【無料オンラインセミナー】6畳の自宅から100教室へ拡大したタイピング英語教室に学ぶ！子どものやる気を継続させる仕掛けと工夫

子どもが学習を「やらされる」から「やりたい」に変わるためには、どのような仕掛けと工夫が必要なのでしょうか。

このたび、教育DXサービス「Comiru」を提供する株式会社POPER（本社：東京都中央区、代表取締役：栗原慎吾）と、英語タイピング学習プログラム「アクティメソッド」「英語王」を展開する株式会社iGO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林京美）は、学習塾経営者・教育関係者向けに無料オンラインセミナーを開催します。

創業当初はわずか6畳の自宅からスタートし、いまや全国に100教室を展開するまでに成長した英語タイピング教室「アクティメソッド」。その背景には、子どもが楽しく学び続けられる仕掛けと、保護者から選ばれ続ける工夫がありました。

本セミナーでは、その実例とノウハウを創業者自らが語ります。

開催日：10月8日(水) 11:00～12:30 [ ライブ配信 ]

形式：「Zoom(※)」でのオンライン形式

対象：学習塾・スクールを運営される方

参加料：無料

申込期間：～10月7日(火) 12:00

※Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

申込方法：セミナー申込ページ（Comiru公式サイト）(https://comiru.co/seminar/contents/20251008-3/)

三重県名張市の自宅6畳間で英語教室を開業。現在は全国103校を展開する「アクティメソッド」本部運営会社・株式会社iGO代表。教室運営の中で、英語力が十分に身につかず退会してしまう生徒の存在に直面。試行錯誤の末、タイピングを取り入れた英語学習メソッドを確立し、英語力を飛躍的に向上させることに成功。150名超の在籍を抱える人気教室に成長。生徒のやる気を継続させる仕掛けや保護者との関わり方を日々探求し、その想いや工夫を全国のオーナーや講師に伝えている。

会社概要

会社名 ：株式会社POPER

所在地 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-21 日本橋茅場町阪神ビル 4階

設立 ：2015年1月

代表者 ：栗原 慎吾

事業内容：学習塾専用コミュニケーション&業務管理システム「Comiru」、オンライン授業システム「ComiruAir」、講師労務管理・講師コミュニケーションツール「ComiruHR」の提供

URL：

・Comiru サービスページ：https://comiru.jp/