 竹井未来望 / MITSUKI（ミームトーキョー）

Story artist（物語の表現者）

高澤礁太 / 松岡歩武

Swing（スイング）

伊藤里紗 （歌・読み手）/ 渡邊気（歌・読み手）

Live music（生演奏）

ヤマザキタケル

◼︎STAFF

原作：板垣巴留『BEASTARS』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

作曲・音楽監督：和田俊輔

演出：元吉庸泰

脚本：西森英行

振付・ステージング：塩野拓矢（梅棒）

歌唱指導：山野靖博 塚本 直

企画：Citrolemon

主催：Reading Musical「BEASTARS」2025製作委員会

後援：文化放送

