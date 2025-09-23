J-WAVE、新番組『TOKYO BEATS FOUNDATION』始動！　最新のHIP-HOPシーンを中心に、東京のナイトカルチャーのリアルな鼓動（＝BEATS）を発信

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、2025年10月1日（水）より秋の番組改編を実施いたします。

コンセプトは「原点進化」。 東京に新しい波（＝WAVE）を巻き起こす、というJ-WAVEの原点を受け継ぎつつ、さらに未来へ向け進化した新たなプログラムをお届けします。

その一環として、2025年10月より新番組『TOKYO BEATS FOUNDATION』（毎週土曜 25:00～27:00）がスタートします。

本番組は、最新のHIP-HOPシーンを中心に、東京のナイトカルチャーのリアルな鼓動（＝BEATS）を発信していくプログラムです。ナビゲーターはポッドキャスターのIsaac Y. Takeuと、モデルのSAKURAが務めます。

Isaac Y. TakeuSAKURA

さらに、国内最大規模のHIP HOP FESTIVAL『POP YOURS』のフラッグシップ番組としても始動。フェスと連動しながら、シーンの最前線を発信していきます。

【新番組がスタート！】

■番組名：TOKYO BEATS FOUNDATION

■放送時間：毎週土曜日 25:00～27:00

■ナビゲーター：Isaac Y. Takeu、SAKURA

90年代のHIP-HOPムーブメントを象徴した伝説の番組『Hip Hop Journey - Da Cypher』から23年。新たにJ-WAVEから、東京のリアルなビートをお届けします。

本番組では、東京のクラブシーンを牽引するDJ陣が週替わりで登場し、熱いプレイを披露。最新リリース情報や海外アーティストの来日動向に加え、人気DJがセレクトした楽曲をアーカイブ化する「T.B.F PLAYLIST」も展開し、リスナーとHIP HOPカルチャーを共有していきます。

初回となる10月4日（土）のオンエアには、武道館公演を控えたDJ CHARIが登場。ゲストにはMFSを迎え、記念すべき初回放送を彩ります。

DJ CHARIMFS

＜Isaac Y. Takeu コメント＞

ポッドキャストを始めて約3年、人生、初めてラジオに挑戦ということでとても楽しみにしております。リスナーのみなさんと東京のカルチャーやシーンを番組内の音楽やゲストを通して皆さんと一緒に共有できたら嬉しいです。

▼Isaac Y. Takeu プロフィール

北海道出身。カメルーン人の父と日本人の母を持つクリエーター。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市で5年間フリーランスフィルムメーカーとして活動後、2021年に日本に帰国。HipHopが象徴するマイノリティの自己表現に魅了され、2022年にGOLDNRUSH PODCASTを立ち上げた。”多文化人が活躍する社会を創る”というビジョンを掲げ、多方面の多文化人をゲストに迎えるポッドキャストは国内外から注目を集め、現在の総フォロワー数40万人以上。MCやモデル、俳優など多岐にわたるフィールドで活躍している。

＜SAKURAコメント＞

昔から音楽やカルチャーが大好きなので、ラジオを通して皆さんと情報をシェアしあえることがとっても楽しみです！ よろしくお願い致します。

▼SAKURAプロフィール

静岡県出身。日本人の父とタンザニア人の母を持つ。レゲエダンサーとしてのキャリアを経て、モデルの道へ。持ち前のグルーヴと表現力を生かし雑誌やファッションブランド、広告などで活躍する傍ら、MCとしてYouTube番組「RedBull RAP賢者」や、様々なミュージックフェスに出演。

2022年にスタートした自身がオーガナイズするイベント「AMAPINIGHT」は入場規制が入るほどの人気イベントに成長、今では全国規模で活動。個人でも南アフリカ、ロンドン、ジャマイカにて現地のリアルな音楽・カルチャーを吸収、その音楽愛をイベントでアウトプット、東京カルチャーを牽引している。

▼番組SNSアカウント

番組X ：https://x.com/TBF813

番組Instagram ：https://www.instagram.com/tbf813/

番組Threads ：https://www.threads.com/@tbf813

なお、今回の改編におけるその他の新番組やリニューアル情報は、今後順次発表してまいります。ぜひご期待ください。