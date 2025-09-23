『無限大ANANTA』、最新実機プレイトレーラーを東京ゲームショウに向けて公開

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Games傘下の Naked Rain Studio が開発するオープンワールドRPG新作 『無限大ANANTA』 が、本日 9月23日（火）に最新実機プレイトレーラーを今週で開催される東京ゲームショウ2025（TGS2025）に向けて公開しました。本作では、多彩なキャラクターを操作し、商業地区から裏路地に至るまで都市のあらゆる場所を探索することができます。プレイヤーは個性豊かな仲間と出会い、自分だけのチームを築き上げながら、都市に潜む脅威に立ち向かったり、ネオンが輝く夜の街を楽しんだりと、自由な選択が可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BCLKQCylA30 ]

9月25日から開幕する東京ゲームショウ2025では、今回公開された内容の一部を実際に試遊体験できる出展を予定しています。

公開された約7分間の実機映像では、以下の新要素が紹介されました。

・ 都市生活を24時間楽しむ自由度

『無限大ANANTA』の舞台は生き生きとした大都市。路地裏には物語が潜み、街角の出会いが都市の鼓動を感じさせます。映像では、街中でのストリートレース、ジムでのトレーニング、露天温泉でのリラックス、海辺での休暇など、プレイヤーが都市の多彩な生活を体験できる姿が描かれています。

・ 即興性に富んだ戦闘システム

高い自由度を誇る戦闘では、単なる武器の使用に留まらず、都市の地形や身近なオブジェクトを活かすことが可能です。ゴルフクラブやゴミ箱などを拾って即席の武器にしたり、敵の武器を奪って新しい戦闘スタイルを試すこともできます。回避やガードからの反撃など、ひとつひとつの動作に手応えがあり、勝利への道はプレイヤーの工夫次第で広がります。

・ 多様な移動手段と探索の自由

映像では、都市を自由に移動するための多彩な手段も紹介されています。車、バイク、トラック、さらにはヘリコプターまで、多様な乗り物を駆使することで、プレイヤーは見える場所すべてを自分の足で探索することが可能です。特殊な移動アクション（スウィング移動など）を組み合わせることで、都市探索の幅がさらに広がります。

・ キャラクター切り替えによる多彩な人生体験

プレイヤーは「対策局の新しいキャプテン」として都市を駆け巡りつつ、状況に応じて複数のキャラクターに切り替えることができます。治安維持に奮闘する巡察官、ダークウェブを操るハッカー、路地を駆け抜ける配達員ーそれぞれの職業ごとに異なるストーリーや体験が描かれ、都市の多層的な側面を堪能できます。

・予測不能なユーモアと驚き

『無限大ANANTA』では、奇妙でユーモラスな出来事が日常の一部として受け入れられています。映像の中には、脚の生えたトイレが道路を走り抜けるといった不思議なシーンも登場。プレイヤーはNPCやオブジェクトと自由に交流し、思いがけない都市の魅力に触れることができます。

■Naked Rainについて

Naked Rainはグローバルな開発アプローチを採用し、中国杭州とカナダモントリオールにスタジオを構えています。同スタジオは、F2Pゲームにおける10年以上の経験を生かし、主要ストーリライン制作、アート制作、商品化などを携わています。チームはコンソール、PC、モバイルゲームの運営に長けており、アニメIPデザインを専門とするアートチームも擁しています。一方、オープンワールドゲームやクロスプラットフォーム開発に特化し、最先端の技術を活用しています。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

