「セブンカフェ スムージー」パッケージにアレルゲンのピクトグラム表示を全国で導入へ　9月23日（火）より順次展開

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンカフェ スムージー」のパッケージにおいて、アレルゲンを視覚的にわかりやすく示す「ピクトグラム表示」を2025年9月23日（火）より順次発売する「バナナミルクスムージー」から導入いたします。

商品パッケージへのピクトグラム表示は、大阪・関西万博限定デザインのパッケージに初めて採用され、食物アレルギーがあるお客様、インバウンドのお客様からわかりやすいパッケージになったとのお声をいただきました。

全国で発売するスムージーではこれが初の取り組みとなります。本取り組みは、特定原材料等（28品目）のアレルゲンを一目で理解できるようにしたことで、すべてのお客様に“安心”と“信頼”をお届けする、新たな食品表示のあり方を提案するものです。セブン‐イレブンは今後も、「食の安全・安心」に対して企業として責任を持ち、継続的に取り組んでまいります。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

スムージーに含まれるアレルゲンの表示例

国内外のお客様に人気の「セブンカフェ スムージー」のパッケージに、アレルゲンをピクトグラムで示す表示を採用しました。視認しやすい上面（トップシール）に、対象となる「乳」「大豆」「バナナ」「りんご」「オレンジ」などの特定原材料等（28品目）のアレルゲンを、誰もが一目で確認できるよう、視認性の高いデザインを工夫しています。

この表示は、以下のようなお客様にも配慮しています。

・食物アレルギーがあるお客様やご家族の方

・日本語を母国語としない海外からのお客様

・文字が見えにくいお客様

担当者コメント

「セブンカフェ スムージー」は、毎日の生活にそっと寄り添う身近な商品です。だからこそ、「一目でわかる安心」を形にしたいと考え、今回の表示を導入しました。ピクトグラムであれば、年齢や言語を問わず、どなたにもわかりやすく伝わると考えています。これからもお客様目線で“安心して選べる”商品づくりを進めてまいります。

セブン‐イレブンの「食の安全・安心」への取り組み

今回のピクトグラム表示導入は、国内外のお客様に人気の「セブンカフェ スムージー」から導入をした点に、大きな意味があると考えています。スムージーは、素材本来の味わいや清涼感を楽しめる商品として、多くのお客様に日常的に手に取っていただいています。だからこそ、より高いレベルの「安心」をお届けする必要があると考え、本商品のパッケージから取り組みをスタートしました。

この取り組みは、単なるパッケージ変更にとどまらず、セブン‐イレブンの「食の安全・安心」に責任をもって向き合う企業姿勢の表れでもあります。スムージー本来のおいしさはそのままに、視覚的に伝わるアレルギー情報を加えることで、「安心」と「満足」の両立を目指しています。

これからもより多くのお客様が安心して商品を選べる環境づくりを進めてまいります。さらに、新たな提案を継続していくことで、社会全体における「食の安全・安心」の意識向上にも貢献していきます。

■食の安全・安心への取り組み

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/anshin/

