【９月15日新時代創業15周年】全てはここから始まった 新時代が年間40店舗出店 年商280億円と急成長した秘密・ 経済的魅力とは/自動発注システム導入/自社物流の構築/ファミリーフランチャイズ制度他

株式会社ファッズ代表取締役（新時代グループ創業者）さのなおしが2010年9月15日に「新時代」を創業してから、本年で15周年を迎えることができました。

ここまで歩みを進めてこられたのは、ひとえに皆さまからの温かいご支援とご愛顧のおかげでございます。心より厚く御礼申し上げます。

新時代1号店は2010年9月15日、愛知県刈谷市の「新時代刈谷丸田町店（現：新時代刈谷1号記念店）」。この日から新時代グループ創業者さのなおしの「1000の街を元気にする」挑戦が始まりました。





新時代1号店のオープンにも関わらず、お花屋さんがここまでお花が並ぶお店見たことがないと驚くほどの数えきれないお花、そして地元のお客様のご来店が絶えなかったそうです。その時の新時代グループ創業者さのなおしのブログを紹介します。----------------------------今日も1日、感謝と気合を入れて、「おはようございます！」では、テーマ「オープン初日」。ロードサイドから駅前へ、総合居酒屋から専門店へ、世の中の居酒屋がシフトするなか、それに逆らった出店戦略を実施するファッズ。9月15日、新時代刈谷丸田町店がオープンしたが、今回の出店も時流に真っ向から逆流する形となる、ロードサイド出店、そして総合居酒屋スタイル。関係者からは、耳にタコが出来るほどこの出店戦略について質問攻めに合う。しかし、僕はこの出店戦略を変える気はない。お客様の喜ぶ事をしたい、地域社会に貢献出来る事をしたい、理由はそれだけ。ロードサイドにだって飲みたいお客様は沢山いるのです。リスク回避を第一戦略とし、商圏調査データに偏った出店戦略は人間力向上に繋がりにくい、と思う。居酒屋は、出したところに出せばいい。ある場所で商売をする事にリスクを感じるなら、どこで何を売っても成功しない。売れる人間は、何を売ろうが、どこで売ろうが、売るんです。それは、商品を売っているのではなく、自分を売っているから。そう思っている。新時代、初日の報告。売上・・・・・・・円。客数 306人売上は客数から推測出来ると思いますが、僕が着目してほしいのは、初日の御来店が306人ということ。新時代はこの地域に必要なサービスだったんです。需要と供給のバランスを見抜けなければ、いくらオープン初日とはいえこの御来店客数は出せません。完全に読み勝ち、地域の需要に対する供給が出来た。僕の仕事はここまでです。ここから先は、業態のブランディング、永久的に愛される店作り、等々皆の仕事。この役割分担を今期更に確固たるものにし、来季の出店攻勢につなげる考えです。日本一を目指します。ファッズの皆、自分の能力を最大に発揮し、着いてきて下さい。まずは、僕から皆へ、「新時代、オープンおめでとう」。

『Amebaブログ サノイズムbyさのなおし 』

2010年9月10日s新時代刈谷丸田町店

初公開！急成長の秘密・新時代の経済的魅力とは?

現在、新時代はフランチャイズ展開も進めながら、全国に「1000の街を元気にする仲間」を広げています。数多くのオーナー様がなぜ新時代に加盟したいと思うのか。なぜ新時代を出店したいと考えるのか。その理由はただの「居酒屋ビジネス」ではありません。

新時代グループ創業者さのなおしが、緻密に組み立てた数々の仕組みによって実現された、 他の居酒屋にはない「経済的な魅力」にあります。

●原価率

理論原価率 26.9%～29.9%

伝串50円(税込55円）、生中190円（税込209円）等、新時代の商品コンセプト『 ‘本物の素材’を‘生活価格’で提供』と、20%～30%の償却後利益率を確保するために整えてきた6つの政策。

１.海外に自社専用ラインを設置

２.自社物流の導入

３.tトン単位の仕入れ

４.歩留0の商品開発

５.メニュー表による出数構成比戦略

６.簡単オペレーション

※理論原価率 3%の開きは、オフィス街、大学前、郊外ロードサイド等の立地特性によるお客様層の違いによるもの。

●自社物流

「激安居酒屋」とは一線を画し、新時代の商品コンセプト『‘本物の素材’を‘生活価格’で提供』を実現しています。FC店に、物流のマージン、食材のマージンを一切乗せないため直営店とFC店は同じ仕入れ価格で共存共栄を図っています。

●利益率

直営店の償却後利益率は20%から30%を確保しています。FC店は本部にロイヤリティー4%を 収めます。

※直営店の償却前利益率は25%から35%程度。

●ファミリーフランチャイズ制度

１.FC紹介手数料

２.ロイヤリティフィードバック制度(平均1千万円/5年)

３.ロイヤリティ変動制度。増店に応じて4%から2%へ減率

※ファミリーフランチャイズ制度は25年5月開始

●月商2000万円以上の店舗は30店舗以上

●最高月商店舗4500万円 年商5億4千万円

●償却後利益率35%(最高)

●積極的加盟開発を行わず口コミでFC店増加。 面談にてFC加盟承認率40%

※理念共有なく急激な拡大を避けるため

● 1番出店しているフランチャイズオーナーは16店舗

● 1店舗オープンしたフランチャイズオーナーが2店舗目をオープン、もしくは準備している確率90%以上。

●約200店舗、業績不振による閉店0

●直営店もフランチャイズ店と同じように出店しています。 直営店の出店に勢いがあることが、売上の信用とスタッフが集まりやすい業態であることの 証です。

全国各地の街を元気にする！話題の新時代とは？

1)累計販売2.6億本、新時代名物『伝串」

『新時代』にご来店頂いた方が必ずといっていいほど、ご注文頂くのが『伝串』です。伝串は、1本50円（税込55円）の揚げ鶏皮串です。一度食べると、やみつき。思わず何本も食べたくなり、平均お一人5本以上ご注文頂く、名実ともに名物商品です。

■伝串の美味しさの秘密は下記3つ。

１.【鶏皮】余分な脂を落としてコラーゲ ンのみを残し美味しいパリもち食感に。

２.【タレ】万病に効くとされる高麗人参を贅沢に入れ、高麗人参独特の臭みを消して美味しい甘辛タレに仕上げています。

３.【スパイス】主成分が大豆で、塩分ゼロを実現したスパイスがやみつき感をUPさせます。

◼️見て楽しい、食べておいしい！『伝串ピラミッド』が生む笑顔の連鎖

伝串を、10本(4段)、21本(6段)、36本(8段)と、ご注文いただくと、綺麗なピラミッド状で提供され、『伝串ピラミッド』は新時代の風物詩となりました。SNS上では毎日投稿頂くほどの人気の商品です。

「伝串」は、株式会社ファッズが商標権を持つ特許庁の登録商標です。

伝串には食べて美味しいだけでなく、「お客様を最高の笑顔にする」という力があります。

伝串を提供しただけで、お客様が笑顔になる、食べてさらに笑顔になる、まさに「1000の街を元気にする」居酒屋なのです。

焼き鳥という既存ジャンルではなく、「伝串」という唯一無二のポジションを日本中で築いています！

2）老若男女から愛される 行列のできる居酒屋

新時代は「１０００の街を元気にする」ことを目指し、上は北海道、下は沖縄と全国各地に現在約１７０店舗＝１７０の街を元気にしてきました。お店を作ることで社会貢献を行っており、具体的には１.お客様の明日への活力２.雇用３.消費４.犯罪防止５.納税があります。

そんな新時代は普通の居酒屋とは違いどの街にいっても大行列ができます。

なぜ行列ができるのか？

新時代は「揚げ皮串発祥」のお店であり、名物の『伝串』は、特許庁から認められる唯一無二の大ヒット商品です。並んででも「伝串」を体験されたいというお客様が多く、連日行列ができる大人気の居酒屋です。

3）元プロサッカー選手！異色の経歴を持つ創業者

さのなおし 1975年9月4日(串の日)生まれ、8歳の時にサッカーをはじめ、岐阜県立岐阜工業高等学校ではインターハイ、全国高校サッカー選手権に出場。卒業後、サッカー王国ブラジルへ。5年間プロサッカー選手としてブラジルサンパウロ州で活躍。25歳で怪我のため引退後、父親が経営する建築会社に身を投じる。しかし、ブラジルのスラム街でお世話になったある家族への恩から飲食業界に転身。2006年株式会社ファッズを創業。2010年新時代1号店をオープン。2023年外食アワードを受賞。現在は、今期着地でグループ年商280億円、従業員数6000名、200店を展開する。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfMDow2FWtM ]

新時代創業者・さのなおしは異色の経歴を持っています。

■元ブラジルのプロサッカー選手

高校卒業後、サンパウロ州のプロサッカーチームアメリカFC (サンパウロ州)に練習生として合流し、

1995年（平成6年）プロ契約を交わす。同年、同州のCAヴォトゥポランゲンセにプロとして移籍。

1996年（平成7年）サンタカタリーナ州のジョインヴィレECにプロとして移籍。

1997年（平成9年）サンパウロ州のプロクラブに移籍。

1998年（平成10年）大ケガを負い、翌シーズンも完治せず引退を決意。

1999年（平成11年）日本に帰国する。5年間で4チームに在籍。海外で活躍する日本人サッカー選手の先駆けとなった。

■キングカズ所属のアトレチコ鈴鹿のトップパートナー

株式会社ファッズがトップパートナー契約を結ぶ三浦知良選手所属のサッカーチーム「アトレチコ鈴鹿クラブ」2025シーズンのユニフォームの胸には「さのなおし」のロゴが入ります。

個人名がユニフォームの胸のロゴになるのは日本初のことです。

■外食アワード受賞歴あり

2023年12月5日（火）に発表された『外食アワード2023』を受賞いたしました。

圧倒的な意思決定のスピードと、サッカーの戦術を応用したチーム作りによる遂行力を活かし、大規模な組織を築き上げた経営手腕。また、6つの業態を成長軌道に乗せ、『業態作りの神』と称されるなど、卓越したマーケティング能力。この2点が評価され、受賞に至りました。

ファッズ代表紹介 https://www.phads.jp/message.html

さのなおし公式Instagram https://www.instagram.com/sanonaoshi/reels/?locale=de

本物の素材を生活価格で提供！毎日３万人が訪れる居酒屋の人気メニュー

【人気No１】噛めば噛むほど旨味が出る 国産親鶏炭火焼「どる焼き」 480円(税込528円)【人気No2】ぷりぷりな鶏ハラミを使用した「プリンセス焼き」580円(税込638円)【人気No3】自分好みに♪潰し方自由！楽しい×おいしい「面倒くさいポテトサラダ ハーフ」380円(税込418円)

株式会社ファッズについて

2006年設立、【人は楽しいところに集まる】が企業文化。

「新時代」、「新時代44」、「鴨と豚料理とんぺら屋」、「生串打ち塩焼鳥 鳥ぶら」、「タイ王国政府認定レストラン スコンター」の計5ブランドの飲食店を首都圏を中心に全国に200店舗を展開しています。

社名のPHAD‘Sは、Partner（仲間）、Heart（心）、Agora（今 [ポルトガル語]）、Dream（夢）、サノイズム（プロ意識）の5つの頭文字から名付けられました。

■会社概要

社名：株式会社ファッズ

設立年月日：2006年5月2日

資本金：84,930,000円

株主構成：さのなおし 100%

年商：280億円

従業員数：6,000人（PA含む）

オフィス所在地：〈東京事務所〉〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル521

〈名古屋本社〉〒461-0003 名古屋市東区筒井3-27-18

〈名駅事務所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-14 2F

U R L ： https://www.phads.jp