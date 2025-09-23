(ハート)期間限定LINE無料スタンプ配布(ハート) エスターバニー×クマホンコラボLINEスタンプ 9月23日（火）11時より開始！
一般財団法人ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、9月23日（火）より、LINEスタンプ「エスターバニー×クマホン」を無料で配布いたします。
POPで可愛い大人気「エスターバニー」と、ボートレースの愛されキャラ「クマホン」のコラボスタンプが登場(ハート)トーク画面を華やかにしてくれる、キュートなスタンプをお見逃しなく！
無料でゲットできるコラボLINEスタンプは、LINEアプリ内のスタンプショップのイベントページもしくは、二次元コードよりダウンロードいただけます。今しか手に入らないレアなコラボ賞品があたるキャンペーンも開催中です。ぜひこの機会に、期間限定配信のコラボLINEスタンプをお楽しみください。
【ボートレースLINEスポンサードスタンプ第11弾】
■ダウンロード期間：9月23日(火)11時頃～10月20日(月)23時59分まで
■入手方法：ボートレースLINE公式アカウントを「友だち追加」後、ダウンロード可能
■利用期間：ダウンロード後180日間
■ダウンロード：LINEアプリ内のスタンプショップにて「エスターバニー×クマホン」で検索
もしくは下記の二次元コード、URLよりダウンロード
URL（https://line.me/S/sticker/35865(https://line.me/S/sticker/35865)）
【エスターバニー×クマホンコラボLINEスタンプリリース記念キャンペーン】
キャンペーン期間
2025年9月23日（火）11時30分～10月5日（日）17時59分まで
■LINE
・賞品
A賞：ふわふわブランケット＋ステッカー 200名様
B賞：裏起毛ジップパーカー＋ステッカー 150名様
ふわふわブランケット
裏起毛ジップパーカー
・応募方法
（１）ボートレースLINE公式アカウントと友だちになってください。
（２）ボートレースLINE公式アカウントのトーク画面に表示されているメニューにある
「ふわふわブランケットに応募する」または「裏起毛ジップパーカーに応募する」をタップしてください。
（３）ボートレースLINE公式アカウントから送られてくるメッセージから応募内容を確認し、「応募を確定する」をタップしてください。
■X
・賞品
ふわふわブランケット 100名様
オーロラポーチ（メモ帳付き） 250名様
・応募方法
（１）ボートレースX公式アカウントをフォローしてください。
（２）キャンペーン投稿をリポストしてください。
※賞品は指定できません。
・賞品
裏起毛ジップパーカー（ステッカー付き） 50名様
Wチャンス：オーロラポーチ（メモ帳付き） 50名様
・応募方法
（１）ボートレース公式Instagramをフォローしてください
（２）キャンペーン投稿へいいね＆コメント（Wチャンス応募の場合）してください
▼キャンペーンに関するお問い合わせ▼
MAIL：cp-info@boatracecp.jp