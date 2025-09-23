(ハート)期間限定LINE無料スタンプ配布(ハート) エスターバニー×クマホンコラボLINEスタンプ 9月23日（火）11時より開始！

写真拡大 (全4枚)

一般財団法人BOATRACE振興会


一般財団法人ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、9月23日（火）より、LINEスタンプ「エスターバニー×クマホン」を無料で配布いたします。



POPで可愛い大人気「エスターバニー」と、ボートレースの愛されキャラ「クマホン」のコラボスタンプが登場(ハート)トーク画面を華やかにしてくれる、キュートなスタンプをお見逃しなく！



無料でゲットできるコラボLINEスタンプは、LINEアプリ内のスタンプショップのイベントページもしくは、二次元コードよりダウンロードいただけます。今しか手に入らないレアなコラボ賞品があたるキャンペーンも開催中です。ぜひこの機会に、期間限定配信のコラボLINEスタンプをお楽しみください。



【ボートレースLINEスポンサードスタンプ第11弾】


■ダウンロード期間：9月23日(火)11時頃～10月20日(月)23時59分まで


■入手方法：ボートレースLINE公式アカウントを「友だち追加」後、ダウンロード可能


■利用期間：ダウンロード後180日間


■ダウンロード：LINEアプリ内のスタンプショップにて「エスターバニー×クマホン」で検索


もしくは下記の二次元コード、URLよりダウンロード


URL（https://line.me/S/sticker/35865(https://line.me/S/sticker/35865)）





【エスターバニー×クマホンコラボLINEスタンプリリース記念キャンペーン】


キャンペーン期間


　2025年9月23日（火）11時30分～10月5日（日）17時59分まで



■LINE


・賞品


　A賞：ふわふわブランケット＋ステッカー 200名様


　B賞：裏起毛ジップパーカー＋ステッカー 150名様



ふわふわブランケット

裏起毛ジップパーカー

・応募方法


（１）ボートレースLINE公式アカウントと友だちになってください。


（２）ボートレースLINE公式アカウントのトーク画面に表示されているメニューにある


「ふわふわブランケットに応募する」または「裏起毛ジップパーカーに応募する」をタップしてください。


（３）ボートレースLINE公式アカウントから送られてくるメッセージから応募内容を確認し、「応募を確定する」をタップしてください。


■X


・賞品


　ふわふわブランケット 100名様


　オーロラポーチ（メモ帳付き） 250名様


・応募方法


（１）ボートレースX公式アカウントをフォローしてください。


（２）キャンペーン投稿をリポストしてください。


※賞品は指定できません。


■Instagram


・賞品


　裏起毛ジップパーカー（ステッカー付き） 50名様


　Wチャンス：オーロラポーチ（メモ帳付き） 50名様


・応募方法


（１）ボートレース公式Instagramをフォローしてください


（２）キャンペーン投稿へいいね＆コメント（Wチャンス応募の場合）してください



▼キャンペーンに関するお問い合わせ▼
MAIL：cp-info@boatracecp.jp