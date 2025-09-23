(ハート)期間限定LINE無料スタンプ配布(ハート) エスターバニー×クマホンコラボLINEスタンプ 9月23日（火）11時より開始！

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、9月23日（火）より、LINEスタンプ「エスターバニー×クマホン」を無料で配布いたします。

POPで可愛い大人気「エスターバニー」と、ボートレースの愛されキャラ「クマホン」のコラボスタンプが登場(ハート)トーク画面を華やかにしてくれる、キュートなスタンプをお見逃しなく！

無料でゲットできるコラボLINEスタンプは、LINEアプリ内のスタンプショップのイベントページもしくは、二次元コードよりダウンロードいただけます。今しか手に入らないレアなコラボ賞品があたるキャンペーンも開催中です。ぜひこの機会に、期間限定配信のコラボLINEスタンプをお楽しみください。

【ボートレースLINEスポンサードスタンプ第11弾】

■ダウンロード期間：9月23日(火)11時頃～10月20日(月)23時59分まで

■入手方法：ボートレースLINE公式アカウントを「友だち追加」後、ダウンロード可能

■利用期間：ダウンロード後180日間

■ダウンロード：LINEアプリ内のスタンプショップにて「エスターバニー×クマホン」で検索

もしくは下記の二次元コード、URLよりダウンロード

URL（https://line.me/S/sticker/35865(https://line.me/S/sticker/35865)）

【エスターバニー×クマホンコラボLINEスタンプリリース記念キャンペーン】

キャンペーン期間

2025年9月23日（火）11時30分～10月5日（日）17時59分まで

■LINE

・賞品

A賞：ふわふわブランケット＋ステッカー 200名様

B賞：裏起毛ジップパーカー＋ステッカー 150名様

ふわふわブランケット裏起毛ジップパーカー

・応募方法

（１）ボートレースLINE公式アカウントと友だちになってください。

（２）ボートレースLINE公式アカウントのトーク画面に表示されているメニューにある

「ふわふわブランケットに応募する」または「裏起毛ジップパーカーに応募する」をタップしてください。

（３）ボートレースLINE公式アカウントから送られてくるメッセージから応募内容を確認し、「応募を確定する」をタップしてください。

■X

・賞品

ふわふわブランケット 100名様

オーロラポーチ（メモ帳付き） 250名様

・応募方法

（１）ボートレースX公式アカウントをフォローしてください。

（２）キャンペーン投稿をリポストしてください。

※賞品は指定できません。

■Instagram

・賞品

裏起毛ジップパーカー（ステッカー付き） 50名様

Wチャンス：オーロラポーチ（メモ帳付き） 50名様

・応募方法

（１）ボートレース公式Instagramをフォローしてください

（２）キャンペーン投稿へいいね＆コメント（Wチャンス応募の場合）してください

▼キャンペーンに関するお問い合わせ▼

MAIL：cp-info@boatracecp.jp